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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 28 Сентября, 18:41 |
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Компас инвесторов указывает на Сахалин
Будем дружить мостами
Самым показательным и внешне весьма эффектным проектом ВЭФ-2018 стала уже традиционная Улица Дальнего Востока. Подсчитано, что во время работы форума сахалинский павильон посетило более трех тысяч человек. Нужно отметить, что и на предыдущих форумах Сахалинская область неизменно представляла самые привлекательные во всех смыслах павильоны и реализовывала самые смелые идеи. Так, все помнят знаменитую ель, сделанную из сушеной корюшки.
В этом году павильон Сахалина был исполнен в виде двух набегающих на сушу гигантских волн, которые связал импровизированный мост. На мосту разместился макет современного поезда с надписью «Сахалин - Крым». Дескать, будем дружить мостами.
Кстати, мостовой переход, варианты которого были представлены в павильоне Сахалинской области, вызвал огромный интерес не только у посетителей этой площадки. О мосте на пленарном заседании говорили также президент России Владимир ПУТИН и премьер-министр Японии Синдзе АбЭ. Глава правительства Страны восходящего солнца отметил, что экспертам следует изучить рентабельность такого масштабного инфраструктурного проекта, как «мост между материком, Сахалином и, возможно, Японией». На это Владимир Путин заявил, что создание транспортного перехода позволило бы в полной мере раскрыть потенциал островного региона. Напомним, что говорили лидеры двух стран о Сахалине и при обсуждении мирного договора между Россией и Японией, идею заключения которого без предварительных условий озвучил российский президент. Такой договор несомненно открыл бы новые возможности для Сахалинской области.
Вообще о павильоне Сахалинской области можно рассказывать в самых ярких красках. Еще перед входом в павильон все желающие могли опробовать кабинку канатной дороги спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», испытать свои силы в хоккее, биатлоне, шорт-треке. Эти виды спорта включены в программу первых зимних международных игр «Дети Азии», которые пройдут в островном регионе в феврале 2019 года. Но об этом - ниже.
А внутри представлены экспозиции островных нефтегазовых компаний, образцы продукции местных предприятий. Это и оборудование для проведения глубоководных эхолокационных измерений, и концентраты для биологически активных добавок, и пищевые и косметические гели, и рыбная мука, и энергосберегающие окна, которые поставляются даже в Японию. Многочисленные гости, которые заглянули к сахалинцам, могли попить свежее «островное» вкусное и полезное молоко, которое разливал робот-бармен, с помощью очков виртуальной реальности прокатиться по горнолыжным склонам. Женщин неизменно интересовало платье-букет, составленное из выращенных на острове цветов.
Сахалин зимой согреет «Детей Азии»
Теперь об играх «Дети Азии» подробнее. Сахалинская область примет эти первые зимние Международные игры в феврале 2019 года. По предварительной информации, их участниками станут более двух тысяч юных спорт- сменов из 20 (а возможно и больше) стран. Они будут бороться за победу в восьми видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.
До масштабного мероприятия еще несколько месяцев, но на острове уже практически подготовлена инфраструктура для состязаний. Главным объектом соревнований станет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух», где в начале года к зимней Олимпиаде готовились участники российской сборной, а также ледовые арены и новый биатлонный центр.
Областные власти рассматривают предстоящее событие как возможность продемонстрировать туристический потенциал островного региона.
Миллиарды в надежные руки
Всего на ВЭФ Сахалинская область заключила 18 партнерских соглашений в сферах спорта и туризма, образования, электроэнергетики, лесоперерабатывающей промышленности и в нефтегазовой отрасли.
На ВЭФ запущен в работу первый на Дальнем Востоке мини-завод СПГ
Центральным событием стал запуск первого на Дальнем Востоке мини-завода по производству СПГ производительностью около 13 тысяч тонн в год. Новое предприятие в селе Дальнем обеспечит экологически чистым топливом жилищно-коммунальную сферу отдаленных населенных пунктов области, в том числе и на Курильских островах. Примечательно, что доля основного производственного оборудования российского производства на предприятии составляет 96,4%. Инициатор проекта - ООО «ПСК «Сахалин». Начинание реализовано при поддержке Корпорации развития Сахалинской области.
