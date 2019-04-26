|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Апреля, 14:01 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Золото оправдало ожидания
И если в последние годы успехи добывающих компаний базировались на резком укреплении курса доллара по отношению к рублю, то перспективный прогноз на 2019 год поддерживается ожидаемым ростом стоимости самого золота на мировом рынке.
Пока что драгоценный металл подтверждает подобные прогнозы. Цена росла с июня 2018 года и преодолела психологический барьер в $1300 за унцию. По оценкам экспертов, рост был обусловлен, главным образом, покупками безрисковых активов на фоне обвалов акций на мировых рынках и ослабления доллара.
В сообщении Минфина РФ, со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия, говорится, что производство золота в России в 2018 году выросло на 2,45% по сравнению с 2017 годом - до 314,42 т (данные приводит агентство «Прайм»). Ведомство не дает сведений по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. Поэтому приведенные Минфином цифры могут не совпадать с данными, представленными добывающими регионами.
Тем не менее, тенденции роста совпадают. Союз золотопромышленников России ожидал, что по итогам 2018 года общее производство золота в России вырастет на 3,3% и составит 328 т, в том числе 285 т (5,3%) составит первичный металл - добыча и попутное извлечение. Свой существенный вклад в эти показатели сделали дальневосточные регионы. (Таблица 1)
Досье «Дальневосточного капитала": По данным Управления по недропользованию в ДФО (Дальнедра), за 2018 год в ДФО добыто 163,2 т золота, из них 72% или 117,321 т - это золото рудное, и 38% или 45,8 т - россыпное. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добыча золота осталась практически на уровне 2017 года. Основной объем добычи золота (95%) обеспечили 5 регионов, на долю двух из них пришлось более 55%.
Лидером золотодобычи в ДФО по итогам 2018 года стала Магаданская область, которая обеспечивает 22,7% от общего объема добычи по округу. Нужно отметить, что рудное золото на Колыме уже уверенно опережает добычу из россыпных месторождений: 18,989 т против 17,977 т. Эту тенденцию формирует, главным образом, АО «Полюс Магадан», прибавившее по итогам года 4 тонны. На Магаданскую область приходится 51,3% россыпного золота ДФО. Наибольшее количество - более 6,8 т - добыто предприятиями Сусуманского городского округа.
По данным Дальнедр, хорошую динамику в прошлом году демонстрировали золотодобытчики Якутии, которые по нынешней статистике обеспечивают 18% добычи во всем округе. Здесь подавляющий перевес у рудного золота - 27,6 т против 1,9 т россыпного. Как пишет eruda.ru, самым результативным в Якутии стал Алданский район, где золотодобыча превысила советские показатели.
Досье «Дальневосточного капитала": Объем добычи рудного золота в Якутии вырос по сравнению с 2017 годом почти в 1,8 раза. Основной вклад в показатели внесли АО «Полюс Алдан» - 6,6 т (Куранахская группа месторождений: Канавное, Дэлбэ, Боковое, Дорожное, отвалы), АО «Золото Селигдара» - 5,7 т (месторождения Надежда, Верхнее, Смежное-2, Подголечное), ООО «Рябиновое» - 1,2 т (месторождение Рябиновое), АО «ТЗРК» - 3,4 т (месторождение Дражное), ООО «Нерюнгри-Металлик» - 4,9 т (месторождение Гросс), ООО «Рудник таборный» - 3,4 т (месторождения Таборное и Темное). Дочерняя компания ПАО «Высочайший» АО «ТЗРК» на месторождении «Дражное» в Оймяконском районе увеличила добычу на 62% благодаря выводу на проектную мощность Тарынского ГОКа.
Свой исторический рекорд поставила и золотодобывающая отрасль Хабаровского края, которая обеспечила более 15 % окружной добычи золота. По итогам 2018 года край получил около 24,6 т золота, в том числе 20,5 т рудного и 4,1 т россыпного. Это абсолютный максимум за всю историю отрасли в крае, сообщили в министерстве природных ресурсов. Основные объемы рудного золота добыли предприятия «Ресурсы Албазино» (около 5,8 т), «Светлое» (более 3,5 т), «Многовершинное» (2,5 т), россыпного золота - «ДВ ресурсы» (около 1,1 т) и артель старателей «Восток» (0,8 т).
