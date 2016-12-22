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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Оторваться от нефти: В Сахалинской области объявлена новая экономическая политика
НЭП в отдельно взятой области
На заседании областного правительства в последних числах июля губернатор Сахалинской области Олег КОЖЕМЯКО объявил о новой экономической политике, которая в ближайшие годы должна вытянуть на новый уровень другие отрасли экономики Сахалина и Курил.
- Мы по-прежнему труднодоступный в транспортном отношении регион, полностью зависимый от привозных продуктов, строительных материалов, топлива, машин и механизмов, - напомнил Олег Кожемяко. - По сути - сырьевой придаток более развитых соседних регионов и стран. По итогам 2015 года мы на 62-м месте в рейтинге Агентства стратегических инициатив по инвестиционной привлекательности субъектов РФ. Совершенно очевидно, что экономика Сахалина и Курил нуждается в серьезных, коренных изменениях. Считаю, что не будет преувеличением назвать их новой экономической политикой региона.
Суть сахалинского НЭПа в том, чтобы максимально использовать не только природные, но все имеющиеся на островах ресурсы для развития экономики. Для этого будет оказана системная поддержка малого и среднего бизнеса, а для инвесторов и вовсе планируется создать беспрецедентные условия, обеспечивающие конкурентность островного региона на рыночном поле битвы за инвестиции.
- Сегодня значительная часть потенциала области работает на благо других субъектов, а зачастую и иностранных государств. Это было бы понятно в случае отсутствия достойной альтернативы. К примеру, автобусы и сельхозтехнику мы не выпускаем, поэтому вынуждены выбирать из того, что есть. Но если существует возможность развития местных производств, то это направление должно быть основным, - конкретизировал задачу губернатор.
Ключевыми отраслями, которые должны существенно изменить экономическое лицо островного региона, по словам губернатора, станут сельское хозяйство, рыбопромышленный комплекс и промышленность строительных материалов с учетом возможностей лесного комплекса. Развитие должны получить судостроение и судоремонт, под них в том числе будет создаваться корсаковский рыбный кластер. В приоритете - развитие въездного туризма. Эта тема для главы региона - одна из любимых, вот и планирует он привлечь в эту сферу как можно больше компаний, которые смогут создать достойную сахалинским рекреационным возможностям инфраструктуру.
Поставлена задача обеспечить возможность получения кредитов на льготных условиях малому и среднему бизнесу, обнулить зачисляемые в региональный бюджет налоги на прибыль, имущество, землю в течение пяти лет после введения объектов в эксплуатацию. Более того, бизнесу, занятому в перечисленных отраслях, обещано снижение процентной ставки по кредиту практически до нуля. Подчеркнуто, что в приоритете будет поддержка именно инвестиционных проектов, а не субсидирование текущей деятельности региональных компаний.
Развитие, и еще раз развитие
Сахалинская область может себе это позволить. Темпы роста бюджетных показателей здесь оказались в прошлом году наилучшими в России. Прирост доходов составил 43,7%, а собственных налоговых и неналоговых доходов - 48,4%. Сахалин признан одним из редких российских регионов, не имеющих долговых проблем. В областную казну в 2015 году поступило 223,4 млрд рублей. Хорошие деньги, но обольщаться, что так будет всегда, не стоит: слишком волатильными стали нефтегазовые рынки и курсы валют. Это отлично понимают в региональном правительстве, поэтому все «лишние» деньги поставлены под контроль и будут направлены в другие секторы экономики.
Новая экономическая политика будет опираться на уже созданные институты развития - Корпорацию развития Сахалинской области и Сахалинское ипотечное агентство, на экономические привилегии, предоставленные дальневосточным территориям опережающего развития (ТОР), а также на полученный портом Корсаков статус свободного порта. Напомним, что недавно президент РФ подписал внесение изменений в ФЗ «О свободном порте Владивосток», и режим свободного порта получил порт Корсаков. В перспективе к нему присоединятся порты Невельск, Холмск, Углегорск, Шахтерск и Александровск-Сахалинский.
Правительство РФ поддержало создание в Сахалинской области ТОР «Горный воздух» и «Южная». В перспективе возможно согласование еще одной ТОР «Курилы».
Накормить себя и соседей
Регион поставил цель обеспечить своим жителям продовольственную безопасность за счет производства собственных продуктов питания. Это весьма актуальный для области вопрос и важный сигнал для инвесторов, в этой сфере они могут рассчитывать на всестороннюю поддержку.
