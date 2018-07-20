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13 Февраля 2018, 09:30 | Вкус жизни |
Камчатцам покажут коллекцию ножей и копий XVIII века
В культурно-информационном "Визит-центре" Камчатского центра народного творчества открылась ежегодная выставка "Камчатский клинок - 3"
Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
«В уникальную экспозицию вошли корякские ножи и копья из металла периода XVIII-XIX веков, «пареньские» ножи начала XX века, современные кабинетные ножи от камчатских резчиков по кости: Егора ЧЕЧУЛИНА, Григория ЛАБИНСКОГО, Павла ДУДКО и Равиля ФАЙЗУЛИНА, этнические ножи-амулеты из коллекции Виктора СОРОКИНА, коллекция тотемных дубинок из кости моржа, копии орудий первобытных камчатских охотников и коллекция бубнов», - сказали в министерстве.
Посетители также могут познакомиться с историей возникновения бубнов и традиционных ножей народов Севера.
Теги: творчество выставка
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