Еще одним важным событием форума стало подписание меморандума о сотрудничестве между региональным правительством, компанией «Сахалин Энерджи» и АО «Газпромбанк». Документ предусматривает создание индустриального парка, где будут сосредоточены производственные и сервисные компании, обеспечивающие эффективную и бесперебойную работу операторов нефтегазовых проектов. Объем финансирования только этого проекта составит более 13,5 млрд рублей. Это даст возможность создания новых рабочих мест - планируется занять до 1600 специалистов нефтегазовой отрасли.
Кроме развития добывающей промышленности, региональные власти уделяют большое внимание несырьевому сектору экономики - сферам сельского хозяйства, спорта и туризма, строительства, информационных технологий. Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов на ТОР «Южная» практически полностью обеспечена потребность островитян в овощах закрытого грунта, мясной и молочной продукции.
Так, на полях ВЭФ-2018 также подписан договор между Сахалином и холдингом лесопромышленных компаний «Сегежа Груп». На острове бизнес-структура намерена построить современное лесоперерабатывающее предприятие, которое будет выпускать клееные деревянные конструкции для быстровозводимых домов и мини-гостиниц. Такая продукция может быть востребована не только в регионе, но и отправляться на экспорт в соседние страны - Японию, Корею и Китай.
Значительные достижения в сфере туризма связаны с ТОР «Горный воздух» и одноименным спортивно-туристическим комплексом. Один из лучших горнолыжных курортов страны сегодня притягивает десятки тысяч туристов не только из российских регионов, но и из зарубежных стран. При поддержке областных властей инвесторы уже возводят на «Горном воздухе» гостиницы, шале, бальнеологический комплекс по японской технологии. А у подножия горы с ярким названием Большевик будет построен малоэтажный жилой городок с гостиницей и коттеджами, SPA-комплексом, баней и рестораном. Жалко, что формат материала не дает возможности расписать каждый проект. А они того стоят, поверьте.
Инвестициям на Сахалине - самый климат
Область подписала соглашение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» о совместном внедрении лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В 2018 году островной регион совершил прорыв, поднявшись с 79 строчки этого списка на 37-ю. Сахалинская область вошла в тройку субъектов с наилучшей динамикой на Дальнем Востоке. По словам председателя «Деловой России» Алексея РЕПИКА, власти островного региона добились прямого контакта с деловыми кругами.
Власти Сахалина и Курил также переформатировали в интересах бизнеса работу региональных институтов развития: Сахалинского агентства по привлечению инвестиций, Корпорации развития Сахалинской области и Фонда поддержки малого и среднего бизнеса. К примеру, Корпорация развития Сахалинской области снизила порог рассмотрения проектов с 250 млн рублей до 50 млн. А на базе Сахалинского Фонда поддержки предпринимательства в этом году создается бизнес-инкубатор, где деловым людям будут оказывать практически любую помощь: консультации, сервисные услуги, предоставление помещений для встреч и семинаров…
Такую политику региональное правительство намерено вести и в дальнейшем.
Высшее образование в помощь бизнесу
А уже в заключительный день проведения ВЭФ Сахалинская область и Дальневосточный федеральный университет подписали соглашение о развитии сотрудничества. За этими словами скрывается большой практический смысл. Технопарк «Русский», который создан и развивается на базе ДВФУ, теперь будет оказывать поддержку предпринимателям Сахалинской области по ряду направлений: содействовать налаживанию бизнеса с иностранными партнерами, сопровождать проекты в рамках ТОРов и СПВ, помогать с семинарами и обучающими тренингами.
Кроме того, Соглашение о сотрудничестве также позволит сахалинским предпринимателям на месте получать разрешительные документы и сертификаты на допуск к некоторым видам работ. Пока же за ними приходится ездить во Владивосток, Хабаровск или Москву.
Будет помогать университет и в области совершенствования высшего образования на Сахалине. Сахалинские студенты смогут получать на месте знания, которые сегодня доступны студентам ДВФУ.
Экология не на задворках
Была озвучена на ВЭФ и такая актуальная тема, как переработка отходов и улучшение экологического состояния территории. Власти области сообщили, что до 2024 года в островном регионе должны появиться межмуниципальные предприятия по сжиганию отходов, современные полигоны и мусоросортировочные линии. Подобные объекты также появятся на Курилах.
В регионе уже сегодня развернуты и программы, направленные на повышение качества питьевой воды и снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Фото пресс-службы правительства Сахалинской области.
Андрей ПОСЬЕТЦЕВ.
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