Значимым событием для золотодобывающей отрасли края стало применение метода кучного выщелачивания, позволившего существенно повысить эффективность извлечения металла из руды, на месторождении Светлое, которое разрабатывает в Охотском районе группа компаний Polymetal.
Три падения
Амурская область, Чукотский АО и Камчатский край снизили добычу золота.
Приамурье - почти на 12%. Это объясняется снижением производства на предприятиях ГК «Петропавловск» и на Березитовом руднике компании Nordgold. Рудники «Петропавловска» по итогам прошлого года снизили добычу на 16% и получили только 14,1 т золота. Предприятие переживало не лучшее время, которое завершилось возвращением старого менеджмента и достройкой автоклава. На Березитовом руднике падение производства объясняется отработкой бедных по содержанию золота участков, в результате чего добыча сократилась почти в два раза, до 1,5 т.
В целом недропользователи Амурской области добыли более 21,5 т золота, что составило 13,17 % добычи по всему округу, подсчитали Дальнедра. В том числе, рудного золота добыто 14,1 т, это 65,5% от общего объема добычи, доля россыпного - 7,4 т. Более 42 % добытого в области золота, в том числе 64,7 % рудного золота, пришлось на ООО «Албынский рудник» (Албынское месторождение) и АО «Покровский рудник» (месторождения Покровское и Пионер).
На Чукотский автономный округ пришлось 14,8% окружной добычи золота. Регион получил более 24,1 т, из которых 21,55 т - это рудное золото. Таким образом, округ снизил добычу золота почти на тонну, отчасти из-за сокращения производства на 6% на Майском месторождении (Polymetal), сообщает Вестник золотопромышленника. В перспективе компания может нарастить добычу и продлить срок эксплуатации месторождения, благодаря его переоценке в прошлом году и приросту запасов до 68,4 т, т. е. на 55%, говорится в сообщении РИА Новости/Прайм. Лидером добычи остается АО «Чукотская горно-геологическая компания» (принадлежит Кинросс Голд), которое добыло на месторождении Купол более 10 т металла.
Досье «Дальневосточного капитала": Ведущими предприятиями рудной золотодобычи ЧАО являются ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» - месторождение Купол, ООО «Северное золото» - месторождение Двойное, ООО «ЗК «Майское» - месторождение Майское, ОАО «Рудник Каральвеем» - месторождение Каральвеемское, ООО «Рудник Валунистый» - месторождение Валунистое.
Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий ПРИЙДУН сообщил, что добыча золота в 2018 году в регионе снизилась на 21%. Основной объем обеспечили месторождение Аметистовое (АО «Аметистовое», дочернее предприятие «Золото Камчатки») - более 3,1 т, Асачинское золото-серебряное месторождение (ЗАО «Тревожное зарево») - более 1,3 т.
В пресс-службе Камчатского края сообщили, что снижение добычи коренного золота объясняется падением производства на Аметистовом месторождении из-за снижения содержания металла в руде и практически полной отработкой запасов на Агинском и Южно-Агинском месторождениях компании. Это даже привело к вынужденной приостановке работы золотоизвлекательной фабрики на Агинском ГОКе.
Досье «Дальневосточного капитала": АО «Золото Камчатки» объединяет несколько добывающих компаний: АО «Аметистовое», АО «КамГолд», АО «Камчатское золото». Проекты, которые реализуют «Аметистовое» на одноименном месторождении и «Камголд» на Агинском, Южно- Агинском и Оганчинском месторождениях, имеют статус регионального инвестиционного проекта. Через свою головную компанию АО «Золото Камчатки» (структура ГК «Ренова») они являются резидентами ТОР «Камчатка». «Ренова» планирует на Камчатке модернизацию и развитие месторождений Золотое, Кунгурцевское, Угловое, Бараньевское, а также создание устойчивой минерально-сырьевой базы для горно-обогатительного комбината «Агинский».
