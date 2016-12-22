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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 22 Декабря, 23:26 |
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Сахалин: больше новоселий. Больше счастья
Исходя из этого, контроль за реализацией госпрограммы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» находится под личным вниманием губернатора. Причем контроль этот не формальный, а повседневный и глубинный. У отрасли накопилось множество проблем, экономический кризис заставляет искать новые возможности для сохранения и развития строительного комплекса, находить резервы снижения себестоимости квадрата, улучшать административное управление процессом. Все это применимо как к социальному строительству, где заказчиком выступает сама область, так и к коммерческим проектам, индивидуальным застройщикам.
На сегодняшний день основной объем жилья в регионе вводится именно по областному и муниципальному заказам. На 2016 год запланировано в общей сложности сдать в эксплуатацию 315 тыс. кв. м. Более 166 тыс. кв. м - это так называемое социальное жилье, большей частью предназначенное для переселения из аварийного и непригодного для проживания, а также сейсмически неустойчивого жилищного фонда. Пока это серьезная проблема для региона, и ее здесь торопятся решать. Так, по данным регионального министерства строительства, по состоянию на 01.06.2016 года расселено 172,75 тыс. кв. метров аварийного жилья, новоселами стали 9,8 тыс. человек.
В планах на 2016 год ввод в эксплуатацию в общей сложности 315 тыс. кв. м. Пусть не намного, но больше, чем в прошлом году, когда сахалинские новоселы получили 4366 квартир общей площадью 312,1 тыс. кв. м, при плане 310 тыс. кв. м. Положительная динамика здесь наблюдается во всех сегментах: бюджетном, коммерческом строительстве. Увеличивают динамику и индивидуальные застройщики, которые, кстати, вносят значительную лепту в общие показатели: в этом году это будет 109 тыс. кв. м, что тоже больше, чем годом ранее. Есть платежеспособный спрос, и это хороший стимул для развития собственной базы стройиндустрии.
Набирает вес и новый механизм обеспечения жильем нуждающихся сахалинцев - это так называемое арендное жилье, которое будет предоставляться в коммерческий найм. Первые 10 тыс. кв. м уже будут построены в нынешнем году. Отработав технологию финансирования и последующей аренды, в правительстве области намерены активно развивать эту практику. О ней, кстати, говорил на последнем Госсовете, посвященном отрасли, президент РФ.
Под решение задач по развитию строительного комплекса в области в прошлом году были созданы новые структуры: Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области, которое осуществляет функции по выработке и реализации региональной политики и нормативному правовому регулированию в сфере архитектуры и градостроительства, Сахалинское ипотечное агентство.
Задачи по порядку и в комплексе
Снижение стоимости квадрата и улучшение качества строительства - задача, которая решается множеством действий, каждое из которых имеет существенное значение для конечного результата. Первое по значимости, пожалуй, предоставление земельных участков. Сегодня ставка делается на комплексный принцип застройки. Для обеспечения возможности финансирования строительства инженерной инфраструктуры для комплексной застройки, в том числе коммерческой, региональным правительством разрабатывается проект государственной программы Сахалинской области «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергоснабжения в Сахалинской области» на 2017-2020 годы. Область вышла с предложениями разработки федеральной целевой программы по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры для жилищного строительства в Дальневосточном федеральном округе. Учитывая приоритет развития Дальнего Востока, по мнению сахалинцев, необходимо запустить механизм софинансирования создания инфраструктуры из федерального бюджета. Это позволит регионам существенно сократить стоимость квадрата, а значит, сделать новое жилье более доступным для граждан.
В связи с увеличением темпов жилищного строительства в области намерены внести изменения в подпрограмму «Газификация Сахалинской области» государственной программы «Развитие промышленности в Сахалинской области на период до 2020 года». Сахалин крайне нуждается в увеличении мощности существующих газопроводов северной и южной частей острова.
На снижение стоимости кв. метра жилья будет влиять повышение этажности многоквартирных домов до 5-9 этажей. Для этого вносятся изменения в Правила землепользования и застройки муниципальных образований, территориальные зоны малоэтажной застройки переводятся в многоэтажную. В правительстве области идет разработка базовых экономически эффективных унифицированных конструктивов и стандартов качества жилья, включая требования к строительным технологиям и проектным решениям, ставка делается на применение типовых решений. Речь идет и о возможности возрождения каркасно-монолитного домостроения на основе новейших технологий. В рамках реформы ценообразования в строительстве в регионе сегодня ведут пилотный проект по переходу на единую новую сметно-нормативную базу.
Внимания сегодня требуют и сами строительные компании, предприятия, производящие строительные материалы. В областную госпрограмму «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» будут внесены изменения, касающиеся финансовых мер поддержки предприятий промышленности строительных материалов. Одной из таких мер должна стать компенсация затрат на пользование кредитными ресурсами (возмещение процентной ставки по кредиту) для объектов, строящихся за счет бюджетных средств с использованием механизма отсроченных платежей.
Учитывая отдаленность островного региона, областное министерство строительства в апреле 2016 г. обратилось в Минстрой России с предложением о субсидировании из федерального бюджета транспортных расходов по доставке строительных материалов и оборудования морским транспортом из портов Ванино и Владивосток до портов Сахалина (по аналогии с субсидированием авиаперевозок) для строящихся бюджетных объектов.
Агентство архитектуры и градостроительства Сахалинской области в рамках работы по улучшению предпринимательского климата в сфере строительства последовательно снижает количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство, и сокращает сроки их получения. На сегодняшний день в области предельное количество процедур составляет 9 единиц, а предельный срок их прохождения определен в 94 дня.
Агентство проявляет инициативу
Обеспечить население доступным и качественным жильем призвано Сахалинское ипотечное агентство. Агентство выступает генеральным подрядчиком в строительстве, что способствует снижению стоимости квадратного метра и повышает эффективность использования бюджетных средств.
Одно из направлений - строительство так называемого арендного жилья. В настоящее время на территории области ведется строительство многоквартирных жилых домов для сдачи внаем. Всего до 2019 года планируется построить и заселить около 3000 квартир, предназначенных для сдачи в коммерческий найм по заявкам глав муниципальных образований. Данное жилье предназначено для работников бюджетной сферы, привлекаемых молодых специалистов, работников «узких» специальностей.
Стимулировать частную инициативу граждан призваны и жилищные некоммерческие объединения, в том числе жилищно-строительные кооперативы.
Агентство ведет активную работу, оказывая консультативную и юридическую поддержку широкому кругу сахалинцев, входящих в льготные категории граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это молодые и многодетные семьи, молодые ученые и специалисты, работники бюджетной сферы, ветераны боевых действий, участники программы переселения из ветхого и аварийного жилья, желающие приобрести жилье за свой счет.
Дополнительной мерой поддержки для этих категорий граждан является предоставление льготного ипотечного займа. Базовая ставка по займу составляет 7% годовых, для молодых семей с двумя детьми - 3,5% годовых, с тремя - 0% годовых, для многодетных семей, инвалидов и для участников программы переселения из ветхого и аварийного жилья, желающих приобрести жилье за свой счет, - 0%.
В настоящее время Агентством ведется активная работа по развитию индивидуального жилищного строительства для многодетных и молодых семей на территории Сахалинской области, где Агентство выступает генеральным подрядчиком. Дополнительной стимулирующей мерой поддержки участникам индивидуального жилищного строительства будет предоставление льготного ипотечного займа.
Юрий РОГОВ.
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