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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Агропром Сахалина подтянется по всем статьям
Запланированный рост производства продукции агропромышленного комплекса Сахалинской области обеспечит недавно принятая региональная программа «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы».
Это новая комплексная программа развития аграрной отрасли в регионе, принятая с учетом сегодняшних реалий и четкого понимания того, что обеспечение продовольственной безопасности региона - приоритетная задача областной власти. О том, что Сахалин в значительной степени может обеспечить себя широким кругом продуктов питания, губернатор Сахалина Александр ХОРОШАВИН говорит уже на протяжении многих лет. По мнению главы островного региона, несмотря на сложные климатические условия, затрудняющие ведение сельского хозяйства, доля местной сельхозпродукции на региональном рынке должна неуклонно расти. Эти слова главы региона подкрепляются конкретными мерами поддержки как отрасли в целом, так и отдельных инвестиционных проектов, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства.
Обеспеченная программой государственная поддержка отрасли поможет ее технической модернизации, даст сельским территориям области устойчивое развитие и в конечном итоге станет основой продовольственной независимости региона. Основная доля финансирования программы ляжет на региональный бюджет - 10 млрд 791 млн 48,2 тыс. рублей. Прогнозная оценка привлечения иных источников финансирования, включая средства федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных средств, составляет 6 млрд 144 млн 446 тыс. рублей.
Свои картошка, овощи и яйцо
Комплексная оценка состояния аграрной отрасли Сахалинской области показывает: региональные сельхозпроизводители работают в сложных условиях. Сахалинская область - регион, где выдающийся ресурсно-сырьевой потенциал сочетается с экстремальными условиями его освоения. Природно-климатические условия здесь благоприятны для выращивания главным образом картофеля, распространенных овощных культур, однолетних и многолетних трав для животноводства. И растениеводство можно считать отраслевой специализацией сахалинского агропрома. Особенность отрасли еще и в том, что больше половины общего объема валовой сельхозпродукции производится малыми предприятиями, в том числе крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. При этом их потенциал далеко не исчерпан, обладает большими возможностями для дальнейшего развития. Раскрыть его и призвана новая комплексная программа развития агропромышленного комплекса Сахалинской области.
Досье «Дальневосточного капитала»: Цель комплексной программы - добиться к 2020 году в Сахалинской области 100% собственного производства картофеля, яиц и яйцепродуктов, а также овощей и бахчевых культур. Уровень самообеспечения мясом и мясопродуктами должен достичь 10,8% от потребности региона, молоком и молокопродуктами - 39,9%. Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2020 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 2012 году на 39%. Этот рост должен быть обеспечен за счет увеличения объемов производства продукции растениеводства на 38% и животноводства на 43%.
Недостаточная кадровая обеспеченность и низкая инфраструктурная обустроенность территории, типичные для дальневосточных регионов, на Сахалине отягощаются островным положением области, отсутствием устойчивой круглогодичной транспортной связи внутри самого региона. И тем не менее на сегодня область полностью обеспечивает себя картофелем, на 99% - яйцом, производство овощей составляет 76% от потребности. В то же время существенно отстает производство мяса и молока - 8% и 29% соответственно.
Досье «Дальневосточного капитала»:
Законом Сахалинской области от 31.03.2010 № 16-ЗО «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Сахалинской области» предусмотрены:
- льготы по налогам для субъектов инвестиционной деятельности, реализующих инвестиционные проекты;
- бюджетные инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности;
- бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями, государственными или муниципальными унитарными предприятиями;
- государственные гарантии Сахалинской области;
- организационное и информационное сопровождение инвестиционных проектов;
- субсидии, предоставляемые субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты;
- инвестиционные налоговые кредиты.