Другое золотодобывающее предприятие Камчатки - ЗАО «Тревожное зарево» - увеличило добычу коренного золота на Асачинском месторождении до 1,3 т, что почти на 7% больше, чем в 2017 году, сообщает NEDRADV со ссылкой на министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края.
Понемногу разворачивает добычу АО «Сибирский горно-металлургический альянс» (СИГМА) на Озерновском месторождении. Как сообщает NEDRADV, по итогам прошлого года предприятие произвело 181 кг золота. В целом на Камчатку пришлось 3,5% окружной добычи за прошлый год.
Доля добычи золота в Сахалинской области, Приморском крае и Еврейской АО в сумме составила 1,35% . На Сахалине рудное золото брали на Айнском месторождении о. Уруп (1,7 т). В Приморском крае 176 кг получено в составе комплексных руд месторождения Восток-2, остальные 157 кг - это россыпное золото. В Еврейской АО из россыпей добыто 84 кг золота.
Таким образом, сахалинцы заметно нарастили добычу, более чем на 20%, что можно считать хорошим показателем. Приморский край практически вот уже несколько лет топчется на месте.
В отчет Дальнедра по ДФО включены данные по Республике Бурятия и Забайкальскому краю. Без учета этих территорий процентные соотношения субъектов округа могут несколько отличаться. За отчетный период в Республике Бурятия добыто 5,5 т золота (около 3,4% от окружной добычи). В Забайкальском крае - 13,2 т золота (более 8 %).
Инвестиции и законы
Аналитики отмечают, что инвестиционная активность на рынке золотодобывающих активов в прошлом году была невысокой. Это признал и директор инвестиционного департамента Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Георгий ФОТИН, который, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, обратил внимание на то, что в регионе практически не было сделок с участием иностранного капитала. Хотя в последние годы российское правительство ни разу не ограничило сделки в золотодобыче с участием иностранных инвесторов, их приход даже приветствуется, сказал РБК директор управления рынков и акций Альфа - Банка Борис КРАСНОЖЕНОВ.
В ДФО добывается больше половины всего российского золота, и проблема привлечения инвесторов в отрасль здесь очень актуальна. Эксперты пеняют на несовершенное законодательство и инфраструктурные ограничения. Проблему с обеспечением инвесторов необходимой инфраструктурой пытается решать российское правительство, выделяя деньги из бюджета. Инвесторы могут рассчитывать на получение субсидий на финансирование строительства инфраструктуры, и ряд компаний уже успели воспользоваться этой льготой. Пользуются поблажками и резиденты ТОР: они касаются, в том числе, и снижения налога на добычу твердых полезных ископаемых.
Дополнительно Минприроды предложило освободить золотые месторождения с запасами менее 200 т драгметалла от статуса участков недр федерального значения. Сейчас статус не федеральных имеют месторождения с запасами до 50 т золота. Все, что выше, требует одобрения правительственной комиссией по иностранным инвестициям, что сдерживает участие иностранцев в разработке недр федерального значения.
Новация содержится в проекте федерального закона, опубликованного на портале правовых актов. Как писали «Ведомости», при либерализации доступа к разработке крупных месторождений российская золотодобывающая отрасль может привлечь дополнительно $1,2 млрд прямых иностранных инвестиций до 2041 года. Идея, по мнению экспертов, - здравая, другое дело, что в нераспределенном фонде месторождения с сырьевой базой больше 50 т можно пересчитать по пальцам. Нужны геологоразведочные и поисковые работы. Большие надежды возлагались на юниорные компании, однако стимулирующие механизмы для их функционирования до конца не созданы, и это продолжает беспокоить горно-геологическое сообщество.
Вновь обсуждалась отмена НДС на оборот золота в России. Эксперты единодушны в том, что это надо делать и безотносительно к текущему состоянию рынка. Широкий круг инвесторов получил бы инструмент для долгосрочного сохранения капитала, а пока инвестиционный спрос на золото в России не превышает и трех тонн в год, приводят данные «Ведомости». Пока же эти дебаты ни к чему не привели.
