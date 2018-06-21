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Воскресенье| 08 Июля, 23:04 |
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Сахалинская область наращивает мегаватты
- Мы увеличиваем свое софинансирование, потому что у нас в области непростое положение в энергетической отрасли и в случае чрезвычайной ситуации нам неоткуда ждать помощи, - комментирует текущее состояние дел в отрасли и планы по ее развитию руководитель агентства по газификации Сахалинской области Вера ТИХОНЬКИХ.
Обеспеченность - 80%
С учетом новых строящихся мощностей, а в области недавно был введен в строй пятый энергоблок на Южно-Сахалинской ТЭЦ, мощностью примерно 91 МВт, и предстоящим завершением строительства на этой же ТЭЦ четвертого энергоблока на 140 МВт, общая обеспеченность Сахалинской области энергомощностями составит 80%. Впрочем, как говорит Вера Тихоньких, эту цифру нельзя считать окончательной, так как одной из крупных действующих электростанций - Сахалинской ГРЭС - уже около 50 лет и она требует замены. «Учитывая, что у нас нет связи с единой энергосистемой Дальнего Востока, нам необходимо иметь резерв мощности на случай чрезвычайных ситуаций, профилактических остановок энергоблоков и пр. на уровне самой крупной генерирующей турбины, т. е. в объеме не менее 110 МВт», - отмечает Вера Тихоньких.
Плюс на развитие экономики
Но область должна не только получать возможность бесперебойно снабжать электроэнергией социальную сферу и действующие производства, но и развиваться. У руководства области вполне амбициозные планы - привлечь на Сахалин крупных инвесторов, учитывая, что территория обладает высоким инвестиционным потенциалом.
- Нам нужны дополнительные мощности и для обеспечения планируемых промышленных производств, которые есть в перспективных планах развития области, - отмечает Вера Тихоньких.
Другое дело, когда производство разворачивается на удаленных территориях, где нет возможности присоединиться к центральной энергосистеме, там энергоснабжение решается за счет создания автономных энергомощностей. Понятно, что строить электролинии высокой мощности для передачи электроэнергии на большие расстояния может позволить себе только очень крупный инвестор.
Связаны энерготарифом
Для получения дополнительных средств на реформирование энергосистемы ДФО энергетики настаивают на включении инвестиционной составляющей в энерготариф. Но на Дальнем Востоке, и в Сахалинской области, он и без того высокий. Чтобы обеспечить должный уровень конкурентоспособности своей промышленности, руководство области идет на дотирование заниженных энерготарифов из областного бюджета. Но бесконечно повышать тариф невозможно, бюджет и без того тратит на дотации энергетики значительные средства, считают в руководстве области. «Энергетики должны это понимать, - считает Вера Тихоньких, - и искать компромисс, который бы устроил и отрасль, и область».
Бюджетная поддержка
Что касается реальных источников финансирования строительства новых энергетических объектов, то в Сахалинской области в отличие от большинства других субъектов Дальневосточного федерального округа, кроме инвестиционных программ энергетиков в лице РАО ЭС Востока, отвечающих за энергохозяйство области, средств, выделяемых государством на реализацию в регионе федеральных целевых программ, работает программа софинансирования энергопроектов из областного бюджета. Руководство островного субъекта ДФО как никто понимает важность этих инвестиций и, несмотря на отвлечение значительных средств, которые могли быть направлены на социальные проекты, уже не один год поддерживает энергетическое хозяйство своей территории. Опыт показал, что собственные бюджетные средства оказываются самым дешевым механизмом инвестиций. Только бюджетные инвестиции не влекут за собой серьезного увеличения тарифа и не ложатся на плечи потребителей, подчеркивает Вера Тихоньких.