Положительно повлиять на наращивание объемов производства продукции сельского хозяйства в Сахалинской области в первую очередь помогут инвестиции. Как отметили в министерстве сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области, в рамках государственных программ предусмотрены различные механизмы поддержки инвестиционной деятельности в регионе. Правительство области готово поддержать инициативы инвесторов посредством субсидирования части процентной ставки по привлекаемым банковским кредитам, а также предоставления налоговых преференций. Региональным законодательством предусмотрено субсидирование строительства и реконструкции объектов сельского хозяйства в рамках реализации инвестиционных проектов.
Положительное влияние на привлечение в аграрную отрасль инвестиций должны оказать и общие усилия по совершенствованию в регионе инвестиционного климата: улучшение административной среды, налоговое стимулирование и проч. В области утвержден регламент сопровождения инвестиционных проектов на основе принципа «одного окна», призванный облегчить работу инвесторов.
Приоритетные проекты на особом счету
Большое внимание в области уделяется поддержке конкретных инвестиционных проектов на селе, что способствует их ускоренной реализации. Таких проектов несколько.
ГУСП «Птицефабрика Островная» ведет модернизацию и техническое переоснащение современным оборудованием птицеводческих помещений яичного направления, реконструкцию кормоцеха, убойного цеха. Период реализации проекта рассчитан до 2017 года. Он позволит увеличить объемы производства яйца на 10,6 млн штук в год и довести их производство к 2016 году до 110 млн. Предприятие реализует инвестиционный проект по созданию бройлерного производства, что к 2017 году увеличит производство мяса птицы до 3,1 тыс.тонн в год, это составляет порядка 8% прироста в объеме его годового потребления. Непосредственно строительство производственных цехов намечено на 2015 - 2016 годы.
Начиная с прошлого года проект по строительству комплекса на 400 голов дойного стада реализует ООО «КХ «Огоньки». До 2015 года будет введено два животноводческих помещения по 200 скотомест. Это позволит хозяйству нарастить объемы производства молока более чем в 6 раз - до 2400 тонн в 2016 году, а продуктивность на одну корову повысить на 23% - до 6800 кг.
ОАО «Мерси Агро Сахалин» реализует проект «Строительство свиноводческого комплекса на 12000 голов» с ежегодным производством свинины до 1955 тонн. Компания рассчитывает завершить проект в 2015 году и выпустить первые 635 тонн мяса свинины.
Строительство современного тепличного комплекса площадью 8 га для круглогодичного выращивания свежей, экологически чистой овощной продукции ведет ОАО «Совхоз «Тепличный». В результате в течение трех лет хозяйство планирует заместить 6 га морально и физически устаревших площадей используемого защищенного грунта. В июле 2014 года в эксплуатацию сдан современный тепличный комплекс, построенный ОАО «Красногорская заимка». Проект «Создание современного комплекса по выращиванию, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции» включает в себя тепличный комплекс площадью 2 га с модульной автономной котельной, мощностью 6 Гкал/час, работающей на твердом топливе. Здесь планируется выращивать около 700 тонн овощной продукции в год.
ЗАО «Совхоз Заречное» и ГУСП «Совхоз «Южно-Сахалинский» начали строительство двух современных картофеле-овощехранилищ - на 2100 тонн и 3000 тонн соответственно. В нескольких районах Сахалинской области реконструируется целый ряд действующих картофеле-овощехранилищ. Так, ООО «Роза ветров» в Анивском районе начало строительство овощехранилища емкостью 3500 тонн, там же КФХ «Тавказахов» в этом году начало строительство дополнительного хранилища на 2000 тонн, а ИП Со Ен ХИ планирует ввести в эксплуатацию картофелехранилище на 1000 тонн, ООО «Новое» реконструирует картофелехранилище емкостью 1000 тонн в Макаровском районе.
В региональном правительстве уверены, что благодаря реальной господдержке уже в 2015 году, т. е. не дожидаясь сроков окончания действия региональной программы «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2020 годы», население области на 100% будет обеспечено яйцом местного производства, на 80% - овощами, на 8,5% - мясом и на 30,3% - молоком.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2014 год.
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