Где вы, юниоры?
Отдельно стоит поговорить о юниорном движении в России. Программа очередного форума Майнекс 2018 включала вопрос о современном состоянии юниорного сектора. Докладчики отметили, что по-прежнему активному освоению новых участков, а также участков повторной разработки недр, препятствуют требования обязательного проведения открытых аукционов на недропользование и публикации информации в прессе. Все это обесценивает труд и знания геологов об участках, представляющих интеллектуальную собственность в предпринимательстве.
В ряде стран, таких как Австралия и Канада, 80% геологоразведочных работ до уровня наших запасов категории С2 делается маленькими геологическими компаниями. В России так и не созданы условия для их деятельности.
- Самая большая наша проблема в том, что экономические ресурсы категории Р3, которые может получить юниорная компания без аукциона, содержат слишком мало информации, чтобы прогнозировать месторождение, - говорит руководитель ООО «Геоконсалт Компетент» Александр СОБОЛЕВ. - К тому же, банки не дают кредиты под геологоразведочные работы. Встает вопрос: а кто будет финансировать ГРР? Отсюда - закономерно, что юниорных компаний в России очень мало. Тогда как в ряде стран для юниорных компаний сделаны послабления, вплоть до того, что государство им предоставляет деньги, как, например, в Австралии.
- Требования Роснедр к геологоразведке изобилуют излишней бюрократией, давно не соответствующей современным жизненным условиям организации и ведения бизнеса, - рассказал «ДК» директор по развитию бизнеса Института геотехнологий Михаил ЛЕСКОВ. - Зачастую они противоречат здравому смыслу и являются существенными барьерами в развитии предпринимательства и инвестиционной активности в горной отрасли. Большим препятствием для предпринимательства в отрасли является отсутствие многих природоохранных норм и слабый контроль над экологическими последствиями горной добычи и разведки, что допускает на рынок недобросовестных конкурентов, не говоря уже о вреде, причиняемом природе.
На Дальнем Востоке наверняка можно говорить лишь об одной юниорной компании, совсем недавно она была зарегистрирована магаданской компанией «Сусуманзолото».
В конце прошлого года на совещании у полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия ТРУТНЕВА было решено сделать Магаданскую область пилотной территорией по реализации юниорного геологического движения в стране. Обсуждался вариант создания региональной юниорной геологоразведочной компании. Базой для ее создания выбрано старейшее золотодобывающее предприятие Колымы «Сусуманзолото» с последующим вхождением в состав акционеров правительства Магаданской области, с организацией внешнего управления. Идея базировалась на принципе государственно-частного партнерства, на возможности консолидировать усилия в проведении масштабных геологоразведочных работ для выявления запасов промышленных категорий объектов и вовлечения их в ускоренное развитие области, с реальной возможностью привлечения инвестиций, улучшения инфраструктуры. По словам министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Олега КОСОЛАПОВА, министерством была разработана стратегия такого предприятия. 25 февраля 2019 года «Сусуманзалото» объявило о создании «Региональной юниорной ГРК».
Цена и спрос будут на стороне золота
Цена и спрос - две категории, определяющие состояние рынка золота. Эксперты отмечают усиливающийся спрос на драгметалл со стороны центральных банков развивающихся стран, которые рассматривают его как защитный актив в случае валютного кризиса, при росте инфляции и обесценивании национальных валют. Россия - в их числе, страна сокращает экспорт золота (его объем существенно упал после 2014 года) и увеличивает закупки.
Досье «Дальневосточного капитала": По данным Минфина РФ, экспорт золота из РФ в 2018 году упал более чем в 3,3 раза в сравнении с 2017 годом. Аффинажные заводы России по итогам 2018 года произвели 314,42 т (10,1 млн унций) золота против 306,9 т (+2,45%) в 2017 году. Из них на экспорт ушло чуть более 5,4%, около 273,71 т золота закупил ЦБ РФ для пополнения золотовалютных резервов, это рекордный объем.
