|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:07 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сахалин приманивает рыбу к берегу
С развитием отрасли здесь связывают не только максимально возможное освоение биологических ресурсов и потенциальный рост налогов, но и, и это, может быть, еще более важная задача, - оживление прибрежных поселков. Поставлена задача обеспечить население островного региона полноценным натуральным белком - рыба, которую вылавливают в прибрежной зоне, должна быть доступна местному населению. Программа «Доступная рыба», инициированная губернатором области Олегом КОЖЕМЯКО, стала своего рода пилотным проектом. Будет положительный опыт - можно предложить его другим рыбацким регионам.
Принимая участие в разработке предложений к изменению законодательства, регулирующего рыбную отрасль, выстраивая масштабные планы по формированию современного и многофункционального рыбного кластера на Сахалине, в областном правительстве все-таки сосредоточились прежде всего на тех задачах, где, используя именно региональные полномочия, можно достичь наиболее быстрых результатов.
О том, какой смысл вкладывают в слово «развитие» на Сахалине, «Дальневосточный капитал» разговаривал с заместителем председателя правительства Сахалинской области Игорем БЫСТРОВЫМ.
- Игорь Михайлович, из чего складывается система региональной поддержки рыбопромышленного комплекса области? Что в полномочиях субъекта Федерации?
- Сама отрасль имеет несколько составляющих: это океаническое рыболовство, прибрежное (к сожалению, сейчас это главным образом лососевый промысел), рыбопереработка, есть рыбаки-любители, в конце концов. В ходе реорганизаций, которые шли в отрасли в последние десятилетия, образовалось немало всяческих перекосов, поэтому меры поддержки направлены на сбалансированное развитие всех составляющих. В настоящее время на Сахалине действует государственная программа «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 годы». И это как раз та самая система организационных и финансовых мер, которая позволяет реализовать полномочия правительства области в этой отрасли и нацеливает нас на конкретные результаты.
На сегодняшний день главная повестка в отрасли - это даже не финансовая поддержка. Нам нужно решить ряд организационных вопросов, которые позволят создать основу для оживления береговой переработки. Первое - это закрепление ресурсов в рамках программы шестимильной зоны, второе - это инфраструктурные моменты, создание товаропроводящей сети. Губернатор области поставил вопрос так: решая глобальные задачи завтрашнего и послезавтрашнего дня, мы прежде всего должны сосредоточиться на достижении реальных результатов, которые будут видны самим жителям островов, будут мотивировать наших рыбопромышленников на оживление прибрежной переработки.
Стоит задача создать условия для самозанятости населения и развития малого бизнеса в прибрежных поселках. Поэтому много ездим по бывшим рыбацким поселкам, там нередко пусто. Есть только причалы, но нет флота, нет ресурсов - все ушло в океан. А люди остались. Это бывшие работники рыболовецких колхозов, которые когда-то приехали в эти края, не важно, по оргнабору или за «длинным» рублем, но они стали сахалинцами. Задача власти - помочь им с работой, дать возможность самим легально добывать рыбу для собственных нужд или покупать ее по адекватным ценам. Это крайне важный сегмент, который мы сейчас поднимаем.
Досье «Дальневосточного капитала»: В соответствии с программой на развитие прибрежного рыболовства и береговой рыбопереработки в Сахалинской области предусмотрены: 100%-я компенсация ставки рефинансирования ЦБ России по кредитным договорам, направленным на инвестиционные цели, и 70% - на иные цели; на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей - 100% ставки рефинансирования, на возмещение первого взноса (аванса) в части затрат на приобретение предмета лизинга - в размере 100% затрат субъекта (без НДС). Предусмотрены также субсидии на возмещение затрат при производстве консервов, пресервов, соленой, сушено-вяленой и копченой товарной продукции. На 2016 год из областного бюджета на реализацию программы предусмотрено в общей сложности 495 млн руб.
Нам надо ресурсы к этим поселкам «прибить гвоздями», помочь местному населению с участием «Сахалинлизингфлота» приобрести маломерный флот, системы безопасности, орудия лова. Все, что оно добудет, придет на берег и распределится на несколько потоков: для собственных нужд, продажи мелких партий охлажденной рыбы и морепродуктов на местных рынках, для поставки на береговые предприятия.
Есть кстати, еще такой, может быть, и совсем небольшой в масштабах отрасли сегмент, как любительское спортивное рыболовство. На Сахалине уже начинает на этом развиваться семейный туристический бизнес. А это тоже рабочие места и занятость, плюс раскрытие туристического потенциала региона, что тоже сегодня в приоритете областной власти.
- Сахалинская область активно пробивала в федеральном центре изменения правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, они вступили в действие. В чем их суть?
- Они как раз направлены на активизацию промысла в шестимильной прибрежной зоне Сахалинской области через снижение целого ряда административных барьеров. Они дают возможность использовать имеющиеся в прибрежной зоне ресурсы небольшим коммерческим компаниям и местным жителям. По нашим оценкам, у берегов Сахалина и Курил можно ежегодно дополнительно добывать 30-40 тысяч тонн таких объектов, как минтай, треска, навага, камбала, морской окунь, кальмар, осьминог и другие. Потенциал превышает 150 тысяч тонн.
