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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:11 |
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Уголок родной земли: Сахалин
В развитии отрасли здесь ориентируются на туристов, у которых есть потребность в новых захватывающих впечатлениях, любящих активный образ жизни. На тех, кто открыт инновациям, стремится к переменам. И, конечно же, здесь постараются в полной мере задействовать уже раскрученный бренд «Горный воздух». Любители зимних видов спорта давно облюбовали сахалинские горные спуски и ждут новых предложений: целый ряд проектов для российских и зарубежных туристов будет реализован в рамках созданной на Сахалине территории опережающего развития с туристической специализацией.
Новая жизнь «Горного воздуха»
Сахалин уже составляет конкуренцию китайским, японским, корейским горнолыжным курортам, российским Байкальску, Камчатке. Сюда охотно едут дальневосточники, пользуясь тем, что до островов час-полтора лета. Но не только близость, мягкая и снежная зима, обеспечивающая долгий лыжный сезон, влекут на Сахалин горнолыжников и сноубордистов. Здесь уже сегодня есть развитая гостиничная инфраструктура. И еще одно весомое преимущество: гостиницы высокого уровня находятся в десятиминутной доступности от горнолыжных спусков. Да и Южно-Сахалинский аэропорт расположен практически в черте города - не нужно терять лишнее время на дорогу. Сам Южно-Сахалинск обеспечивает большой выбор для разнообразного времяпрепровождения: театр, музеи, бассейны, современные торговые центры, что является отличным дополнением к спортивному отдыху.
В правительстве области видят развитие «Горного воздуха» как комплексный проект. В туристический оборот должны быть вовлечены другие рекреационные возможности Южно-Сахалинска, морские ресурсы близлежащих муниципальных образований, включая заповедный остров Монерон, и так далее.
В рамках ТОР будет проведена существенная реконструкция объектов транспортной инфраструктуры: аэропорта, морских портов. Так, Корсаковский морской торговый порт должен стать современными морскими воротами острова Сахалина. С его реконструкцией связывают возможности развития транспортного сообщения с Курильскими островами (которые сами по себе являются туристической изюминкой области), Владивостоком, японским портом Вакканай. Здесь же планируется принимать круизные иностранные суда. Яхтинг и дайвинг предполагают развивать в прибрежной зоне города Невельска, для чего АО «Невельский торговый порт» планирует строительство яхт-клуба и дайвинг-центра, гостиничного комплекса.
Сам Южно-Сахалинск также обзаведется новыми крупными туристическими объектами. В рамках ТОР «Горный воздух» в областном центре должны появиться новый водно-оздоровительный комплекс, аквапарк, биатлонный центр, целый ряд гостевых коттеджей и кафе. Ставка делается на развитие круглогодичного туризма, к которому Южно-Сахалинск исподволь готовится уже давно: облагораживается, благоустраивает парки и зоны отдыха. Тестирует и создает традиции событийному туризму.
Но стержнем ТОР будет все-таки спортивный горнолыжный комплекс. Проекты его развития сегодня разбиты на несколько этапов, но есть четкое понимание того, куда двигаться, как получить синергию от целого ряда самостоятельных объектов. За зимний сезон 2016 года «Горный воздух» посетило более 60 000 туристов. На склоне горы Большевик действуют 14 трасс различного уровня сложности, функционирует подвесная подъемная канатная дорога. Высокое качество подготовки трасс и уникальные климатические условия позволяют сохранять «зимний сезон» с декабря до середины апреля и проводить на курорте соревнования международного уровня.
Инвестиции, выделенные из регионального бюджета на развитие ТОР «Горный воздух», составят более 10 млрд рублей. Частные инвестиции - свыше 6 млрд рублей. К 2020 году планируются освоение ближайших к горе Большевик сопок Красная, Майорская, Пик Чехова, увеличение количества и длины трасс с 23 км до 85 км, строительство современных 9 канатных дорог, «Долины туристов», модернизация существующей туристической инфраструктуры и создание новой.
В рамках ТОР новую жизнь получит круглогодичный бальнеологический курорт «Синегорские минеральные воды», реконструкция которого уже началась. Санаторий предлагает все виды лечебных процедур, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. В основе лечебно-профилактических процедур лежит применение синегорской углекислой мышьяковистой минеральной воды, а также грязелечение, для которого используется иловая лечебная сульфидная грязь с залива озера Изменчивого.