Эксперты «Вестника золотопромышленника» ожидают, что в 2019 году торговый диапазон для золота будет находиться в пределах от $1250 за унцию в начале года до $1350 за унцию - к концу.
Эксперты Metals Focus и «Института геотехнологий» также позитивно оценивают стоимость золота в 2019 году. В своем январском обзоре они пишут: «мы ожидаем, что цена в течение ближайших нескольких месяцев будет колебаться в диапазоне от $1250 до $1365 за унцию, более заметного подъема цены можно ожидать в четвертом квартале 2019 года, когда она вплотную приблизится к $1400 за унцию».
Для российских производителей это комфортный уровень. Средняя себестоимость добычи золота в России оценивается ниже, чем в среднем в мире. Полные издержки золотодобытчиков России - в среднем на $200 меньше среднемирового уровня в расчете на унцию золота. Такие данные содержатся в исследовании Союза золотопромышленников РФ и EY за 2016 год. Сравнивали с золотодобывающими предприятиями ЮАР, Канады и США, в частности, с Barrick Gold, AngloGold и Newmont Mining. Более поздних исследований мы не нашли. Но, судя по данным сайта Сообщества инвесторов в драгметаллы, у золотых майнеров есть проблемы с ростом производства, но они не проявляются столь сильно в области затрат.
Это дает основания надеяться на стабильность российских золотодобывающих компаний, а значит - и на планы регионов по увеличению объемов добычи в будущем.
О проектах и перспективах
Передовые регионы вновь планируют на ближайшие годы рост добычи, и некоторые - скачкообразный. Посмотрим, на чем основан этот оптимизм. По оценке специалистов Дальнедра, определяющим является состояние минерально-сырьевой базы (МСБ), от которой и зависит эффективность горнодобывающей отрасли, в том числе и золотодобычи. Учтенные запасы золота в категории А+В+С1+С2 в ДФО составляют около 40% от общероссийских. Большая часть этого фонда находится в разработке или готовится к ней. Так, фонд запасов по рудному золоту распределен, или, другими словами, пролицензирован, на 87,7%. В среднем, обеспеченность запасами по большинству разрабатываемых месторождений составляет 5-8 лет.
На протяжении последних лет на территории ДФО наблюдается устойчивое превышение прироста запасов золота над их выбытием в результате добычи. Как отмечает руководитель Дальнедра Александр БОЙКО, задачу достичь максимального уровня добычи золота в округе, а это 153 т, можно выполнить за счет выхода на проектную мощность таких рудников, как Наталкинский, Майский, Нежданинский, Павлик и др., а также за счет подготовки к эксплуатации месторождений новых промышленных типов, таких как золото-меднопорфировые месторождения Песчанка (утвержденные запасы 234 т золота) и Малмыжское (298 т).
В 2018 году в разведочные работы на золото на территории ДФО вложено около 16,3 млрд руб., это более 80% от общего финансирования геологоразведки в округе.
По сравнению с 2017 годом, объем внебюджетного финансирования геологоразведочных работ вырос в большинстве субъектов РФ. Наибольший рост вложений - на 1160 млн рублей (27,7%) отмечен в Магаданской области. При этом в Приморском и Хабаровском краях и на Сахалине они существенно снизились.
В итоге, прирост балансовых запасов золота на территории ДФО за 2018 год составил более 126,3 т, в том числе 107,8 т рудного и 18,5 т россыпного, но это все-таки на 47,8% меньше прироста, полученного за 2017 год.
Основная прибавка балансовых запасов рудного золота - более 67,7 т (или 62,8%) - получена на месторождениях Амурской области: Маломырском - 48,6 т, Унгличиканском - 21,5 т, Березитовом - 2,7 т, Катрин - 3,2 т. Отметим, что Амурская область и в предыдущие годы обеспечивала основные объемы прироста запасов.