Досье «Дальневосточного капитала»: Сегодня Сахалинская область нуждается в поставке 41 тыс. тонн мяса и мясопродуктов, 70 тыс. тонн молока и молочных продуктов, 17 тыс. тонн овощей. Объем ввозимого в область продовольствия достигает 70%. Сахалинцы обеспечены лишь собственным картофелем и яйцом. Собственное же производство молока покрывает потребность лишь на 31,8%, а мяса - только на 8%.
Для выхода на продовольственную самообеспеченность в Сахалинской области принята государственная программа поддержки сельского хозяйства на период 2014-2020 годов. Рост объемов основных видов продукции запланирован через создание новых производств, модернизацию действующих хозяйств, внедрение инновационных технологий.
Важно отметить, что инвесторы готовы вкладывать в агропромышленный комплекс Сахалинской области, первые шаги уже сделаны и результат есть. Впереди создание крупных производственных комплексов, способных работать не только на нужды местного населения, но и на экспорт.
В молочном животноводстве в области планируется создать четыре животноводческих комплекса на 5470 голов дойного стада. Два проекта включены в ТОР «Южная». Это строительство животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада и завода по переработке молока мощностью 120 тонн в сутки в селе Троицком Анивского района. Стоимость проекта, который инициировало АО «Грин Агро - Сахалин», оценивается в 4,3 млрд рублей, а срок реализации - до 2018 года. АО «Совхоз Заречное» тоже до 2018 года планирует закончить строительство комплекса КРС на 670 голов, в который компания инвестирует более 2,6 млрд рублей.
Еще два проекта область реализует в сотрудничестве с Республикой Беларусь. Один из них - строительство второй площадки животноводческого комплекса на 1900 голов дойного стада в Южно-Сахалинске (с. Березняки) - реализует АО «Грин Агро - Сахалин». Это второй проект компании на Сахалине. Период реализации - 2016-2018 годы. И проект по созданию молочно-товарной фермы на 1000 голов основного стада реализует АО «Совхоз Корсаковский». Период реализации - 2016-2017 годы.
Поддержано строительство птицеводческих и свиноводческих комплексов, как проектов с минимальными сроками окупаемости. В области впервые за последние 25 лет начата подготовка к созданию бройлерного производства на 10,5 тыс. тонн продукции в год (ГУСП «Птицефабрика Островная»).
Увеличить производство мяса свинины до 100% потребности планируется за счет расширения свиноводческого комплекса на юге Сахалина в с. Таранай. Частью проекта станет селекционно-генетический центр по производству породистых свинок и хряков, создаваемый совместно с голландской компанией Topigs Norsvin. Племенное поголовье будет реализовываться не только на внутреннем рынке, но и в странах АТР. Проект в рамках ТОСЭР «Южная» ведет АО «Мерси Агро Сахалин».
Что касается проектов в растениеводстве, то важную роль здесь играет развитие тепличных хозяйств. В целях обеспечения населения Сахалинской области свежей витаминной овощной тепличной продукцией в 2012-2015 годах введены в эксплуатацию 8 из 18,5 гектаров планируемых к строительству теплиц в г. Южно-Сахалинске и с. Красногорск (Томаринский район). Продолжится строительство тепличного комплекса в АО «Совхоз «Тепличный»: к 2017 году планируется построить 6 га. 2,5 га теплиц появятся на Курильских островах и в с. Восток Поронайского района. Проект реализует АО «Совхоз «Тепличный». Таким образом, суммарная площадь теплиц в Сахалинской области к 2020 году составит 21 гектар, а валовое производство овощей закрытого грунта вырастет до 10,5 тыс. т, что практически полностью обеспечит потребность жителей островного региона.
Еще один важный проект в агропромышленном секторе направлен на укрепление кормовой базы для сельскохозяйственных животных и птицы, создание стратегического запаса кормов. Это комплекс по приемке, хранению и переработке растительного сырья мощностью 100 тыс. тонн, а также портовый терминал и элеватор на 15 тыс. тонн. Проект реализует ГУСП «Птицефабрика Островная».
В результате реализации заявленных инвестиционных проектов уже с 2017 года сахалинцы и курильчане будут ежегодно увеличивать потребление высококачественных, свежих продуктов, выращенных на сахалинской земле. К 2020 году уровень самообеспеченности молоком должен подняться до 80%, мясом птицы - до 66%, свининой - до 100%, овощами - до 90,4%, уверен губернатор.
