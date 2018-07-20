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11 Декабря 2011, 20:38 | Вкус жизни
Дальневосточная «Берингия» показала Москве дух севера
Одноименная фотовыставка прошла в московской галерее «Марго-арт». О двух десятилетиях традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках столичным жителям рассказывали наши земляки-фотографы Виктор ГУМЕНЮК и Александр ДЬЯКОВ, москвич Олег СМОЛИЙ и немец Андреас ЛЕРХЕР.
В церемонии открытия выставки приняли участие четырехкратный чемпион гонки Андрей ПРИТЧИН, единственная камчатская женщина-каюр Маргарита БАЙШУАКОВА и священник из села Эссо, многократный участник «Берингии» Владислав РЕВЕНОК. А молодежный национальный ансамбль «Коритэв» украсил праздник открытия зажигательными танцами народов севера. Новый старт традиционной камчатской гонке на собачьих упряжках «Берингия» будет дан 9 марта 2012 года.Дальневосточный капитал № 12, 2011
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