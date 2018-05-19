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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Сахалинцев становится больше
Острова на протяжении последних 25 лет все больше теряли жителей. И даже самые крупные шельфовые проекты, которые вывели экономику региона в передовые, не сильно могли изменить демографическую ситуацию. И вот долгожданный «плюс». В правительстве области говорят, что это результат целенаправленной работы как на федеральном, так и на региональном уровнях.
Привлекательный Сахалин
По большому счету, все, что делается в последнее время на Сахалине в плане социально-экономического развития территории, имеет цель - обеспечить на островах стабильность населения. Это такая комплексная сверхзадача, решение которой включает в себя огромное количество действий - от формирования позитивного восприятия островов как места, где можно благополучно жить, до значительных инвестиций в каждого нового гражданина области.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным департамента экономического развития области, на 1 января 2018 года в островном регионе проживало 490,2 тысячи человек, рост за год составил 2,8 тыс. человек.
Можно предположить, что положительная демографическая динамика идет вслед за развитием диверсифицированной экономики. Не только нефтегазовые проекты, но и агропромышленный комплекс, туризм, многое другое, что приходит в жизнь островов, уже начинает обеспечивать рабочие места. Значительные надежды здесь на проекты, которые реализуются на территориях опережающего развития (ТОР). Перспективными для трудоустройства представляются производства резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ).
По статистике, на Сахалине - рекордно низкий уровень регистрируемой безработицы - 0,6%. И довольно хорошая динамика роста среднемесячной заработной платы - за прошлый год она увеличилась на 5,6% и достигла 69,9 тысяч рублей.
Определенный плюс может дать и «дальневосточный гектар», которым уже обзавелись не только местные жители; сахалинскую землю начинают осваивать приезжие. Новые землевладельцы не остаются один на один с наделом и уже активно пользуются многочисленными мерами поддержки - от микрозаймов до помощи в приобретении техники в лизинг.
Кроме того, Сахалин активно участвует в программе переселения бывших соотечественников, поддерживает бывших сахалинцев, решивших возвратиться на остров. Ведется постоянная работа и с выпускниками школ, чтобы, уезжая на материк учиться, они заранее включали в свои жизненные планы возвращение на малую родину.
Еще один стимул при выборе Сахалинской области для постоянного места жительства - именно на островах начинает реализовываться самая весомая социальная программа, которая оценивается в 25 млрд рублей, значительную часть которых предоставит федеральный бюджет.
На прошедшем недавно совещании, посвященном реализации в регионе Плана социального развития, полпред президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ вообще предложил рассматривать Сахалин как территорию, которая станет «стартовой площадкой» на Дальнем Востоке, где будут апробироваться новые инструменты развития.
В любом случае, эти социальные инвестиции должны способствовать созданию условий для комфортной жизни людей: это строительство жилья, дорог, объектов образования, медицины, культуры, спорта и энергетики - в общей сложности планируется возвести более 130 важнейших объектов. Все это, в конечном счете, будет работать на решение ключевой задачи - улучшение демографической ситуации.
Кроме того, улучшению демографической ситуации в области помогают и целенаправленные действия региональной власти, понимающей, что сложившаяся тенденция нуждается в поддержке. И в плане привлечения на остров новых жителей, в том числе специалистов различных отраслей, и в плане закрепления тех, кто здесь живет, работает, а, возможно, лишь подрастает и обдумывает судьбоносный для себя вопрос - где учиться и пускать корни дальше - здесь, на острове, либо на материке?
На Петербургском экономическом форуме было отмечено, что за прошедший год Сахалин проделал значительный объем работы по улучшению инвестиционного климата. В регионе запущен так называемый план «быстрых побед». Все это заставляет региональную власть вместе с бизнесом решать проблему привлечения на Сахалин и закрепления кадров. Разработана целая система мер и преференций для молодых специалистов - от помощи в решении жилищных вопросов до конкретных выплат подъемных.
Три кита для медицины
Особенно это касается тех отраслей, где главная ответственность - самой региональной власти: медицина, образование, культура. Так, программа закрепления медицинских кадров держится на трех китах - это служебное жилье, подъемные и реальные перспективы профессионального роста. Причем такую поддержку получают медики, пожелавшие работать не только в сельской местности (подобный опыт есть и в других дальневосточных регионах), но и в городах - здесь сахалинцы стали первопроходцами.
В соответствии с областной программой «Развитие здравоохранения» регион получил возможность привлекать в отрасль и врачей, и медицинских сестер. Всего в период с 2014 по 2020 год в здравоохранение Сахалинской области планируется привлечь 770 врачей и 1,5 тыс. специалистов среднего звена. Впервые за долгие годы наметился приток кадров. Свою роль здесь сыграли и подъемные: для врачей они составляют от 725 тыс. до 1 млн. 35 тыс. рублей, для фельдшеров - до 600 тыс. рублей, медицинских сестер - до 405 тыс. рублей. В область поехали специалисты со всей России, включая Москву, Санкт-Петербург и другие города. Это профессиональное медицинское сообщество работает на сбережение здоровья сахалинцев, и, в конечном счете - на улучшение демографической ситуации: за счет увеличения рождаемости, уменьшения показателя младенческой и материнской, общей смертности, повышения объемов высокотехнологичной медицинской помощи.