Пятую часть прироста запасов рудного золота (22,4 т) обеспечили недропользователи Хабаровского края на месторождениях Благодатное (АО «Многовершинное) и Белая Гора. 8,1% прироста запасов рудного золота (8,8 т) обеспечили месторождения Камчатского края. Остальной прирост получен на Айнском месторождении (ООО «Курилгео») в Сахалинской области (6,1 т) и месторождениях Республики Саха (Якутия) (4,2 т).
При этом, по данным Дальнедр, прирост запасов россыпного золота снизился по сравнению с 2017 годом на 7,7% (18,2 т).
По расходам и доход
Минприроды Магаданской области прогнозирует в 2019 году рост добычи золота до 40 т. Это должно произойти, в том числе, за счет запуска компанией «Сусуманзолото» ЗИФ на месторождении Штурмовское.
Власти Камчатского края надеются выйти к 2020-2021 годам на производство 10-12 т золота в год. Об этом говорила в интервью ТАСС заместитель председателя правительства края Марина СУББОТА. Надежды возлагаются на АО «Сибирский горно-металлургический альянс», наметившее на конец этого года запуск горно-обогатительного комбината на Озерновском месторождении, что позволит нарастить выпуск золота до 2 т в год.
Положительные прогнозы строит и администрация Амурской области, они обоснованы началом работы автоклавного производства «Петропавловска» и подземного участка Березитового рудника.
«Петропавловск» планирует в 2019 году снизить капзатраты в 2 раза. Основываясь на текущей базе запасов полезных ископаемых, и без учета геологоразведочного потенциала, группа рассчитывает достичь годового производства в размере 14,2 т в 2019 году и примерно столько же или чуть больше в 2020-2022 годах (в 2018 году произведено почти 12 т, в 2017 году - 12,46 т).
Досье «Дальневосточного капитала": Компания Petropavlovsk Plc (ГК «Петропавловск») стабильно входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные добывающие активы компании сосредоточены в Амурской области - рудники Покровский, Пионер, Маломыр и Албын. Компания рассматривает возможность покупки еще двух шахт в России.
Республика Саха (Якутия) рассчитывает в ближайшее десятилетие увеличить добычу до 38 т, что почти на 10 т больше, чем получено по итогам 2018 года. Как следует из стратегии социально-экономического развития республики, этому будет способствовать ряд проектов, в том числе Нежданинский (Polymetal), Лунное и Рябиновое («Селигдар»), Гросс (Nordgold), Дражное («Высочайший»), Куранах («Полюс»), освоение золоторудного месторождения Кючус, которое пока находится в нераспределенном фонде недр, разработка целого ряда россыпных месторождений в Оймяконском, Усть-Майском, Алданском, Усть-Янском, Верхоянском, Нижнеколымском и Верхнеколымском районах, а также освоение техногенных россыпей.
В частности, Polymetal планировал уже в марте 2019 года приступить к строительству обогатительной фабрики на Нежданинском месторождении в Томпонском районе, и в 2021-2022 годах вывести ее на полную мощность. А международная золотодобывающая компания Nordgold уже запустила в эксплуатацию новое масштабное месторождение Гросс, что, по оценке руководства, повысит ее производство примерно на 20%.
Торжественный запуск Гросса состоялся в прошлом году на полях ВЭФ. Месторождение расположено на юго-западе Республики Саха (Якутия) вблизи от действующего рудника Nordgold «Таборный», и вблизи от действующего рудника кучного выщелачивания Nordgold «Нерюнгри». Это дает компании значительные преимущества, благодаря наличию готовой инфраструктуры и кадров. По данным ТЭО, после выхода на полную мощность «Гросс» будет добывать около 6,5 т золота в год в течение 17 лет.
В Хабаровском крае одним из самых перспективных проектов может стать золоторудное месторождение Полянка, в 2017 году специально для него были расширены границы ТОР «Николаевск». По данным Министерства природных ресурсов Хабаровского края, балансовые запасы месторождения оцениваются более чем в 12 т золота и 27 т серебра. Добывать руду планируется открытым способом. Как сообщает сайт «Каталог минералов», владелец лицензии «НГК Ресурс» планирует начать работы на месторождении в первом квартале 2019 года и добывать ежегодно до 1,5 т золота. Драгоценный металл будет извлекаться из руды методом кучного выщелачивания. Реализация проекта потребовала инвестиций в размере 3 млрд руб. Запустить производство инвесторы рассчитывают менее чем через год.
