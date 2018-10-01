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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке регионы обсудили проблемы и перспективы "Восточного кольца России"
Неделя туризма в ДФО прошла в Камчатском крае, она привлекла на полуостров чиновников, отвечающих за развитие туризма, предпринимателей, представителей компаний, выступающих партнерами для туристического бизнеса.
Выступивший на итоговом пленарном заседании Недели туризма в ДФО на Камчатке «Межрегиональный туристский проект «Восточное кольцо России»: проблемы и перспективы» губернатор Камчатского края Владимир ИЛЮХИН высоко оценил динамику инвестиций в туристическую отрасль полуострова: за последний год - рост в два раза - до 2,3 млрд руб.
- Этим летом на Камчатке компания «Аэропорты регионов» начала строительство международного терминала, ввод которого в 2021 году позволит увеличить пассажиропоток на полуостров до миллиона человек. Возводятся современные гостиничные комплексы. Один из них, расположенный вблизи Култучного озера, будет достроен в 2020 году. В целом, в ближайшие три года номерной фонд края увеличится на 800 единиц. Продолжается работа и по развитию круизного туризма. В рамках кластера «Петропавловская гавань» инвесторы и власти Камчатки приступили к реализации проекта по созданию яхтенной марины, включающей объекты гостеприимства и бизнес-центры. В комплексе эти проекты позволят создать комфортную туристскую инфраструктуру, которой сегодня не хватает в Петропавловске-Камчатском, особенно при обслуживании круизных судов», - сказал губернатор Камчатского края.
По его словам, в следующем году ожидается увеличение количества заходов круизных лайнеров до 28 (в 2018 их было 12). Обсуждалась и необходимость укрепления транспортных связей между субъектами Дальнего Востока. Эту проблему поможет решить строительство судна, которое обеспечит регулярное морское сообщение между Камчаткой и другими портами округа.
Участники Недели туризма в ДФО из Китая выступили с инициативой запустить прямой авиарейс между полуостровом и КНР.
Фото Виктора ГУМЕНЮКА
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