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22 Сентября 2017, 16:27 | Вкус жизни |

День вулкана: праздник для сильных духом

Можно ли поздравить вулкан с его персональным днем, не покорив его вершину? Ежегодно в День вулкана на Камчатке сотни туристов и коренных жителей совершают восхождение на самый, казалось бы, доступный вулкан региона - Авачинский, высота которого - 2741 метр.

Этот год не стал исключением: 12 августа, на второй день празднования Дня вулкана, на Авачинском побывало более 800 человек, из которых далеко не все добрались до кратера, но равнодушным не остался никто.

Корреспондент «Дальневосточного капитала» принял участие в праздновании ежегодного камчатского Дня вулкана с 11 по 13 августа и добрался до вершины действующего вулкана Авачинского.

 

 

 

 

 

 

 

По устью высохшей реки

Чтобы добраться до подножия вулкана Авачинского, нужно преодолеть несколько километров дороги по устью высохшей реки, которая так и называется - Сухая, а затем перемахнуть через ледник, за которым находится горный лагерь. Проехать здесь можно на внедорожнике, грузовике, а энтузиасты и вовсе проходят путь пешком или на велосипедах.

- Это устье наполняется водой раз в сезон, когда тает лед на вулкане, - рассказал водитель ревущего синего грузовика Анатолий. - Каждый раз дорога (если ее можно так назвать) новая, потому что устье сильно меняется. В этом году воды было слишком много, и унесла она слишком многое. Повлиял тайфун, отбушевавший сначала в Приморском крае, а затем обрушившийся на Камчатку. Так что устье, по которому мы сейчас едем, стало шире в два, а то и в три раза.

По словам водителя, русские туристы не так бурно реагируют на «дорогу» до вулкана, как иностранцы.

- Наши люди привыкли к бездорожью, - предположил он. - Но недавно я отвозил к вулкану немцев, и они были просто в шоке: каждые 15 минут выходили из машины, фотографировали, были крайне эмоциональны. Для них такая дорога - экстрим, ни больше ни меньше.

Через пару часов пути мы подъезжаем к горному лагерю, расположенному на высоте около 800 метров над уровнем моря. С этой высоты ранним утром следующего дня и начнется восхождение.

Спонтанное решение

В день восхождения на вулкан все гости праздника разделились на две группы: принципиальные (те, кто во что бы то ни стало решил покорить Авачинский) и непринципиальные (те, кто решил остаться у подножия и довольствоваться развлекательной программой). Инструктаж для первых начался еще с вечера, а вторым сотрудники природного парка «Вулканы Камчатки» пообещали показ презентационных фильмов, посещение визит-центра и даже полевой поход на расположенную неподалеку от Авачинского экструзию «Верблюд».

Мое решение определилось еще вечером: на вулкан я решила не подниматься. Во-первых, останавливал страх перед горной болезнью, которая застала меня накануне на пути к Мутновской ГеоЭС, что на высоте всего 800 метров над уровнем моря, а во-вторых, у меня просто-напросто не было необходимой обуви и одежды. Прочитав в одном из виртуальных источников, что Авачинский - «прогулочный» вулкан, я решила, что для прогулки мне вполне сгодятся легкие беговые кроссовки и джинсы.

- Вряд ли в такой обуви вы доберетесь до вершины, - охладил мой пыл вулканолог, начальник службы охраны территории природного парка «Вулканы Камчатки» Сергей СКРЫГИН. - Для восхождения нужны трекинговые кроссовки с твердой подошвой, потому что тропа будет проходить по каменистому ландшафту. В обычных кроссовках ваша стопа будет постепенно наминаться и в конце концов начнет болеть. Возможно, в такой обуви вы пройдете часть пути, но на кратер вам точно не забраться.

Помимо специальной обуви, по словам опытных покорителей гор, нужна правильная одежда: термобелье, флисовые брюки и куртка. Желательно также обзавестись альпинистскими палками, головным убором, перчатками, солнечными очками и кремом от загара.

- А вот о горной болезни можете не беспокоиться: на такой высоте от нее еще никто не умирал, - подбодрил Сергей.

Утром 12 августа погода благоволила восхождению: светило солнце, воздух был свеж. Оставаться в лагере не позволяла совесть: все же мне не 80 лет, чтобы отсиживаться у подножия, когда главное веселье на вершине. Так что в 6 утра я раздобыла у опытных альпинистов все необходимое, кроме обуви и палок, и отправилась в путь.