Предприятие «Многовершинное» - дочерняя компания Highland Gold в Хабаровском крае - с 2016 года проводила переоценку 12 рудных тел в пределах лицензионной площади, отвалов прошлых лет и прилегающих перспективных участков. Программа продолжается, но промежуточные результаты уже позволили удвоить запасы «Многовершинного». В начале этого года компания объявила, что их хватит до 2029 года.
На Чукотке месторождение Кекура является приоритетным проектом развития компании Highland Gold (Русдрагмет). Начало коммерческого производства на нем запланировано на 2022 год.
В соответствии со стандартом JORC, ресурсная база Кекуры составляет почти 70 т золота со средним содержанием 8,1 г/т. Проектная мощность фабрики обеспечит ежегодное производство почти 5 т золота в течение 8 лет. Месторождение будет отрабатываться открытым способом.
В конце 2018 года Highland Gold приобрела «Рудник Валунистый» и прилегающую Канчалано-Амгуэмскую площадь в Анадырском районе Чукотского АО. Лицензии включают в себя три золото-серебряных месторождения - Валунистый, Горный и Жильный. Все горные работы ведутся открытым способом. На 2020 год запланировано начало подземных горных работ, которые продлятся до 2027 года.
Досье «Дальневосточного капитала": Highland Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний России, работает в Хабаровском и Забайкальском краях, на Чукотке.
Определенные надежды на рост, пусть пока и в перспективе, появились и в Приморском крае. Так, компания «Золотая долина» сообщала, что нашла инвесторов на освоение золоторудного участка «Гордеевский» на территории Партизанского ГО. Прогнозные ресурсы участка составляют 20 т золота, реальные запасы компания обещает подтвердить в 2022 году, когда завершит геологоразведочные работы. Разрабатывать месторождение планируется подземным способом. В 2018 году компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ), что позволяет ей получать налоговые льготы и осуществлять беспошлинный ввоз оборудования из Китая.
Определенные надежды на скорый прорыв есть у компании «Терней золото», в активе которой два месторождения: Салют и Приморское. В настоящее время компания активно ведет геологоразведочные работы. На прошлогоднем горно-геологическом форуме MINEX Россия 2018 руководство презентовало инвестиционный проект разработки этих месторождений, стоимостью 3,5 млрд руб., и стала бронзовым призером конкурса проектов. По итогам выполненных геологоразведочных работ компания ожидает прирост запасов до 17 - 25 т условного золота. Из расчета уровня добычи от 1,8 до 2,5 т в год, разработка этих запасов рассчитана на 10 - 12 лет эксплуатации. Плюсом проекта являются легко обогатимые руды месторождений, с высокими показателями извлечения золота (95%). При наличии инвестиций срок проектирования и строительства обогатительной фабрики оценивается разработчиком в три года. По словам руководителя ООО «Геоконсалт Компетент» Александра Соболева, потенциал у этих месторождений хороший, разработчику надо продолжать геологоразведку. Проблемой данного участка является отсутствие централизованного энергоснабжения, но если будет построена ЛЭП, в которой, кстати, заинтересованы и другие разработчики недр, то проект «Терней золото» может заиграть.
Геологоразведочные работы, выполненные в Приморье в 2012-2018 годах, подтвердили наличие запасов рудного золота. И ранее неоднократно высказывались мнения, что месторождения в Приморском крае могут, при должных исследованиях, оказаться сопоставимыми с залежами руды в Якутии, Магаданской области и Хабаровском крае, нужны лишь инвестиции в геологоразведку. Но пока активного интереса со стороны крупных инвесторов, готовых вложить средства в оценку золота в крае, нет. Впрочем, Polymetal в 2017 году сделал попытку оценить три участка в Приморье.
