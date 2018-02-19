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21 Марта 2018, 14:19 | Вкус жизни |

"Берингия" пошла на Чукотку

Праздник, посвященный открытию традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках "Берингия", в этом году организаторы были вынуждены перенести на один день

Так уже было не один раз, Камчатка - очень непредсказуемая дама. Именно 3 марта, когда все уже было готово, каюры подтянули своих собак к биатлонному комплексу им. Фатьянова, самолеты с московскими артистами прилетели, трасса выставлена, а билеты распроданы, ей захотелось попуржить…. Потрясти хорошенько снежком.

Как признался председатель оргкомитета «Берингии», замгубернатора Камчатского края Алексей ВОЙТОВ, «спонсором» гонки-пролога «Берингии» можно назвать валидол». Решение о переносе праздника принимали уже утром…

…Воскресный полдень, начало праздника, трибуны забиты до отказа. Как же любят камчатские жители свой праздник, который вот уже 27-ой раз отправляет в долгий, полный опасностей и трудностей путь по Камчатке на традиционных собачьих упряжках самых смелых мужчин и женщин (они здесь на равных). И каждый из них - герой, известный местной публике. Гонка-пролог, которая является центральным действием праздника, дает возможность поболеть за прославленных каюров, увидеть, как азартно работают их собаки, как эти смешанные экипажи заждались настоящего старта и настоящей гонки.


 

 

 

 

Это потом начнутся трудовые будни без зрителей. В этом году 15-ти упряжкам (пять из них чукотские) предстоит преодолеть рекордную дистанцию - порядка 2100 километров - и завершить маршрут в чукотском поселке Марково (второй раз в своей истории гонка будет проходить по территории двух субъектов Федерации). Нынешняя гонка претендует на занесение в Книгу рекордов Гиннесса, как самая продолжительная в мире!!! Это особый вызов, и к нему на Камчатке и Чукотке (давно не гонковали вместе) готовились особенно тщательно.

Если камчатская часть пути многим каюрам уже хорошо знакома, то Пенжинский район, граница с Чукоткой - пока терра инкогнита. Как говорит Алексей Войтов, глава муниципального образования так волнуется за каюров, что сам уже не один раз мысленно прошел их путь на вверенной ему территории, обустроил домики для ночевок. Дважды прошли этот путь и организаторы гонки от Чукотки, занесли его на GPS-трекеры. Именно здесь, по словам Алексея Войтова, каюрам предстоит преодолевать серьезный перевал. Весь остальной путь, который проляжет по восточному побережью Камчатки, более-менее равнинный. Все должно быть хорошо. Главное, чтобы не подвела погода, не вскрылись раньше времени реки, не выпало много «пухляка» - легкого и обильного снега.

Сегодня гонка, стартовавшая 11 марта из села Мильково, уже движется по намеченному маршруту, принося с собой праздничную суету в северные поселки Камчатки. Примерно в середине пути, в селе Тымлат, лидеру гонки будет вручен приз имени знаменитого вертолетчика, многие годы опекавшего гонку, Владимира САМАРСКОГО, - уникальное, работы местных мастеров из местных самоцветов панно. Это уже традиция.

Традициям вообще придают на «Берингии» особое значение. Она сама - это сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных народов Камчатки. И несмотря на то, что для скорости и для комфорта каюры используют современные спортивные нарты и снаряжение, призы «За верность традициям Севера» ждут тех, кто гонкует на деревянных нартах, сделанных по старинным технологиям, кто предпочитает в дороге традиционную корякскую и чукотскую меховую одежду и обувь.

Алексей Войтов, который уже не первый год возглавляет оргкомитет «Берингии», признается: «Я очень хочу лично сопровождать гонку, не первый год прошу губернатора отпустить меня. Но, увы, я кабинетный каюр (смеется)».

И его можно понять. «Берингия» заводит, для многих она становится событием года, которое никак нельзя пропустить. Как, например, для известного камчатского фотографа Виктора ГУМЕНЮКА, благодаря которому и «ДК» может радовать своих читателей фоторепортажами, от которых веет скоростью, морозом, силой и смелостью каюров.

Одна из участниц «Берингии» Анастасия СЕМАШКИНА, призналась мне, что «Берингия» - это как болезнь, и лечиться от нее бесполезно. В этом году Настя не идет в гонку, в которой традиционно будет бежать ее муж Андрей Семашкин (неоднократный победитель «Берингии»), а свою упряжку она отдает воспитаннице семьи Алия Ищенко. Три месяца назад в семье Семашкиных родился седьмой ребенок! Все дети (в основном девчонки) уже бывалые каюры, участники детской гонки «Дюлин».

Кстати, «Дюлин» - это особая страница ездового спорта на Камчатке. В ней ежегодно принимает участие все больше детей, в этом году - 55 юных каюров. И как говорит губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН, у «Берингии», благодаря детям, большое будущее:

- Детская гонка «Дюлин» за эти годы выросла в разы. Наша детская сборная поехала первый раз на чемпионат России и всех там «порвала», завоевав семь первых мест! Мы гордимся нашими детьми и всячески будем их поддерживать!

Кстати, в этом году даже Юрий ТРУТНЕВ, полпред президента РФ в ДФО, отправил на «Дюлин» свою дочь Машу. Победить юных камчатских любителей (или почти профессионалов) езды на собачках не удалось, но компания, согласитесь, у нее была хорошая. Дети умеют дружить, помогать друг другу. А их любовь к четвероногим друзьям и вообще подкупает.

За последние несколько лет на Камчатке создано несколько питомников ездовых собак, они становятся востребованными объектами зимнего туризма. Сегодня стоит вопрос о создании единой школы ездового спорта, которая бы объединила уже сотни любителей этого традиционного для Камчатки занятия, помогала воспитывать лидеров и чемпионов.

Владимир Илюхин говорит о том, что у «Берингии» сегодня огромное количество друзей, и не только на Камчатке. Десятки компаний участвуют в финансировании праздника «Берингии», самой гонки, предоставляют призы. Сотни волонтеров сегодня надевают майки с надписью «Берингия» - это моя стихия».

- Меняются маршруты, но не меняется дух берингийской семьи, которая уважает традиции севера, идет навстречу суровой камчатской стихии и побеждает ее, - говорит губернатор. Он вспоминает человека, которому Камчатка обязана возрождением гонки «Берингия» - командора Александра ПЕЧЕНЯ. Он и сам, как коренной камчатский житель, искренне любит «Берингию».

Досье «Дальневосточного капитала»: Гонка-пролог прошла в статусе Кубка России (пятый этап) по ездовому спорту в снежных дисциплинах. На старт гонки-пролога были выставлены 30 упряжек. В борьбу за призовые места вступили 30 каюров из 8 муниципальных образований Камчатского края, спортсмен из Москвы, а также один иностранный участник - каюр из Польши. Лидером спринтерской гонки-пролога стал Андрей Семашкин.

Фото Виктора ГУМЕНЮКА.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год. 

 

Теги: гонка  Берингия 


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