Сахалин похож на рыбу
Государственную поддержку на Сахалине получат проекты в рыбодобывающем комплексе. В последние годы область внесла несколько инициатив в совершенствование российского законодательства в этой сфере и одновременно приступила к созданию новой инфраструктуры для развития береговой переработки, снижения стоимости рыбы для конечных потребителей. Так, запущена рыбная биржа, соглашение о создании которой на прошлом Восточном экономическом форуме Сахалин подписал со Сбербанком России. Планируется создание полноценного рыбного кластера в порту Корсаков.
Дальневосточным научно-промысловым советом совместно с учеными отраслевых институтов Росрыболовства разработаны и одобрены изменения в «Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна». Они направлены на снижение административных барьеров при осуществлении прибрежного рыболовства в прилегающей к территории Сахалинской области шестимильной зоне с использованием судов длиной до 24 метров. Предлагаемыми изменениями планируется установить упрощенные режимы промысловой отчетности, взвешивания и сортировки улова. Перечисленные операции предлагается осуществлять на берегу, непосредственно в местах выгрузки уловов для реализации и последующей переработки уловов водных биоресурсов. Это должно придать новый импульс развитию рыбопромышленной отрасли.
Сахалинская область лидирует в искусственном воспроизводстве тихоокеанских лососей и намерена и далее развивать это направление. Помимо кеты и горбуши ведутся работы по разведению кижуча и симы. На островах развито именно коммерческое пастбищное лососеводство, и в отрасли велико присутствие частного капитала: 26 из 42 сахалинских рыбоводных заводов - частные, еще 5 взяты бизнесом в долгосрочную аренду. По количеству построенных рыбоводных заводов, объему выпускаемой молоди и уровню биотехники разведения тихоокеанских лососей область занимает лидирующее положение в России. И строительство новых рыбоводных заводов продолжается.
На разной стадии реализации находятся инвестиционные проекты по строительству рыбоводных заводов на островах Курильской гряды - Парамушире, Итурупе, Кунашире, на юго-западном и на юго-восточном побережьях о. Сахалина. С принятием Федерального закона «Об аквакультуре» появилась возможность выращивать лососей в рамках аквакультуры.
В Агентстве по рыболовству Сахалинской области разработана стратегия развития морской аквакультуры, в основу которой заложены кластерный принцип формирования инфраструктуры производства, максимальная локализация переработки на территории Сахалинской области. Проекты аквакультуры получат финансовую и организационную поддержку исполнительной власти области в виде софинансирования необходимых исследований, консультационных услуг, содействия в получении льготных кредитов, лизингового финансирования, дотаций и других возможных преференций для хозяйств.
Досье «Дальневосточного капитала»: Проведенный экспертами анализ показывает, что технически для морской аквакультуры в Сахалинской области может быть в общей сложности задействовано около 1,35 млн га площади прибрежных акваторий, из которых 85% приходятся на присахалинские воды, а 15% - на прибрежную зону Курильских островов. Их общая продуктивность может составить свыше 2 млн тонн.
Самый громкий проект, который стартовал в прошлом году в рыбной отрасли Сахалина, - реконструкция порта Корсаков. Там предусмотрено строительство нового морского вокзала, удлинение пирса на 300 метров, дноуглубление и создание рыбного кластера. Последний будет включать в себя логистический терминал, холодильник, перерабатывающие мощности, аукционную площадку и судоремонтный завод. Проект уже поддержан Сбербанком, и к нему, кстати, проявляют интерес инвесторы из Японии и Южной Кореи.
Подтянуть курорт до мирового уровня
Большие планы у руководства области в отношении туристической отрасли. Ставка сделана на развитие въездного туризма. На Сахалине планируют в ближайшие четыре года в четыре раза увеличить внутренний и въездной туристические потоки - до 600 тыс. гостей в год. Основа для развития туристического направления есть. Но и сделать предстоит еще многое. В первую очередь необходимо решать вопрос транспортной доступности, особенно Курильских островов. В области будут продолжены строительство и модернизация аэропортовой инфраструктуры, планируются закупка новых самолетов, увеличение количества рейсов по наиболее востребованным маршрутам и организация новых.
По мнению экспертов, уже прошедшей зимой существующая инфраструктура не справлялась с потоком желающих побывать на известном горнолыжном курорте «Горный воздух». Перспективы его развития настолько неоспоримы, что не оставили в российском правительстве сомнения, что проекту нужна государственная поддержка. Принято решение развивать проект в рамках ТОР. Инвесторы планируют за 2016-2025 годы построить 9 канатных дорог, увеличить количество трасс и их суммарную длину с 23 до 85 км, модернизировать систему снегообразования и освещения, построить туристическую инфраструктуру, в том числе туристическую деревню. На сегодня речь идет о более чем 6,1 млрд руб. частных инвестиций. Уже к началу следующего горнолыжного сезона на курорте планируется запустить дополнительно две подвесные канатные дороги кресельного типа с пропускной способностью 2056 человек в час каждая! Это практически втрое увеличит его пропускную способность. «Горный воздух» обещает стать курортом международного уровня.