В 2017 году Polymetal получил три лицензии на участки Таежный, Левобережный и Кумирный в Тернейском районе, с суммарными запасами около 1 тыс. т серебра и 2 т золота. Лицензии были оформлены на «Приморскую горно-геологическую компанию», 100% которой принадлежат ООО «Охотская ГГК» (входит в Polymetal). «Интерфакс» сообщал тогда, что компания первоначально планировала сосредоточить работы на участке Кумирный, хотя на Таежном ранее уже проводилась опытно-промышленная отработка. На сайте «Полиметалла» размещена информация о том, что в 2018 году компания планировала завершить первичную оценку рудных запасов на третьем - Левобережном - участке. Позднее появилась информация о продаже «Полиметаллом» Хаканджинского месторождения, разработкой которого занималась Охотская ГГК. «Компания Polymetal продала 100% доли в предприятиях Хаканджинского месторождения золота и серебра в Хабаровском крае группе несвязанных частных российских покупателей, - сообщило РБК со ссылкой на официальный сайт компании, - но сохранила за собой контроль над месторождением Светлое».
Новый игрок
Аналитики отмечают активное участие в последние два года в аукционах по продаже прав на освоение золотоносных месторождений в ДФО двух компаний - «Золоторудная компания» (ЗРК) и «Новая рудная компания» (НРК), принадлежащих кипрской Industry Investments CY Limited. Как писал «Интерфакс», ЗРК и НРК связаны с экс-министром энергетики Игорем ЮСУФОВЫМ и его фондом «Энергия». Ссылаясь на сайт torgi.gov.ru, источник сообщает, что за короткое время эти компании приобрели с десяток золоторудных и полиметаллических участков в Хабаровском крае, Магаданской области и в Якутии на общую сумму свыше 900 млн рублей.
ЗРК и НРК приобрели 3 лицензии в Магаданской области: рудопроявления Солнечное (суммарные прогнозные ресурсы 167 т золота), Подгорное (500 кг золота) и Ольчинское (26,3 т золота). 5 лицензий в Хабаровском крае, в том числе три - с ресурсами золота: участки Высокий (37,5 т золота и 58,3 т серебра), Бухтянский (2 т золота) и площадь Дыльменская (5 т золота). С середины 2017 года ЗРК принадлежит рудопроявление Петух в Магаданской области (ресурсы - 95 т золота).
НРК приобрела месторождение Морозкинское в Якутии с запасами 20,8 т золота и 41,8 т серебра. На этот участок претендовали также структуры ПАО «Высочайший» (GV Gold) и ПАО «Селигдар».
Суммарные запасы и ресурсы золота на всех приобретенных компанией c 2017 года месторождениях/рудопроявлениях превышают 450 т, комментирует eruda.ru. Из них по высоким категориям разведано только месторождение Морозкинское в Якутии, с 20,8 т золота. Также интересен магаданский Петух с 95 т золота, но категории Р1, т. е. прогноз.
Возможно, эти объекты взяты на продажу, размышляет один из экспертов. Удивляет, по мнению специалистов, то, что компании покупают много золотых активов, и в разных местах. Возникает резонный вопрос: смогут ли они собрать специалистов и разведать все участки в соответствии с лицензионными условиями? Не всем это удается. Впрочем, поживем - увидим, возможно, на рынок выходит игрок с большими амбициями и капиталом.
Фото Павла Жданова.
Надежда ВОРОНЦОВА
- Золото оправдало ожидания
- Земли ДФО: раскислить, загипсовать или поставить дренаж?
- Забайкалье и Бурятия: между пастбищем и сенокосом
- О "фокусах" с землей, которой нет
- Сельское хозяйство: региональные приоритеты
- "Три кота", оставив миллиардный долг, подкосили весь ритейл Дальнего Востока
- Отходы потребовали особого обращения
- На Дальнем Востоке традиционная сельскохозяйственная отрасль меняет свой облик
- Дальневосточные бизнес-тигры тоже просятся в Красную книгу
- Миллиарды на красивую дальневосточную жизнь
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.