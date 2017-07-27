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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 01 Августа, 18:50 |
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Сахалинская область демонстрирует хорошую динамику в строительстве жилья
Жить на островах
Жилье востребовано населением, значит желание сахалинцев жить и работать на островах укрепляется. Это надо региональной власти, которая несет ответственность за улучшение жилищных условий островитян, в том числе тех, кто волею судьбы оказался в аварийных домах, а также домах с высокой степенью износа, за обеспечение бюджетников и прочая. И в этом смысле, помимо выполнения государственных программ, в области находят и «фишки». В частности, нигде так активно не идет строительство так называемых арендных домов.
Ответственным исполнителем госпрограммы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014-2020 годы» является министерство строительства. В его компетенции не только курировать стройки, которые ведутся за бюджетный счет, но и создавать условия для развития отрасли через многочисленные меры поддержки, принятые на уровне регионального правительства. И отдельная тема - развитие собственной базы стройиндустрии, которая пока переживает не лучшие времена, но явно рассчитывает на подъем. В области уже началась реализация ряда крупных инвестпроектов, а режимы ТОР и свободного порта открывают дорогу новым производствам и, соответственно, потребуют нового жилищного строительства.
Как сообщили «ДК» в региональном министерстве строительства, в рамках областной программы в прошлом году введено в эксплуатацию 329,2 тыс. кв. м жилья, что составило 104,5% к плановому объему ввода жилья и 105,5% к 2015 году (в 2015 году - 312,1 тыс. кв. м). Всего построено 886 жилых домов (4232 квартиры).
Отметим, что только 38,5% из этого объема - социальное жилье. Главным заказчиком и инвестором на этом рынке выступает население, которое в прошлом году за счет собственных и заемных средств построило 143,3 тыс. кв. м - 43,5% общего объема.
С 2014 года в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Сахалинской области в 2013-2017 годах» активно идет переселение граждан из аварийного жилищного фонда, что добавляет энергии строительному рынку. Еще одним стимулом для его развития становятся планы многодетных семей строиться на «земле». Как сообщили в областном минстрое, из зарегистрированных в области 5084 многодетных семей 2814, или 55,35%, изъявили желание получить земельный участок бесплатно и встали на учет. Понятно, что теперь задача региональной власти - обеспечить эти участки электроэнергией, централизованным водоснабжением и водоотведением, дорожной сетью. За прошлый год такая работа проведена для 726 участков. Не все сделано до конца, но дело движется, и на многие участки можно заходить со стройкой.
В 2016 году в рамках мероприятий «Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем» 317 сахалинцев получили сертификат о праве на получение социальной выплаты на строительство жилья. В 2016 году строительство жилья вели четыре жилищно-строительных кооператива.
Сахалин стал лидером в ДФО по вводу арендного жилья. В прошлом году таких домов сдано семь - на 250 квартир, в этом году еще 347 квартир будет предоставлено бюджетникам области.
В минстрое раскрывают и обширную программу строительства социально значимых объектов. Это больницы, амбулатории, ФАПы. Продолжались строительство перинатального центра, реконструкция и расширение областного онкологического диспансера в Южно-Сахалинске. Строятся детские сады, спортивные сооружения. И конечно, значительный пласт работы - это объекты коммунального хозяйства. Идут строительство и реконструкция магистральных тепловых сетей, энергетического хозяйства, очистных сооружений. Надежность жизнеобеспечения и социальная инфраструктура - это приоритетные вопросы для строительного комплекса, говорят в региональном правительстве.
Поддержать своих
На региональном уровне принят целый ряд мер поддержки компаний, осуществляющих инвестиционные проекты. В апреле вышло обновленное постановление правительства Сахалинской области, которым утвержден «Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с реализацией инвестиционных проектов с использованием механизмов государственной поддержки».
Так, проекты в обрабатывающей отрасли имеют право на возмещение затрат на уплату процентных платежей по кредитам, полученным в российских банках на инвестиционные цели. Инвесторам могут возместить затраты по выполнению технических условий, технологическому подключению к сетям ресурсоснабжающих организаций (внешней инфраструктуре) до границ земельного участка инвестиционного проекта. Региональная власть готова возместить часть затрат на приобретение и доставку технологического оборудования, на капитальные вложения в инвестпроект, в том числе на выполнение строительно-монтажных работ.
