Ориентировщиков зовут на тропу Камчатки

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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:24 |
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Дальневосточный капитал № 5, 2017
17.05 |Телевизионный фестиваль "Человек и море - 2017" набирает новую волну
16.05 |Владивостокский морской торговый порт принял первый регулярный контейнерный поезд FESCO из Екатеринбурга
16.05 |В Днях PR в Хабаровске примет участие президент РАСО
15.05 |Сбербанк провел встречу со своими миноритарными акционерами на Дальнем Востоке
15.05 |Началась аккредитация СМИ на Восточный экономический форум-2017 во Владивостоке
18 Апреля 2017, 11:09Золотодобытчики Дальнего Востока присели перед рывком Дальневосточные золотодобывающие регионы по-разному отработали 2016 год. Подготовленные в предыдущие годы запасы и стартовавшие новые проекты обеспечили прирост добычи золота в Магаданской области, Камчатском и Хабаровском краях. Магаданская область увеличила производство золота на 17%, до 27 тонн, а Камчатский край - на целых 75%, до 6,3 тонны. В то же время снизилась добыча на Чукотке, в Якутии и Амурской области.
17 Апреля 2017, 09:55Первый рыбный терминал начал работу на Камчатке В Камчатском крае создан Первый рыбный терминал "Альянс-Камчатка". Проект, инициатором которого выступило Камчатское морское пароходство, призван обеспечить полный комплекс услуг для рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий края.
14 Апреля 2017, 11:42Елена ЯСКЕВИЧ, первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края: Мы ориентированы на индивидуальную работу с бизнесом Привлечение инвесторов - важнейшая задача, стоящая перед руководством Приморского края. Одна из ведущих ролей в этом принадлежит Инвестиционному агентству Приморского края, которое сотрудничает с инвесторами - от знакомства с правилами ведения бизнеса в регионе до сопровождения проектов и решения организационных вопросов по принципу "одного окна".
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17 Мая 2017, 09:40 | Вкус жизни
Ориентировщиков зовут на тропу Камчатки
Всероссийские массовые соревнования "Российский азимут - 2017" пройдут на Камчатке 21 мая.
Ориентирование - вид спорта, где участнику с помощью карты и компаса необходимо найти в лесу определенное количество контрольных пунктов (КП). На Камчатке Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию проводятся с 2014 года. «Российский азимут» является самым масштабным и многочисленным соревнованием по спортивному ориентированию в мире.
Место проведения: г. Петропавловск-Камчатский, биатлонный комплекс им. В. Фатьянова.
Теги: Российский азимут спорт
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11 Мая 2017, 11:45Гостей Vladivostok Boat Show - 2017 ожидает сюрприз На пике активности подготовка к IX Международной выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show - 2017, которая пройдет 19-21 мая. В этом году мероприятие станет одной из официальных площадок Тихоокеанского Туристского форума. Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
18 Апреля 2017, 11:40Российское ПО: кодируем сами Актуальная сегодня тема импортозамещения не обошла стороной и сектор программного обеспечения (ПО). В первую очередь от иностранных программных продуктов придется отказаться государственным компаниям. Вдохновятся ли этим примером коммерческие структуры - большой вопрос.
17 Апреля 2017, 11:04Камчатка меняет парадигму Камчатский край демонстрирует положительную динамику по ключевым показателям. Такими были и итоги прошлого года. Закрепить тенденцию и обеспечить стабильное улучшение экономического и социального самочувствия Камчатки, рассчитывают в региональном правительстве, помогут режимы территории опережающего развития и свободного порта.