Так, область взяла на себя существенную долю затрат на строительство 4-го энергоблока на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, почти 3,5 млрд руб. На долю федерального бюджета пришлось немногим более 2,5 млрд рублей. Из суммы общих затрат на этот проект, оцениваемый в более чем 7 млрд рублей, РАО ЭС Востока согласилось вложить лишь 1 млрд руб., и то - после длительных переговоров. Даже действующий на территории энергооператор - Сахалинэнерго, дочерняя компания РАО ЭС Востока, из-за сложного экономического положения не может вложить в свое хозяйство лишней копейки. Инвестиционный источник у компании настолько мал, что не позволяет полноценно решать даже ремонтные проблемы. Единственное самостоятельное инвестиционное вложение РАО ЭС Востока на Сахалине - это строительство 5-го энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, хотя РАО - это инвестор, который фактически поднимает собственное энергохозяйство, в зоне ответственности которого находится большая часть территории о. Сахалин, - обеспечивает электроэнергией 14 муниципальных образований из 19-ти.
Вложения бюджета Сахалинской области в сетевое хозяйство составили за последние годы, начиная с 2007-го, более 2 млрд рублей, это уровень сопоставимый с инвестициями федерального бюджета, доля которого составила 2,5 млрд.
- Необходимо совершенствовать механизм инвестирования в энергетическую инфраструктуру, - считает Вера Тихоньких, - который бы ускорил возврат инвестиций. А пока вложения в энергетику будут окупаться в течение 20-25 лет, как сегодня, отрасль не сможет привлекать частные инвестиции, которые могли бы помочь в решении проблем финансирования энергетической инфраструктуры Дальнего Востока.
Ориентир на 2020 год
Сахалинская область в последние годы принимает большие усилия, чтобы реформировать свою энергетику. В рамках действующих программ - ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», а также областной программы по развитию энергетики - здесь реализуются крупномасштабные энергетические проекты, которые позволят уже к 2015-2018 годам решить большинство существующих проблем и сделать энергетику островного субъекта ДФО стабильно работающей отраслью. Правительством Сахалинской области, начиная с 2007 года по настоящее время, направлено на модернизацию объектов энергетики в общей сложности 4,5 млрд рублей.
В области успешно двигается программа развития нетрадиционной энергетики на Курилах. В подготовленном Минрегионом проекте госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» на нее выделено более 1,5 млрд рублей, что позволит перевести острова полностью на альтернативные источники энергии - геотермальной, ветровой, солнечной. Средства от федеральной программы должны пойти на реконструкцию Океанской геотермальной электростанции (ГеоТЭС) на острове Итуруп. «Этот проект получил положительное заключение государственной экспертизы, - комментирует руководитель Агентства по развитию Курильских островов и инвестиционных программ Сахалинской области Сергей АБАБКОВ. - Если поставить современное оборудование, то выработку электроэнергии на ней можно увеличить в 3-4 раза, - до 12-15 МВт. Программой предусмотрена и уже начата реконструкция Менделеевской ГеоТЭС на острове Кунашир - ее мощность должна возрасти с 1,8 МВт до 7 МВт. После модернизации этих двух электростанций оба острова полностью перейдут на энергию из нетрадиционных источников, а дизельные станции будут играть роль резервных источников энергоснабжения.
По планам развития электроэнергетики Сахалинской области до 2020 года здесь предстоит построить, как минимум, электростанцию на 100-110 МВт, которая заменит выводимую из эксплуатации Сахалинскую ГРЭС, и провести реконструкцию Ногликской газовой станции на севере. Новая Сахалинская ГРЭС-2 будет строиться за счет средств федеральной целевой программы «Развитие ДВ и Байкальского региона до 2018 года», средств областного бюджета, частично за деньги РАО ЭС Востока. Ожидается, что на ее строительство ОАО «РусГидро» уже до конца 2012 года получит из федерального бюджета 14 млрд рублей. Непосредственное начало строительства особенно важной для области Сахалинской ГРЭС-2 запланировано на 2013 год. Что касается Ногликской станции, то ее мощность планируется увеличить примерно на 50 МВт и таким образом довести до 100-120 МВт. С завершением этих проектов Сахалинская область получит требуемый технологический резерв мощности и дополнительные мощности, способные обеспечить электроэнергией новые промышленные объекты.
Надежда ВОРОНЦОВА, "Дальневосточный капитал".
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