В планах руководства Сахалинской области реконструкция санатория «Синегорские минеральные воды», создание здесь дополнительной туристической и курортной инфраструктуры со спа-комплексом, питьевой галереей, грязевыми и минеральными бассейнами, спортивно-развлекательными зонами. Не останутся без внимания и рекреационные ресурсы Курильских островов. Новой федеральной программой здесь намечено создать Курильский туристско-рекреационный комплекс - кластер «Горячий пляж». Но его будущее связано с созданием в области еще одной ТОСЭР.
С 1 июля этого года вступила в силу программа по снижению стоимости авиабилетов в составе туристических пакетов по направлению Сахалин - Япония. Подобная мера призвана стимулировать развитие въездного туризма. В конце июня во Владивостоке состоялось совещание под председательством вице-премьера РФ Дмитрия РОГОЗИНА, на котором Сахалинская область предложила освободить от статуса пограничной зоны определенные участки Южно-Курильского, Курильского и Северо-Курильского городских округов, а также островов Монерон и Тюлений. Они привлекательны для туристов, но находятся в пограничной зоне. Предложение уже согласовано с Пограничным управлением ФСБ России по Сахалинской области. Кстати, приграничный статус сдерживает развитие не только туристической отрасли, но и рыбодобывающей, и строительной.
Для развития Курильского туристско-рекреационного комплекса «Горячий пляж» на Кунашире принято решение обновить парк воздушных судов (вертолеты), построить 3 грузопассажирских судна и 5 участков современных дорог, реконструировать портовые и гидрозащитные сооружения в портпунктах Северо-Курильск, Курильск, Южно-Курильск и с. Малокурильском. Будет увеличена до пяти раз в неделю частота рейсов теплоходов на маршрутах, связывающих Сахалин и Курилы. А время нахождения судов у причалов - максимально сокращено - до четырех часов.
Уже в летние месяцы этого года на Итуруп и на Кунашир выполняется по пять авиарейсов в неделю. А в 2017 году после реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинск появится возможность в целом увеличить пассажиропоток, в том числе на Курильские острова.
Угледобыча на экспорт
Поддержку в области получил новый инвестиционный проект в угольной отрасли. В 2013 году на Солнцевском разрезе стартовал проект по увеличению угледобычи. На сегодня это самый крупный угольный разрез, который в 2015 году обеспечил 80% всей добычи угля на Сахалине. Инвестором проекта выступает «Восточная горнорудная компания». Проект продолжает развиваться. В настоящее время идет выбор проектировщика для строительства угольного конвейера протяженностью 28 километров. Он соединит Солнцевский разрез с портом Шахтерск. Через этот порт идут основные экспортные поставки угля на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Развитие этого проекта позволит к 2020 году нарастить уровень добычи угля до 10-12 млн тонн.
Проект получил поддержку Корпорации развития Сахалинской области, которая в течение двух лет вложит в него 2,8 млрд руб. Инвестиции собственника составят 42,2 млрд.
Перешить железную дорогу
Важным инфраструктурным звеном в Сахалинской области, требующим модернизации, является железная дорога. Процесс этот идет уже несколько лет, но все еще не завершен.
На самом высоком уровне решено ускорить процесс перешивки железнодорожных путей. Поэтому сегодня рассматривается вопрос о частичном финансировании этих работ через Корпорацию развития Сахалинской области в виде предоставления займа. Предстоит также проработать вопрос строительства железнодорожной ветки от Углегорска до Холмска, где планируется создание угольного терминала. Незамерзающий порт позволит круглогодично отгружать уголь на экспорт.
Задача области также - докапитализировать пассажирскую компанию «Сахалин», которая будет заниматься межмуниципальными перевозками. Запланировано к 2018 году приобрести новые мотовагоны.
Отдача от ТОР
При условии положительного решения по созданию ТОР «Курилы», в общей сложности в рамках трех обозначенных Сахалинской областью ТОР («Южная», «Горный воздух» и «Курилы») планируется реализовать 23 проекта с участием 16 резидентов. Совокупный объем частных инвестиций составит 21,6 млрд рублей. Объем бюджетных вложений в инфраструктуру оценивается в 13,8 млрд рублей. До 2025 года в области может появиться до 1,8 тыс. новых рабочих мест.
