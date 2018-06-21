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29 Сентября 2013, 21:54 | Тема номера

НК "Альянс" работает над снижением промышленной нагрузки на экологию

Развитие на Дальнем Востоке добывающих и перерабатывающих производств ведет не только к прямой выгоде в виде дополнительных доходов бюджета, но и к повышению нагрузки на окружающую среду.

Примеров негативного влияния проектов природно-ресурсного комплекса в восточных регионах РФ можно найти немало как в историческом, так и в современном аспекте. Однако работа с природными ресурсами может быть выстроена и по-другому, что доказывает деятельность принадлежащего НК «Альянс» Хабаровского НПЗ. По итогам 2012 года завод, впервые за последние 20 лет, переработал около 4 млн тонн нефти. Рост объемов выпуска продукции наблюдается все последние годы. А сопровождается он… снижением негативного влияния производства на окружающую среду.

Как сообщили «ДК» в НК «Альянс», развивать переработку ресурсов на Дальнем Востоке, как и в любом другом месте страны, с одновременным снижением промышленной нагрузки на экологию можно вполне успешно - все упирается в цену вопроса. Когда владелец завода разрабатывал план его генеральной реконструкции, он оказался перед выбором: закупать дорогое, но безвредное с точки зрения экологии оборудование или пойти по пути снижения затрат, смонтировав в Хабаровске менее дорогие установки, дающие такую же высокую экономическую отдачу, но приносящие больше вреда окружающей среде. Перед подобной дилеммой при реализации проектов встает любой бизнес. В «Альянсе» решили, что находящийся в черте города Хабаровский НПЗ должен достичь мирового уровня как по качеству своей продукции, так и по экологическим показателям. В итоге затраты на реконструкцию выросли, а негативное воздействие на природу снижается.

После окончания реконструкции почти на 96% уменьшатся выбросы в атмосферу диоксида серы, полностью прекратятся выбросы сажевых частиц и мазутной золы, снизятся выбросы оксида углерода, уменьшится объем попадания в окружающую среду углеводородов. В целом вредные выбросы в атмосферу снизятся на 40%.

Экологический эффект модернизации завода можно наблюдать и сегодня. Уже несколько лет действуют герметичные системы налива нефтепродуктов при погрузке в железнодорожные цистерны. Новые герметичные резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов оборудованы плавающими «крышами» «Ультрафлоут», исключающими испарение вредных веществ в атмосферу. Снизил объемы выбросов перевод на газ работавших на мазуте заводских котельных. Реконструированные очистные сооружения, применяющие реагенты нового поколения, доводят показатели очистки сточных вод до минимального значения в 0,7 мг нефтепродуктов на литр, после чего передают воду на доочистку сооружениям городского «Водоканала». Германская установка «Флоттвег» позволила пустить во вторичный оборот нефтешламы.

Использование закрытой факельной системы, рассчитанной на бездымное сжигание газов и паров, оставшихся после переработки нефти, даст почти 99,9% удаления продуктов сгорания - это лучший показатель сокращения выбросов окислов серы, окислов азота, а также других летучих канцерогенных выбросов.

Предприятие ведет строительство отвода от магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». Часть его пролегает в городской черте и укладывается по технологии микротоннелирования - путем бурения небольшого тоннельного прохода на глубине 10 метров, с монтированием основной линии в защитную трубу, по принципу «труба в трубе», что предотвращает возможность попадания нефти в почву даже при возникновении аварии, также маловероятной при таких подходах. Кроме того, переход на доставку сырья трубопроводным транспортом вместо железнодорожного исключит перегрузку нефти, ликвидировав и выбросы в атмосферу.

Хабаровский НПЗ первым на Дальнем Востоке и одним из первых в стране перешел на выпуск бензинов стандарта евро-5, отличающихся, прежде всего, пониженным содержанием серы. В ближайшем будущем, после окончания масштабной реконструкции, мировым экологическим стандартам евро-4 и евро-5 будет соответствовать и выпускаемое предприятием дизельное топливо. Подсчитано, что использование на Дальнем Востоке топлива европейского экологического стандарта позволит уменьшить региональный выброс диоксида серы примерно на 25 тысяч тонн в год.

Александр НИКОЛАЕВ,  "Дальневосточный капитал", N9, сентябрь 2013 г.

Теги: топливо  НК «Альянс»  экология 


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