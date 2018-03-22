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16 Апреля 2018, 14:00 | Вкус жизни

Почему бегут собаки?

На этот вопрос не знает ответ даже их хозяин

Камчатская гонка на собачьих упряжках «Берингия-2018» приближается к финишу, который назначен на середину апреля в чукотском селе Марково. Все перипетии этой самой длинной в истории гонки уже скоро станут предметом воспоминаний, разбора «полетов»: как шли-бежали, какой этап был самым трудным, каким был снег и как пурговали два дня подряд. Как ночевали в тундре, вырыв в снегу ямы и постелив в них карематы и оленьи шкуры. Как еще в первой половине пути «потеряли» товарищей, которые сошли с дистанции, сохраняя своих четвероногих партнеров по упряжке.

Всю продолжительную гонку лидеры подпирали друг друга: Валентин ЛЕВКОВСКИЙ, Андрей СЕМАШКИН, москвич Вячеслав ДЕМЧЕНКО, самая молодая участница и новичок «Берингии» Алиса ИЩЕНКО. Имена героев известны, а вот как бежалось хвостатым участникам? Они нам об этом не расскажут. И даже их хозяева не могут доподлинно объяснить - почему собаки так любят гонку, почему так выкладываются ради победы своего хозяина?

Об этом накануне мы беседовали с завсегдатаем и многократным победителем «Берингии» Андреем Семашкиным.

- Андрей, в любом деле главное - это команда. Как формируете свою упряжку?

- Я, как правило, беру однопометников, либо молодых собак одного возраста. Они равные по своим рабочим качествам, знают друг друга по запаху и по крови. Еще в щенячьем возрасте, когда они играли вместе и пробовали свои зубы, они уже установили определенную иерархию. И уже к ним я подставляю опытных собак. В процессе длительных тренировок вымеряю, смотрю, насколько хорошо каждая из них держит темп или, наоборот, быстро устает. С опытом начинаешь понимать определенные моменты, много нюансов приходится учитывать при формировании команды.

- Собаки, которые больше месяца работают вместе, ссорятся друг с другом? Кто у них вожак?

- Всякое бывает, но в любом случае главным вожаком в этой стае являюсь я. И они меня должны слушаться. Есть такие сильные по характеру собаки, которых порой приходится ломать, чтобы она осталась в команде, потому что у нее хорошие качества. У меня была собака-волк «Смелый», который никак не поддавался моей воле. Приходилось бороться до крови, вон сколько шрамов у меня, но в итоге мы поладили, это изумительная рабочая собака. В любом случае, с собаками нужно работать и любить их.

- Вы выходите на самую длинную в истории «Берингии» гонку. Какую-то стратегию для себя выстраиваете?

- Мы вначале хотели сделать линейную гонку, когда каждый для себя может регулировать порядок: дневной километраж, время отдыха. Но это очень тяжело. Было принято решение, что она будет этапная: много длительных переходов, и нужен полноценный отдых и нам, и собакам. Будем заходить в поселки, будут выходные, чтобы все пришли к финишу.

- В какой момент у вас и собак открывается второе дыхание?

- Где-то к середине гонки, когда ты начинаешь более активно работать. Я никогда не тороплюсь сразу, я придерживаю, притормаживаю собак. Неизвестно ведь, какая дорога, какой снег впереди. Важно, чтобы собаки себя не травмировали. В этом смысле у меня есть печальный опыт, в 2011 году, когда мы шли 130-километровый этап, снег растаял, и пришлось менять путь. Несколько моих собак сильно порезали лапы, у них ослаб иммунитет; чтобы сберечь свою команду, я снялся с гонки.

- Собаки ждут гонку, чувствуют ее? У них просыпается азарт?

- Очень хорошо чувствуют. Они заряжены на нее и готовы на длительные дистанции. Но это большой вопрос: «Почему собака бежит?». Мы сами себе задаем его. Но она бежит в стае, и работает четко и ровно. При этом даже если случается сильная пурга, собака находит старый след, и ты знаешь, что она тебя вытянет и выведет домой обязательно. Это в инстинктах - работать в команде.

- Сколько времени даете собаке на отдых после гонки?

- Максимум два-три дня. Когда она идет на гонке, у нее активно работает сердце, сильное кровообращение. И если собака потом резко сбавляет нагрузку, она просто засыпает и не просыпается.

- Как определяется победитель каждого этапа? По собаке, нарте?

- По носу собаки, которая первой пересекла финишную линию.

Фото Виктора ГУМЕНЮКА.

Лариса ЛАРИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2018 год. 

Теги: Берингия  гонка 


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