В соответствии с обновленными правилами, сахалинцы и курильчане получили право бесплатно вести добычу разнорыбицы (за исключением лосося, краба и креветки) в шестимильной зоне с помощью разрешенных орудий лова, с применением судов и лодок длиной до 24 метров. Мы постарались со своей стороны всячески упростить отношения рыбака с властью. Путевки на рыбалку выдаются в отделениях МФЦ и главами администраций прибрежных сельских населенных пунктов. Учет вылова гражданами организуется агентством по рыболовству области совместно с муниципалитетами в местах реализации уловов и выдачи путевок. Видовой состав и вес будут учитываться со слов гражданина. Ему не нужно документально или иным образом подтверждать заявленный вес, видовой состав и другие параметры улова. Все учитывается в месте сдачи.
Для юридических лиц, уже имеющих доли квот, нужно будет внести изменения в разрешительные документы на вылов водных биоресурсов. Они получат доступ ко всем преимуществам шестимильной зоны. Это, к примеру, возможность добычи без ограничений объектов, для которых не установлены общие допустимые уловы (а среди них немало ценных биоресурсов, таких как спизула, осьминоги), увеличение объемов приловов для объектов в ОДУ с 2 до 10%.
Обязательное условие - сдача уловов на берег. Мы сегодня занимаемся организацией инфраструктуры для приемки рыбопродукции на берегу. При этом Сахалинская область инициирует изменения в Постановление Правительства РФ №1196, в котором содержится разрешение перерабатывать на судах уловы прибрежного рыболовства. Мы против лозунгов: «Давайте все сюда или туда». Там, где будет готова инфраструктура, рыба должна прийти на берег.
Кстати, сегодня вместе с бизнесом мы решаем вопрос строительства двух-трех береговых предприятий по переработке краба, который добывается в прибрежке. Понятно, что никакого диктата не будет, переработка или продажа в охлажденном виде - это вопрос собственников предприятий и потребителей. Но - только на берегу! На тех же условиях добровольности участников выстраиваем систему очных аукционов для продажи морского ежа в портах области, он сейчас полностью идет на экспорт.
- Одна из инициатив Сахалинской области - организация биржевой торговли рыбопродукцией на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ». Эта тема получила развитие? Есть на этой площадке жизнь?
- Электронные аукционы работают в ежедневном режиме. Кстати, этот опыт был положительно оценен на недавнем заседании по выполнению поручений президента страны по рыбохозяйственному комплексу, прошедшем на Сахалине. Секция «Рыбный рынок» - это первый этап масштабного проекта по созданию системы аукционной и биржевой продажи рыбопродукции. На втором этапе проекта будет создан полноценный рыбный кластер в порту Корсаков. Сегодня порт получил статус свободного, что открывает новые дополнительные возможности для рыбного бизнеса. Здесь будут построены рыбоперерабатывающие предприятия, холодильники, которые позволят проводить уже аукционную торговлю, когда брокеры смогут видеть продукцию в натуральном виде и покупать ее в том числе и для иностранных потребителей.
На берегу создаются аукционные площадки, которые позволят распределять свежие уловы для дальнейшей переработки и продажи. Это еще и своеобразный диспетчерский пункт, который будет обладать максимальной информацией об уловах, о наличии рыбы на судах, что позволит береговым предприятиям более оперативно решать вопросы поставки сырца.
Оборот рыбы и морепродуктов - это очень важная составляющая рыбохозяйственного комплекса. Мы должны, с одной стороны, четко понимать, что происходит в этой сфере, с другой - помогать хозяйствующим субъектам, участвуя в распределении потоков. В этом направлении организована работа совместно со Сбербанком, к ней сейчас подключаются другие регионы РФ. Планируется, что на территории Российской Федерации будут созданы такие логистические распределительные пункты. Наша задача - поставлять качественную продукцию, а задача руководителей других субъектов и Сбербанка - организовать центры, через которые рыба с минимальной наценкой и с сохранением качества будет поставляться потребителю.
Досье «Дальневосточного капитала»: По итогам первого полугодия 2016 года в общем объеме промышленного производства области доля рыбной отрасли составила 7%, что на 2% выше аналогичного показателя прошлого года. Оборот организаций рыбной отрасли занимает по показателям 4 место, после организаций добывающих полезные ископаемые, строительства, занимающихся торговлей и обеспечивающих транспортом и связью.
Лариса ЛАРИНА.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год.
- Сахалин приманивает рыбу к берегу
- Оторваться от нефти: В Сахалинской области объявлена новая экономическая политика
- Сахалин: больше новоселий. Больше счастья
- Уголок родной земли: Сахалин
- Сахалину долго ждать инвестиций не придется
- Олег КОЖЕМЯКО, врио губернатора Сахалинской области: Готовы поддерживать всех, кто учитывает интересы жителей региона
- Курильские острова вновь с программой
- Курилам предписано развитие
- Агропром Сахалина подтянется по всем статьям
- Сахалин создает стимулы для инвестиций
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.