|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 29 Августа, 19:15 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Сахалинские драйверы
В последнее время Сахалин генерирует немало позитивных новостей в области островной экономики: началось строительство нового аэровокзала в Южно-Сахалинске, введены в строй новые площади тепличного комплекса, «Боинги» завезли высокопродуктивный скот на мега-ферму в селе Троицком, началось строительство современного комплекса по переработке молока…
В 2016 году в Сахалинской области дан старт новой экономической политике, одним из направлений которой стало развитие территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток.
Специализация ТОР соответствует стратегическим направлениям развития экономики региона: туризм, спорт, сельское хозяйство и рыбопромышленный комплекс.
В настоящее время на территории Сахалинской области созданы три территории опережающего развития («Южная», «Горный воздух», «Курилы»).
Некоторые из начатых в 2016 году проектов уже дают конкретные результаты, другие находятся на разных стадиях проработки и реализации. Но в Правительстве Сахалинской области уверены, что, выйдя на запланированную мощность, они коренным образом изменят структуру экономики, снизив в ней долю нефтегазового комплекса - важнейшего для региона, но все-таки далеко не единственного из тех, что определяют уровень жизни островитян.
Как рассказал «Дальневосточному капиталу» заместитель председателя правительства Сахалинской области Алексей БЕЛИК, специализация названных территорий опережающего развития соответствует стратегическим направлениям экономики региона, которые были сформированы на перспективу, в их числе - сельское хозяйство, спорт и туризм, а также рыбопромышленный комплекс. «Реализация обозначенных проектов позволит решить задачи, связанные со снижением зависимости региона от импорта продукции и обеспечением населения качественным продовольствием, а также позволит обеспечить развитие внутреннего и въездного туризма, формирование новых туристских объектов массового посещения, повысить качество и привлекательность жизни на острове», - подчеркнул Алексей Васильевич.
Современный агропром
Так, в рамках ТОР «Южная», компания «Мерси Агро Сахалин» в с. Таранай ведет строительство свиноводческого комплекса на 62 тыс. голов в год, что позволит создать 73 новых рабочих места.
«Грин Агро Сахалин» реализует проект по строительству животноводческого комплекса на 3800 голов дойного стада с переработкой молока. Именно отсюда приходят сегодня позитивные новости. Очередная партия породистого скота для новой фермы в селе Троицком прибыла на Сахалин из Дании в конце июля, 394 телки голштинской породы доставили в Южно-Сахалинск два грузовых «Боинга». А первая партия элитного скота из Приморья и Дании (392 головы) прибыли в Троицкое в феврале и мае. В настоящее время, по сведениям областного министерства сельского хозяйства, коровы уже дают самые высокие среднесуточные надои в островном регионе.
Этот инвестиционный проект по строительству двух мегаферм и завода по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки реализуется при финансовой поддержке Корпорации развития Сахалинской области. К созданию уникального мясо-молочного предприятия полного цикла ООО «Грин Агро Сахалин» приступило в начале текущего года, подписав в декабре 2016 года соглашение об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока». А сегодня уже введены в строй основные объекты первой очереди проекта: два коровника и два телятника в селе Троицком на 1900 голов дойного стада. Ведется строительство завода с самым высоким уровнем автоматизации. Качество продукции, благодаря самой современной технологии, будет максимальным. Подобных заводов по переработке молока во всей России насчитывается не более десяти.
«Мы уже закупили основное технологичное процессинговое оборудование производства Германии, - рассказывает управляющий директор ООО «Грин Агро Сахалин» Богдан ХИЛЬКО. - Рассчитываем на единовременный выпуск полного ассортимента молочной продукции, в том числе - полутвердых и твердых сыров, мясных полуфабрикатов, с реализацией конечного продукта по всем каналам сбыта. А пока, до ввода в строй собственного молокозавода, который намечен на 2019 год, ведем поставки продукции до 10 тонн в сутки перерабатывающим производствам Сахалинской области, с которыми заключен договор».