Вода - валюта альпинистов

От горной болезни при восхождении на Авачинский, может быть, и правда никто не умирал, но по другим причинам, как оказалось, погибали. Последняя трагедия произошла в 2013 году на Авачинском перевале: трое альпинистов отправились штурмовать вершину в метель, проигнорировав штормовое предупреждение. Имена этих и других людей на долгую память запечатлены на табличках у подножия вулкана Авачинского.

- Другие люди погибли здесь давно - кто-то не слушал инструктора, кто-то также ушел в непогоду, - рассказал инструктор и опытный камчатский альпинист, побывавший на вершине Эвереста, Александр БИЧЕНКО. - Но сегодня хорошая погода, так что, если следовать всем правилам, ничего страшного с вами не произойдет.

Общий путь до вершины Авачинского и обратно, по данным шагомера, составляет около 18 км. Дорога действительно нелегкая, однако я не чувствую, что мои беговые кроссовки меня подводят. Подъем в гору дается мне легче, чем остальным. На высоте 1000 метров я понимаю, почему: в отличие от остальных я просто забыла взять с собой воду. Те самые «не меньше двух литров», о которых говорил инструктор и которые так тяготят тех, кого я с такой легкостью обгоняю.

- Вода - обязательное условие подъема, - предупредил Александр. - Без воды подъем даже на такую сравнительно небольшую высоту можно считать экстремальным.

Оказывается, при обезвоживании организма риск развития горной болезни возрастает в разы.

- Разве со мной никто не поделится водой? - наивно вопрошаю я.

- Вряд ли, там, на высоте, вода будет на вес золота, - смеется альпинистка Елена и вручает мне поллитровую бутылочку: - Это все, чем я могу с тобой поделиться. На твоем месте я сходила бы обратно в лагерь за водой.

Но поворачивать мне не хочется, поэтому я с благодарностью принимаю бутылку в надежде растянуть ее на всю дорогу, то есть где-то на 5 часов пути. Здесь же, на высоте 1000 метров, со станции «Почты России», организованной в честь праздника, я отправляю открытку маме: на иллюстрации художницы Марины ФАНДЕЕВОЙ огромный ворон Кутх, легендарное камчатское божество, обнимает крыльями вулканы Камчатки.

«Это вам не прогулка»

Пожалуй, самый завораживающий вид альпинисту открывается с высоты 2000 метров вулкана Авачинского. Здесь, особенно если повезло с погодой, можно рассмотреть облака сверху, полюбоваться голубым небом и снежной верхушкой расположенного напротив Корякского вулкана.

До этой высоты я дохожу измученная жаждой и почти без сил. Прав был инструктор: от обезвоживания у меня кружится голова, сердце выскакивает из груди, хочется спать. Первые симптомы горной болезни - во всей красе.

- Там, чуть дальше, ледник, за которым есть небольшой родник, - советует один из проходящих мимо альпинистов.

- А эту воду можно пить? - спрашиваю я, понимая, что все равно выпью, даже если нельзя.

- Конечно, только немного. Она образуется от таяния снегов, которые, как никак, лежат на вулканическом шлаке.

Кроме того, что от регулярного приема такой воды могут испортиться зубы, эта вода вовсе не утоляет жажду: она пуста.

- Зато можно смочить горло, губы, охладиться, - добавляет случайный встречный. - Снег - это ведь конденсат, он чистый, как дистиллированная вода. В такой воде нет минеральных солей, и напиться ею практически невозможно.

- Отлично, значит, умру от жажды, - шучу я.

- А вы как думали? Это вам не прогулка, - замечает собеседник и машет рукой: - До встречи на вершине.

Вулканический обстрел

Самая сложная часть пути - это подъем на зловеще-красный, как око Саурона, кратер вулкана, высота которого около 700 метров. Именно от этого подъема предостерегал меня вулканолог, но когда пройдена большая часть дистанции, пути обратно, как известно, быть не может.

- Хотя весь подъем на Авачинский довольно трудоемкий, все же дорога до кратера покажется вам прогулкой, когда вы начнете взбираться по самому конусу кратера, - говорил Сергей.