В летнее время туристы смогут посетить природный парк «Остров Монерон», который по праву считается одним из самых красивых островов России, озеро Буссе, где любой желающий сможет попробовать устрицы, по своим вкусовым качествам не уступающие французским. Создано огромное количество интересных пешеходных экскурсий, на которые туристы могут отправиться всей семьей, чтобы полюбоваться природными достопримечательностями Сахалина. На лето разрабатываются новые экскурсионные маршруты - от поездок на квадроциклах, яхтенных маршрутов по маякам Сахалина до вертолетных обзорных экскурсий.
- Все эти факторы дают предпосылки для увеличения внутреннего и въездного туристского потока в регион, - говорит советник губернатора по вопросам развития туризма Наталья ОСИПОВА.
Международный Сахалин
Как сообщают в департаменте международных связей и информационного сотрудничества правительства области, большая часть зарубежных гостей на Сахалине - это японцы, которые в последние годы составляют 85-95% въезжающих иностранных туристов. Активизировался безвизовый обмен с Хоккайдо, что свидетельствует о развитии туристических связей между Японией и Сахалинской областью. В департаменте отмечают, что соседи рассматривают Россию как безопасную для путешествий страну, особенно это касается Дальнего Востока.
- Японских туристов интересуют экскурсионно-познавательный, экологический, рыболовный и ностальгический туризм. Они всегда очень трепетно относятся к истории своего народа, и экскурсионные программы выстраиваются в основном под них. На Сахалине, который даже имеет свое японское имя - Карафуто, туристам есть что посмотреть. Обязательный пункт программы - местный краеведческий музей. Но не только новейшая история вызывает интерес граждан Японии. На Сахалине проживал один из самых загадочных этносов мира - айны, которые, по одной из версий, были прародителями нынешних японцев. Учитывая, что японцы ценят все натуральное, местные фирмы выпускают специальный туристический ассортимент с описанием ягод и их полезных свойств на японском языке, - рассказывает директор департамента международных связей и информационного сотрудничества Ирина ПАЛАЕВА.
Рассчитывают на Сахалине и на гостей из Китайской Народной Республики. Как известно, китайцы - одна из самых путешествующих наций в мире. Россия входит в первую десятку стран, чаще всего посещаемых гостями из Поднебесной, однако на ее долю приходится пока всего 1% выездного турпотока Китая. Самые популярные регионы - Москва, Санкт-Петербург и Дальний Восток. На сегодняшний день китайские туристы только начинают открывать для себя Сахалин. И здесь, так же как и по всей стране, активно работают по программе China Friendly («Дружественный Китаю»), направленной на создание комфортной среды для китайских туристов и продвижение российского турпродукта на рынке Китая. Сахалинские гостиницы, турфирмы, музеи, рестораны, кафе, торгово-развлекательные центры, желающие заполучить именно эту категорию путешественников, присоединяются к этой программе. Участие в ней гарантирует, что услуги предприятий соответствуют специфическим требованиям китайского туриста.
- Гости из Кореи на Сахалин приезжают в первую очередь чтобы навестить здесь своих родственников, и поэтому корейских туристов, путешествующих по рекреационно-любительским маршрутам на Сахалине, совсем немного, - комментирует советник губернатора Наталья Осипова. - Однако вопрос увеличения числа путешественников из этой страны - дело времени: несколько крупных корейских туроператоров, в том числе Modetour Network Inc., Piligrims, Chowon tour Co. Ltd, ASK Travel Agency, уже проявляют интерес к Сахалину.
Привлечь дополнительный поток гостей из соседних стран поможет и экономическое сотрудничество в сфере туризма, направленное на привлечение современных технологий и менеджмента туристическими объектами. Обсуждаются совместные инвестиционные проекты. Так, представители японской компании в начале этого года озвучили возможность строительства бальнеологического комплекса на Сахалине по японской технологии. В Японии онсен представляет собой горячий источник с расположенными поблизости объектами инфраструктуры - рестораном и отелем. Онсены, как правило, расположены под открытым небом, чем и привлекают большое количество туристов. ГСТК «Горный воздух» строит успешные партнерские отношения с известным японским горнолыжным курортом «Русуцу» (о. Хоккайдо, Япония). В 2015 году было заключено соглашение о сотрудничестве между горнолыжными комплексами двух стран.
Сахалин уверенно определился со своей нишей в рекреационном потенциале Дальнего Востока и намерен активно конкурировать в сфере развития туризма. Потенциальный интерес к региону будет обеспечен достойным предложением, на островах ждут гостей и готовы удовлетворить самый взыскательный запрос на впечатления и комфорт.
Лариса ЛАРИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2016 год.
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