Параллельно ведется строительство второй очереди - фермы на 1900 голов в селе Березняки, перерабатывающего завода мощностью 120 тонн кормов в сутки, цеха по производству мясных полуфабрикатов, а также машинно-тракторного двора. Резидент ТОР планирует уже в декабре текущего года ввести в эксплуатацию вертикально интегрированное предприятие по выращиванию сельскохозяйственных культур, производству комбикорма, молока и мяса.
Кстати, как заметили в компании, попробовать их молоко смогут участники Восточного экономического форума и жители региона, посетив павильон Сахалинской области на выставке «Улицы Дальнего Востока», которая будет работать в дни форума.
Еще один проект в ТОР «Южная» реализует совхоз «Тепличный», построивший тепличный комплекс общей площадью 8 га для круглогодичного выращивания овощей в Южно-Сахалинске. Как утверждает резидент ТОР, данный проект не имеет аналогов на Дальнем Востоке, ни по масштабу, ни по примененным технологиям. Суммарный объем инвестиций составил один миллиард рублей. На строительство инфраструктуры израсходовано еще 400 млн рублей. Создано 80 новых рабочих мест.
С запуском новой очереди тепличного комплекса появилась возможность предложить жителям Сахалина разнообразную овощную продукцию. Уже сейчас в теплицах растут десятки новых сортов томатов, применяется новая технология выращивания репчатого лука, консультирование по применению которой провела японская компания «Синсиноцу Цути-кара Нодзё». Все это позволит отправлять на стол сахалинцев до 60 тонн продукции в день.
«Хотел бы отметить, что в рамках ТОР «Южная», с учетом данных проектов, объем инвестиций в целом составит 15 млрд рублей, планируется создать 716 новых рабочих мест, - подчеркнул Алексей Белик. - На сегодня, по данным отчетности резидентов, уже создано 328 рабочих мест, инвестиции в экономику региона превысили 7 млрд рублей. Мы считаем, что реализация этих проектов позволит обеспечить население области качественными доступными продуктами местных товаропроизводителей. И делаем акцент именно на возможности снабжения жителей острова свежими продуктами высокого качества, исключая транспортное плечо». Так, проект совхоза «Тепличный», реализованный в Южно-Сахалинске, позволил отказаться от завоза на острова овощей закрытого грунта из Китая или других регионов страны.
Притяжение «Горного воздуха»
Благодаря режиму ТОР новую жизнь обретает спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», вокруг которого уже реализуются десятки проектов с участием частного капитала. Как отмечают эксперты, преимуществами территории опережающего развития «Горный воздух» является выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и международных путей, наличие геотермальных ресурсов для развития бальнеологического туризма, привлекательные природные ландшафты и мягкий климат. На сегодня в ТОР реализуется 16 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 20,9 млрд рублей.
«Основной целью ТОР «Горный воздух» является развитие в регионе международного всесезонного центра спорта и туризма, - поясняет заместитель председателя правительства Сахалинской области. - На решение этой задачи нацелены такие актуальные проекты, как строительство бальнеологического комплекса «Ханока», гостиниц с водным комплексом «Вектор», гостиничного комплекса в альпийском стиле с горнолыжной спортивной инфраструктурой резидента ТОР ООО «Сахалин Шале», сооружение физкультурно-оздоровительного водного комплекса в Южно-Сахалинске «Аква Сити», сдача которого планируется уже в конце текущего года. Его строительство завершает резидент ТОР ООО «Городская управляющая компания». Ожидаем, что в целом данные бизнес-проекты положительно повлияют на рост туризма, и стратегической целью для себя ставим к 2020 году увеличение турпотока до 300 тыс. человек в год».
Интересно, что сахалинский проект в сфере бальнеологии высоко оценил премьер-министр Японии Синдзо АБЭ, который, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, назвал строящийся в Южно-Сахалинске комплекс «Хонока» примером успешного сотрудничества бизнеса двух стран. Он строится по японскому проекту, адаптированному к местным условиям.
