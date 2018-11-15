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На Камчатке утвержден маршрут "Берингии-2019"
Об этом сообщил вице-губернатор Камчатского края - руководитель аппарата губернатора и правительства, председатель оргкомитета «Берингии» Алексей ВОЙТОВ, говорится на сайте kamgov.ru.
«Первый оргкомитет «Берингии-2019» состоялся сразу после финиша «Берингии-2018». На нем мы объявили дату проведения гонки. Это было сделано заранее для того, чтобы туроператоры и туркомпании Камчатки смогли полноценно планировать маршруты, реализовывать туристические продукты, и для того, чтобы участники «Берингии» из других субъектов понимали, как выстраивать подготовку к гонке. «Берингия-2019» стартует в нечетный год, поэтому, как и должна, пойдет по западному побережью Камчатки. Сегодня было принято решение продлить маршрут гонки почти на 600 километров. Из Оссоры упряжки направятся в Усть-Камчатск», - отметил Алексей Войтов.
Торжественное открытие детской гонки «Дюлин» состоится 21 февраля на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова в Петропавловске-Камчатском. 23 февраля на территории комплекса пройдет торжественное открытие камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия-2019». 2 марта праздничные мероприятия, посвященные старту гонки, пройдут в селе Эссо. Технический старт «Берингии» назначен на 3 марта.
По проекту, маршрут гонки будет состоять из 16 этапов. Ожидается, что гонка 2019 года продлится до 20 марта. Но точная дата финиша будет зависеть от погодных условий.
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