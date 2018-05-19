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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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15 Мая 2018, 13:55Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
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15 Мая 2018, 13:29 | Вкус жизни |
Камчатская гонка "Берингия-2018" вошла в "Книгу рекордов России"
"Берингия-2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране - 2100 километров.
Как рассказали в оргкомитете гонки, рекорд зафиксировал и официально подтвердил президент «Агентства ПАРИ», главный редактор «Книги рекордов России» Алексей СВИСТУНОВ.
По внесению результата «Берингии-2018» в Книгу рекордов Гиннеса, которая фиксирует все мировые достижения, работы продолжаются.
«Заявка туда сделана, собрав все документы и предоставив их нашим коллегам в Лондон, мы надеемся в скором времени обеспечить Камчатский край и Чукотский автономный округ дипломами, которые будут подтверждать, что Книга рекордов Гиннеса, находящаяся в Лондоне, считает точно так же, как и Книга рекордов России в Москве» - сообщил Алексей Свистунов.
Фото Василия РУСИНА.
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