Это будет первый в России курорт, созданный по образцу здравниц Саппоро и Токио, с бассейнами, массажными салонами, зоной отдыха, японским садом и рестораном. Общая сумма частных инвестиций в проект превышает полмиллиарда рублей. Более половины из них - японские. Ожидается, что «Хонока» будет построена уже к концу этого года и станет еще одной сахалинской точкой притяжения для российских туристов.
Якорный «Островной»
«Курилы» - самая молодая из территорий опережающего развития Сахалина, она расположена на территории села Малокурильское муниципального образования «Южно-Курильский городской округ».
По словам Алексея Белика, ее якорным инвестором является рыбокомбинат «Островной». В соответствии с проектом предусмотрено создание комплекса по организации выпуска высококачественной мороженой и охлажденной рыбопродукции и консервов. На строительство будут направлены частные инвестиции резидента, объем которых превысит 6 млрд рублей. Важным фактором для Курил является создание 700 рабочих мест. На сегодняшний день разработаны технико-экономическое обоснование, в стадии разработки - проектно-сметная и исходно-разрешительная документация.
В рамках инвестиционного проекта планируется круглогодичная загрузка производственных мощностей с годовой переработкой рыбы-сырца до 150 тыс. тонн. Будет построен новый консервный завод, запущена линия по производству рыбной муки, морозильный склад на 15 тысяч тонн, два роботизированных морозильных завода, завод по глубокой переработке рыбы. Планируется, что продукция будет отправляться как на внутренний рынок, так и за рубеж - в Японию, Китай и Корею.
Некоторые сахалинские предприниматели и инвесторы приняли решение воспользоваться налоговыми режимами Свободного порта Владивосток. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока в Корсаковском и Углегорском городских округах в рамках СПВ реализуются проекты в сфере логистики, транспортной инфраструктуры, поставок угля, ремонта маломерных судов, рыбопереработки. Один из проектов предусматривает организацию обучения детей парусному спорту.
По словам Алексея Белика, в рамках СПВ в различных направлениях на сегодняшний день на территории зарегистрировано более 20 инвесторов, проекты резидентов находятся в стадии подготовки технических заданий на разработку проектных решений, ведется оформление кредитных и лизинговых сделок. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в сумму порядка 17 млрд рублей, планируется создание более 850 новых рабочих мест. Период реализации проектов - с 2016 по 2024 годы.
Преференции для резидентов
Правительство Сахалинской области системно поддерживает частный бизнес, инвестирующий в развитие региона. В области созданы собственные институты развития (Корпорация развития Сахалинской области, Сахалинское ипотечное агентство и Сахалинское агентство по привлечению инвестиций), а также разработаны региональные механизмы поддержки предпринимателей.
«Безусловно, очень важна поддержка бизнес-инициаторов в части налоговых льгот и преференций, - отмечает Алексей Белик. - Так, правительством Сахалинской области приняты региональные законы, по которым на десять лет установлены налоговые льготы (по налогам на имущество и прибыль организаций), на муниципальном уровне приняты местные решения об обнулении ставки земельного налога на три налоговых периода.
Кроме того, в области действует порядок субсидирования затрат на реализацию инвестиционных проектов. Возмещение происходит по таким направлениям, как компенсация затрат на уплату процентных платежей по кредитам, лизинговых платежей, компенсация затрат на технологическое присоединение к сетям ресурсоснабжающих организаций. Предусмотрено возмещение части затрат на приобретение оборудования, на капитальные вложения в инвестиционный проект в приоритетных отраслях. Считаем, что данные меры поддержки, безусловно, являются стимулом к тому, чтобы бизнес более активно входил в проекты на территории региона».
Заместитель председателя правительства Сахалинской области позитивно оценил финансовые инструменты Корпорации развития Сахалинской области. Она предоставляет средства бизнес-инициаторам по ставке, не превышающей 5% годовых; для инвесторов, реализующих проекты в агропромышленном комплексе, эта ставка составляет 0,5% годовых. Данные параметры являются действительно привлекательными для бизнеса и одними из лучших в регионе, они позволяют бизнесу, реализующему сложные проекты, чувствовать себя более уверенно и выстраивать финансовую модель с выходом на рентабельность в более короткий промежуток времени.