Подъем на конус действительно довольно крут, поэтому я начинаю завидовать людям, которые взяли в лагере альпинистские палки: четыре точки опоры все же лучше, чем две. Мне же приходится карабкаться, хватаясь за вулканические камни руками. Камни эти, или «шлаки», по цвету красные, легче обычных камней, но весьма объемные. По словам вулканологов, они представляют собой куски застывшей лавы, оставшейся после последнего извержения вулкана в 1991 году. По словам альпиниста Антона ЛАЗАРЕВА, с которым мы перекинулись парой фраз на «конусе», до последнего извержения подъем на Авачинский был в разы проще.

Досье «Дальневосточного капитала»: Вулканы Камчатки входят в топ-10 самых популярных у туристов природных объектов России из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Список, по версии «ТурСтат», выглядит следующим образом: озеро Байкал (Иркутская область и Бурятия), «Золотые горы Алтая» (Горный Алтай), Западный Кавказ (Краснодарский край, Адыгея и Карачаево-Черкессия), «Вулканы Камчатки» (Камчатка), природный парк «Ленские столбы» (Якутия), «Девственные леса Коми» (Коми), «Центральный Сихотэ-Алинь» (Приморье), природный комплекс заповедника «Остров Врангеля» (Чукотка), Убсунурская котловина (Тува) и плато Путорана (Красноярский край).

- Сейчас, как вы видите, кратер полностью закрыт лавовой пробкой, - рассказал Антон. - До извержения я поднимался сюда, и дорога далась мне намного легче. Тропа сильно изменилась с тех пор.

Самая веская неприятность, сопряженная с подъемом на кратер, - это перспектива попасть под вулканический обстрел и получить красным камнем в лоб. Тропы на подъеме практически нет, люди карабкаются вверх прямо по шлаку, а кто-то уже спускается с вершины на всех парах, так что камни летят вниз по склону.

- Камень, камень! Берегитесь! - громким криком передают альпинисты друг другу сверху вниз. Колонна замирает и внимательно всматривается вверх, чтобы не выпускать летящие камни из виду.

Я дохожу до самого конца, в кроссовках, полных вулканических мелких камушков, изможденная, но довольная. Тем, что этот путь наконец-то закончился. Кратер Авачинского вулкана теплый, окрашен в ядовито-зеленый цвет, извергает клубы сероводорода. Отсюда почти ничего не видно: верхушка объята густым облаком. Запах серы - тоже не самый приятный, однако что может быть приятнее, чем ощущение достигнутой вопреки всему цели?

 

«Домашние» вулканы принимали гостей

В общей сложности в праздновании Дня вулкана на Камчатке, которое прошло у подножия сразу двух исполинов - Авачинского и Козельского, приняло участие более 12 тысяч человек.

Праздник, который носит статус краевого, проводится на полуострове с 2008 года.

- Камчатка - единственный вулканический регион России, и нам просто грех не иметь такого праздника, - рассказал об истории важнейшего туристического события начальник отдела экологического просвещения, мониторинга и рекреации природного парка «Вулканы Камчатки» Глеб ПАРУНОВ.

Отметим, что с 2012 года День вулкана изменил формат. «Территория у подножия Авачинского вулкана является особо охраняемой, она просто не может принять большое количество людей без вреда для природы. Поэтому праздник разделили на две части. Те люди, которым нужны развлечения, едут на Козельский вулкан, где основные мероприятия проводятся на шлаковом поле. Здесь, где территория не очень подходит для массового отдыха, решено было оставить восхождение, экологическое просвещение и акцию по уборке мусора», - пояснил Глеб Парунов.

На вулкане Козельском в этом году собрались около 10 тысяч человек. В течение дня там проходили различные мастер-классы и открытые уроки, выступления творческих коллективов, конкурсы, спортивные соревнования, а вечером гости праздника собрались на большой арт-фестиваль «Высота».

Как отметила исполняющая обязанности руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина АНИЩЕНКО, День вулкана - одно из самых масштабных мероприятий региона, которое в том числе привлекает на полуостров туристов из других субъектов страны и заграницы.

По ее словам, туристический поток на полуостров ежегодно растет на 5-10%. Регион посещают порядка 200 тысяч человек, основная часть - это граждане России. Однако развитие транспортной и гостиничной инфраструктуры способствует активному росту зарубежных гостей. А такие события, как День вулкана, становятся хорошим поводом побывать на земле огнедышащих гор.

Фото автора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год. 

Теги: Камчатка  день вулкана  туризм 


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