Так, в 2017 году коэффициент рождаемости в Сахалинской области составил 2,029, тогда как общероссийский показатель - 1,621, а средний по ДФО - 1,725.
Семья в основе
Как заметила председатель регионального правительства Вера ЩЕРБИНА, постоянно увеличиваются расходы областного бюджета на соцподдержку семей с детьми. Их объем вырос на 34% - с 3,5 до 4,7 млрд рублей. В 2018 году на эти цели предусмотрено 4,8 млрд рублей.
Дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, в виде регионального материнского капитала были введены в области еще в 2011 году. Тогда Сахалинская область вошла в пятерку регионов, где материнский капитал предоставлялся, как и федеральный, начиная со второго ребенка.
По словам министра социальной защиты Сахалинской области Елены КАСЬЯНОВОЙ, размер материнского капитала ежегодно индексируется. «Начали со 150 тысяч, в текущем году - это уже более 204 тысяч рублей. Правообладателями выплаты уже являются более 20 тыс. сахалинских семей. Основными направлениями его использования стали улучшение жилищных условий, получение образования ребенком и платных медицинских услуг. В 2017 году к этим направлениям добавились приобретение автомобиля и ремонт жилья», - конкретизирует министр.
Кроме этого, в 2017 году в области были введены дополнительные меры стимулирования рождения первых детей. В частности, принят Закон Сахалинской области, устанавливающий в регионе областной материнский капитал при рождении с 1 января 2018 года первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 25 лет включительно, его размер - 150000 рублей. В целом расходы областного бюджета на материнский капитал в 2018 году составят 768 млн рублей.
В области действует социальный пакет мер, предоставляемых различным категориям семей без учета их доходов. Выплачивается ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и детей до 3 лет. При рождении первенца все семьи получают единовременную выплату 54444 рубля. Студенческим семьям при рождении ребенка предоставляется единовременная выплата в размере 57438 рублей, и ежемесячная в размере величины прожиточного минимума на ребенка.
В результате в области стабильно увеличивается число многодетных семей (за 2017 год на 10,5% - + 534 семьи) и доля рождений вторых и последующих детей.
Стабилизирующий фактор
Ряд мер направлен на улучшение жилищных условий конкретно семей с детьми. Для этого можно использовать средства регионального материнского капитала независимо от возраста ребенка. Предоставляется также единовременная социальная помощь семьям, выплачивающим ипотечные жилищные кредиты, при рождении второго ребенка - 229754 руб.
Кроме этого, в области установлена льготная ипотека. При заключении договора с АО «Сахалинское ипотечное агентство» семьям предоставляются единовременные социальные выплаты на уплату первоначального взноса: при рождении первого ребенка - 500 тыс. рублей; второго ребенка - 1,0 млн рублей; при рождении третьего - до 2,0 млн руб. при условии заключения договора под 0% годовых. В текущем году в региональное законодательство планируется внесение изменений, предполагающих предоставление выплат независимо от процентной ставки, установленной договором займа. Это позволит увеличить численность получателей данной меры социальной поддержки.
Для отдельных категорий семей с детьми установлена компенсация 50% расходов по оплате аренды жилья в многоквартирном арендном доме.
В рамках государственной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильем на 2014 - 2020 годы» при поддержке «Сахалинского ипотечного агентства» по всей территории области активно строят арендное жилье, которое предназначается для молодых специалистов, работников здравоохранения, образования, силовых структур, муниципальных предприятий. За последние два года было сдано в эксплуатацию 27 многоквартирных домов. В текущем году ведется строительство 41 дома в 13 городских округах - это 1168 квартир для тех, кто решил связать свою жизнь с Сахалином. Оплата аренды такого жилья - на 50% ниже среднерыночной цены.
Вообще же в 2017 году на социальную поддержку сахалинцев и курильчан было направлено более 14 млрд рублей.
На сегодняшний день в области действует около 200 региональных мер социальной поддержки, в прошлом году ими воспользовались 185 тысяч жителей региона.
Все социальные обязательства этого года будут, безусловно, выполнены, заявляют в региональном правительстве. Тем более, бюджет на эти цели вырастет. Социальные инвестиции помогают добиваться поставленных целей, и рост населения области, увеличение показателей рождаемости и в целом улучшение демографической ситуации - тому подтверждение.
Фото пресс-службы правительства Сахалинской области.
Ирина БАРАННИК.
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