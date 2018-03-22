|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 16 Апреля, 22:06 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Почему бегут собаки?
Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» приближается к финишу, который назначен на середину апреля в чукотском селе Марково. Все перипетии этой самой длинной в истории гонки уже скоро станут предметом воспоминаний, разбора «полетов»: как шли-бежали, какой этап был самым трудным, каким был снег и как пурговали два дня подряд. Как ночевали в тундре, вырыв в снегу ямы и постелив в них карематы и оленьи шкуры. Как еще в первой половине пути «потеряли» товарищей, которые сошли с дистанции, сохраняя своих четвероногих партнеров по упряжке.
Всю продолжительную гонку лидеры подпирали друг друга: Валентин ЛЕВКОВСКИЙ, Андрей СЕМАШКИН, москвич Вячеслав ДЕМЧЕНКО, самая молодая участница и новичок «Берингии» Алиса ИЩЕНКО. Имена героев известны, а вот как бежалось хвостатым участникам? Они нам об этом не расскажут. И даже их хозяева не могут доподлинно объяснить - почему собаки так любят гонку, почему так выкладываются ради победы своего хозяина?
Об этом накануне мы беседовали с завсегдатаем и многократным победителем «Берингии» Андреем Семашкиным.
- Андрей, в любом деле главное - это команда. Как формируете свою упряжку?
- Я, как правило, беру однопометников, либо молодых собак одного возраста. Они равные по своим рабочим качествам, знают друг друга по запаху и по крови. Еще в щенячьем возрасте, когда они играли вместе и пробовали свои зубы, они уже установили определенную иерархию. И уже к ним я подставляю опытных собак. В процессе длительных тренировок вымеряю, смотрю, насколько хорошо каждая из них держит темп или, наоборот, быстро устает. С опытом начинаешь понимать определенные моменты, много нюансов приходится учитывать при формировании команды.
- Собаки, которые больше месяца работают вместе, ссорятся друг с другом? Кто у них вожак?
- Всякое бывает, но в любом случае главным вожаком в этой стае являюсь я. И они меня должны слушаться. Есть такие сильные по характеру собаки, которых порой приходится ломать, чтобы она осталась в команде, потому что у нее хорошие качества. У меня была собака-волк «Смелый», который никак не поддавался моей воле. Приходилось бороться до крови, вон сколько шрамов у меня, но в итоге мы поладили, это изумительная рабочая собака. В любом случае, с собаками нужно работать и любить их.
- Вы выходите на самую длинную в истории «Берингии» гонку. Какую-то стратегию для себя выстраиваете?
- Мы вначале хотели сделать линейную гонку, когда каждый для себя может регулировать порядок: дневной километраж, время отдыха. Но это очень тяжело. Было принято решение, что она будет этапная: много длительных переходов, и нужен полноценный отдых и нам, и собакам. Будем заходить в поселки, будут выходные, чтобы все пришли к финишу.
- В какой момент у вас и собак открывается второе дыхание?
- Где-то к середине гонки, когда ты начинаешь более активно работать. Я никогда не тороплюсь сразу, я придерживаю, притормаживаю собак. Неизвестно ведь, какая дорога, какой снег впереди. Важно, чтобы собаки себя не травмировали. В этом смысле у меня есть печальный опыт, в 2011 году, когда мы шли 130-километровый этап, снег растаял, и пришлось менять путь. Несколько моих собак сильно порезали лапы, у них ослаб иммунитет; чтобы сберечь свою команду, я снялся с гонки.
- Собаки ждут гонку, чувствуют ее? У них просыпается азарт?
- Очень хорошо чувствуют. Они заряжены на нее и готовы на длительные дистанции. Но это большой вопрос: «Почему собака бежит?». Мы сами себе задаем его. Но она бежит в стае, и работает четко и ровно. При этом даже если случается сильная пурга, собака находит старый след, и ты знаешь, что она тебя вытянет и выведет домой обязательно. Это в инстинктах - работать в команде.
- Сколько времени даете собаке на отдых после гонки?
- Максимум два-три дня. Когда она идет на гонке, у нее активно работает сердце, сильное кровообращение. И если собака потом резко сбавляет нагрузку, она просто засыпает и не просыпается.
- Как определяется победитель каждого этапа? По собаке, нарте?
- По носу собаки, которая первой пересекла финишную линию.
Фото Виктора ГУМЕНЮКА.
Лариса ЛАРИНА.
- Почему бегут собаки?
- "Берингия" пошла на Чукотку
- Приз памяти САМАРСКОГО вручат в Тымлате
- Камчатцам покажут коллекцию ножей и копий XVIII века
- День вулкана: праздник для сильных духом
- Активные туристы устремляются на День вулкана
- Ориентировщиков зовут на тропу Камчатки
- На Камчатке проведут Авачинский марафон у подножия вулкана
- На Камчатке отмечают День открытия Долины гейзеров
- Камчатские вулканы поместят в музей
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.