Подсчитано, что общий вклад территорий опережающего развития в создание валового регионального продукта Сахалинской области за период с 2016 по 2025 годы составит 67,2 млрд руб.: ТОР «Горный воздух» - 10,2 млрд руб., ТОР «Южная» - 23 млрд руб. и ТОР «Курилы» - 34 млрд руб.
Проекты по ТОР «Южная» и «Горный воздух» находятся в высокой стадии проработки. По некоторым из них уже готова проектно-сметная документация, получены положительные заключения экспертизы, ведутся подготовительные работы и частично начато строительство объектов. Сроки сдачи первой очереди объектов - конец 2016-го - начало 2017 года. Решение по созданию ТОР «Курилы» пока не принято. Документы находятся на рассмотрении правительства РФ.
Своя Корпорация развития
Существенным финансовым подспорьем региональным проектам стало созданное в области АО «Корпорация развития Сахалинской области». Общество создано в конце 2015 года и располагает капиталом в 50 млрд руб. Корпорация ориентирована на крупные проекты, для небольших применяются другие механизмы поддержки.
- Мы - инструмент министерства экономического развития, - поясняет суть деятельности корпорации ее генеральный директор Сергей ХОТОЧКИН в интервью ИА «Сахалин и Курилы». - Министерство экономического развития устанавливает правила игры и контролирует их выполнение. А корпорация развития - юридическое лицо, предприятие, созданное для извлечения прибыли и ведения хозяйственной деятельности. Корпорация больше всего похожа на региональный инвестиционный фонд либо инвестиционный банк. У нас сосредоточены ресурсы, которые направляются для запуска инвестиционных процессов по правилам игры, установленным правительством. Мы практически ничем не отличаемся от коммерческих банков, но не обременены нормативами регулятора - Центрального банка. То есть живем по законам не кредитно-финансового учреждения, а по законам предприятия. Мы финансируем в обязательном порядке только проекты, которые локализованы на территории Сахалинской области, это принципиально. Мы не финансируем нефтяные и газовые проекты, потому что один из посылов - снизить зависимость регионального бюджета от нефтегазовой отрасли. Не финансируем инвестиционные идеи, если заявитель не вложил сам свои капиталы, не входим в проект, если в нем нет положительного денежного потока, так называемого cash flow. Финансовая модель должна показывать, что производимые товары и услуги будут реализованы на рынке, в том числе на экспорт, что цена конкурентоспособна, - отмечает Сергей Хоточкин.
Проекты поддерживаются корпорацией на условиях платности, хотя процент по кредитам меньше, чем в коммерческих банках. В этом есть экономический смысл, утверждает генеральный директор:
- Эффектом от проектов может быть не только банковская маржа, но и бюджетные поступления, потому что мы увеличиваем налогооблагаемую базу. Плюс создание рабочих мест, расширение ресурсной базы для развития производств с высокой добавленной стоимостью. Мы не ставим своей целью извлекать максимальную маржу. Средний процент размещения временно свободных денежных средств у нас по первому кварталу составил 10,89%.
Работая с инвестором, специалисты Корпорации развития Сахалинской области формируют досье проекта, собирают большое количество сведений: есть ли бизнес-план, финансовая модель, технико-экономическое обоснование, проектно-сметная документация и так далее. Тем самым выявляя риски, формируют предложения, как эти риски снять либо минимизировать. В итоге формируется предложение для правительства, которое Корпорация защищает вместе с инвесторами, чтобы получить разрешение финансировать проект.
Руководитель корпорации отметил колоссальную активность инвесторов, в настоящее время уже подано 54 инвестиционные инициативы от успешных сахалинских компаний.
- Будем запускать около 20 проектов с разными сроками и разной протяженностью. В сельском хозяйстве это проекты «Мерси Агро» и «Грин Агро», корсаковский проект по созданию рыбного кластера, а также строительству морского вокзала и морского причала, позволяющего принимать круизные суда.
Уже несколько месяцев корпорация развития работает с проектом строительства мини-завода СПГ в пос. Дальнем. В планах корпорации поддержка строительства в Южно-Сахалинске водно-оздоровительного комплекса, который будет включать в себя японскую баню - онсен. В настоящее время идет оценка экономики проекта.
«Мы отдали свои деньги в экономику, иначе их бы просто не было, - говорят в правительстве области. - Только из нефти или рыбы лица области не сделать. Это должен быть богатый, фундаментально обеспеченный регион».
Надежда ВОРОНЦОВА.
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