На 50% возмещения затрат могут рассчитывать и предприятия других, не входящих в приоритетные, отраслей региональной экономики. Кстати, получатель субсидии вправе подать заявку по нескольким направлениям субсидирования одновременно. Отдельный вопрос - меры поддержки тем компаниям и предпринимателям, которые ведут строительство на Курильских островах. Это определено правительством Сахалинской области для инвесторов. Все эти меры направлены на снижение особых региональных издержек, связанных со сложной логистикой и неразвитостью местной строительной индустрии.
Свои стройматериалы
Очевидно, что в островном регионе невозможно закрыть строительные площадки собственными стройматериалами в полной мере, но максимально задействовать потенциал промышленности строительных материалов - задача актуальная. Это позволит обеспечивать потребности строительного рынка области высококачественными стройматериалами с доступной среднерегиональной ценой, способными конкурировать с импортной продукцией, обеспечивать снижение себестоимости строительства и эксплуатационных затрат на содержание зданий и сооружений, повышать их надежность, энергоэффективность и долговечность.
Продукция отрасли должна содержать широкую номенклатуру строительных материалов, отвечающих требованиям рынка, такую задачу ставит региональное правительство. При этом очевидно, что развитие производственных мощностей должно быть экономически обосновано с учетом спроса, природно-климатических условий, минеральных сырьевых ресурсов.
Сегодня основные местные материалы на региональных стройках - это инертные материалы, сборный бетон и железобетон, товарный бетон и растворы, асфальтобетон, мелкие стеновые блоки, тротуарная плитка, светоограждающие конструкции из пластиковых, алюминиевых и деревянных профилей, пиломатериалы и изделия из них. В них строительная отрасль обеспечена в полном объеме за счет местных ресурсов. Частично областные производители обеспечивают спрос на портландцемент, изготавливаемый из завозного клинкера, а также на металлоконструкции, профилированный лист, плиты пенополистирольные, сухие строительные смеси, резиновую тротуарную плитку. Однако доля завозимых из других регионов страны и из стран ближнего и дальнего зарубежья строительных материалов, изделий и конструкций остается высокой.
Дальнейшее развитие собственной стройиндустрии будет связано с объемами жилищного строительства, объектов социальной сферы, инфраструктурных и производственных объектов, которые последние годы показывали активный рост. Сегодня средний уровень загрузки производственных мощностей в стройиндустрии составляет 40- 80%, констатируют в минстрое Сахалинской области. При этом, как наследие прошлых времен, потенциал большинства предприятий стройиндустрии морально и физически устарел, что тоже является определенным вызовом для развивающегося строительного рынка.
Износ основных фондов на предприятиях стройиндустрии сегодня составляет более 50%, а показатели по энерго- и ресурсопотреблению занимают высокую долю в себестоимости продукции. Все это делает значительную часть местной продукции неконкурентоспособной по отношению к аналогичной отечественной и импортной и по цене, и по качеству.
Сегодня обновление основных фондов предприятий стройиндустрии и создание новых производств идет преимущественно за счет средств частных инвесторов. Но существующий объем пока недостаточен, считают в региональном правительстве. У инвесторов собственные проблемы: нет необходимого объема оборотных средств, высокие ставки по кредитам и налогам, высокие тарифы на энергоресурсы.
При этом существующие сырьевые запасы известняка, песка, лесоматериалов и отходов деревообработки, базальта, кирпичных глин позволяют создать на территории региона мощности по производству строительных материалов, изделий, ранее ввозимых на территорию области: керамического (силикатного) кирпича, деревянного клееного бруса, ориентированно-стружечных плит, теплоизоляционных минеральных плит из базальтового волокна, цементного клинкера.
Невозможно объять необъятное, поэтому в правительстве области определили приоритетные направления развития региональной стройиндустрии - это поддержка производства кирпича, деревянного клееного бруса, минеральных базальтовых плит, портлендцемента и ряда других материалов. Это будет способствовать импортозамещению, увеличению доли местных стройматериалов, снижению стоимости продукции, считают в минстрое области.
Перспективным направлением развития стройиндустрии здесь считают создание и поддержку объектов инвестиционной инфраструктуры - технопарков, индустриальных парков, организованных для размещения новых предприятий строительных материалов и внедрения инновационных технологий производства. В Южно-Сахалинске зарегистрировано первое в области Инновационное научно-технологическое некоммерческое партнерство «Технопарк современных строительных технологий», на базе которого резиденты парка планируют организовать современные мощности по производству металлоконструкций, плит минеральных базальтовых и пенополистирольных и других материалов.
Юрий РОГОВ.
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