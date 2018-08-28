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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Курилам предписано развитие
Тема Курильских островов обсуждалась на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
В новую ФЦП «Социально-экономическое развитие Курил до 2025 года» заложены такие направления, как улучшение транспортной доступности, создание условий для устойчивого развития экономики, модернизация социальной инфраструктуры. По прогнозной оценке, общий лимит новой ФЦП составит 68,4 млрд рублей.
- Кроме того, в силу известных причин Курильские острова довольно часто оказываются в зоне стихийных бедствий, поэтому необходимо создать современную систему комплексной безопасности, чтобы понизить риски, связанные с чрезвычайными ситуациями. В принципе, мы свою работу здесь уже развернули. Я несколько раз на протяжении последних лет посещал Курилы и видел довольно значимые результаты работы. Надеюсь, что программа будет способствовать тому, чтобы Курилы стали современной российской территорией, где комфортно жить и интересно работать, - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Как отметил губернатор Сахалинской области Александр ХОРОШАВИН, выступивший на заседании с содокладом, региональные власти при подготовке предложений по новой Курильской программе до 2025 года ориентировались на новую модель развития экономики Курильских островов.
- Особенностью проекта новой Курильской программы является тот факт, что она предлагается к финансированию со стороны федерального и регионального бюджетов на паритетной основе. Аналогов такого подхода к финансированию среди действующих в стране федеральных целевых программ нет. В концентрированном виде реализацию новой ФЦП мы планируем по четырем направлениям. Первое - это мероприятия по обеспечению бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островами и материком. Второе - создание условий для опережающего развития территории, эффективного использования природного потенциала и продвижения инноваций. Третье - мероприятия по обеспечению курильчан доступным и комфортным жильем, повышению качества жилищно-коммунальных услуг. Четвертое направление - это инвестиции в развитие человеческого капитала и кадрового потенциала, - сказал Александр Хорошавин.
Губернатор также отметил, что в новой программе предусмотрен большой блок работы по привлечению частных инвестиций в перспективные производства на территории Курильских островов. Например, в рыбопромышленном комплексе это строительство сети рыборазводных заводов и развитие марикультуры, увеличение объема вылова водно-биологических ресурсов и повышение глубины их переработки. Другой важный для региона проект - по созданию морского биотехнопарка, который территориально будет размещаться и на Сахалине, и на Курилах.
- В рамках ФЦП мы будем поддерживать и развитие горнорудной промышленности. В частности, речь идет о проектах по добыче золота и серебра на островах Уруп и Кунашир, рения на о. Итуруп. Еще одним направлением диверсификации местной экономики является развитие туризма. Его основой станут термальные источники на Курилах, охота и рыбалка, а также познавательный туризм. Первые шаги уже реализованы, включая строительство более 10 гостиниц на островах. Но впереди еще много работы в этом направлении. Также запланированы к реализации проекты по развитию сельского хозяйства, в первую очередь строительства тепличных комплексов, - сказал Александр Хорошавин.
По его словам, по итогам реализации новой Курильской программы планируется достигнуть роста: уровня и качества жизни населения, проживающего на Курильских островах, численности постоянного населения, объемов отгрузки продукции рыбоперерабатывающих производств, частных инвестиций в основной капитал.
На состоявшемся заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока также было предложено объявить Курильские острова территорией опережающего развития.
Юрий РОГОВ. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.
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