|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 20 Марта, 22:41 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Приз памяти САМАРСКОГО вручат в Тымлате
В мастерской «Тэви» уже завершены работы по созданию уникального панно, которое в качестве Приза памяти Владимира САМАРСКОГО будет вручено на «экваторе» традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия». В этом году приз будет вручен в селе Тымлат.
- Эксклюзивное панно для Приза Самарского выполнено в технике флорентийской мозаики. Авторы картины - мастера Галина и Иван РЫЧАГОВЫ. На картине изображены три хаски, бегущие в упряжке по снегу. На заднем плане из кусочков камней выложен камчатский пейзаж: горы, лес, небо. Основой сюжета стали фотографии, сделанные на «Берингии», - рассказали в оргкомитете по подготовке и проведению «Берингии-2018».
При создании панно мастера использовали обсидиан, кахолонг, яшму, долерит, кварцит, лазурит, агат, мрамор.
Досье «Дальневосточного капитала»: Приз учрежден в честь Владимира Петровича Самарского - легендарного вертолетчика, внесшего огромный вклад в организацию стартов гонки. Долгие годы он был бессменным сопровождающим экспедиций, за что его называли «крыльями «Берингии». В 2002 году Владимир Самарский ушел из жизни, но с «Берингией» его имя осталось связанным навсегда. В память о заслугах летчика уже в 2003 году в рамках гонки был вручен первый Приз, названный его именем. И тогда, и сейчас, 16 лет спустя, Приз изготавливают в мастерской «Тэви».
- Приз памяти САМАРСКОГО вручат в Тымлате
- Камчатцам покажут коллекцию ножей и копий XVIII века
- День вулкана: праздник для сильных духом
- Активные туристы устремляются на День вулкана
- Ориентировщиков зовут на тропу Камчатки
- На Камчатке проведут Авачинский марафон у подножия вулкана
- На Камчатке отмечают День открытия Долины гейзеров
- Камчатские вулканы поместят в музей
- День оленевода стартует на Камчатке
- Рекордное количество каюров заявилось на участие в "Берингии-2017"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.