Проекты, реализуемые в рамках ТОР, сопровождаются строительством необходимой инфраструктуры. Конкретные решения принимаются на стадии создания той или иной территории опережающего развития, на этапе принятия соответствующего постановления правительства РФ - с учетом потребностей потенциальных резидентов и инвесторов ТОР.
«На территории Сахалинской области мы создаем необходимую инфраструктуру для бизнеса, строительство ее ведется в соответствии с план-графиками, утвержденными Минвостокразвития России, - поясняет Алексей Белик. - На сегодняшний день мы создаем инфраструктуру на ТОР «Горный воздух» и ТОР «Южная», эта работа началась еще в 2016 году и сейчас продолжается. На создание инфраструктуры ТОР «Южная» в общей сложности будет направлено 1,7 млрд рублей, и большая часть средств уже инвестирована. ТОР «Горный воздух» - более масштабный и долгосрочный проект, затраты только на строительство инфраструктурных объектов здесь оцениваются в сумму более 10 млрд рублей бюджетных средств, на сегодняшний день освоено порядка трех миллиардов. На эти средства будут строиться объекты водоснабжения, водоотведения, водоочистки, строится спортивная инфраструктура, горнолыжные трассы.
Например, обновленная дорога обеспечит подъезд к туристической базе «Горный воздух». В ходе ремонтных работ существующий грунтовый путь с опасными поворотами и уклонами будет превращен в двухполосную асфальтированную дорогу с тротуарами и всей необходимой инфраструктурой, которая обеспечит скоростные режимы движения автотранспорта 30-40 км/ч. Финансирование капитального ремонта автодороги ведется из бюджета Сахалинской области, ввод в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2018 года.
Безусловно, все это является драйвером развития Сахалинской области, существенно сокращает сроки строительства основных объектов, заявленных резидентами ТОР.
Между тем, в ряде регионов далеко не все резиденты ТОР приступили к реализации заявленных проектов. «На Сахалине таких случаев не было?» - спросил «ДК» заместителя председателя областного правительства.
«Безусловно, на этапах реализации инвестиционного проекта всегда появляются сложные моменты, которые необходимо в комплексе прорабатывать с учетом всех заинтересованных лиц и возможных путей решения проблемы. В Сахалинской области нет ни одного резидента ТОР, который бы отказался от реализации заявленного проекта, - пояснил Алексей Белик. - Хочу также заметить, что органы исполнительной власти, которые являются ответственными за реализацию проектов, в частности, министерство экономического развития области совместно с кураторами проектов (отраслевые министерства) оказывают резидентам всяческую помощь при решении всех возникающих вопросов и проблем.
Команда областного правительства прекрасно понимает, насколько мощный импульс получит экономика Сахалина, если эти амбициозные и разносторонние планы будут воплощены в жизнь. Они позволят людям иметь хорошую работу, достойную заработную плату, возможность отдыхать на тех спортивных, бальнеологических, туристических объектах, которые у нас появятся. Конечно, мы прогнозируем увеличение налогооблагаемой базы, и, как следствие, роста поступлений в бюджет области дополнительных средств, которые в дальнейшем также будут направлены на поддержку новых проектов и улучшение жизни населения».
На верхнем фото: На «Улице Дальнего Востока» Сахалин представит идею моста на материк.
Фото пресс-службы Правительства Сахалинской области
Ирина БАРАННИК.
- Сахалинские драйверы
- Сахалинцев становится больше
- Сахалинская область демонстрирует хорошую динамику в строительстве жилья
- Сахалин приманивает рыбу к берегу
- Оторваться от нефти: В Сахалинской области объявлена новая экономическая политика
- Сахалин: больше новоселий. Больше счастья
- Уголок родной земли: Сахалин
- Сахалину долго ждать инвестиций не придется
- Олег КОЖЕМЯКО, врио губернатора Сахалинской области: Готовы поддерживать всех, кто учитывает интересы жителей региона
- Курильские острова вновь с программой
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.