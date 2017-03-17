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Камчатские вулканы поместят в музей
Новый музей расположится в доме занимательной науки и творчества «Интересариум» на улице Ключевской. Это частный проект, нацеленный на развитие научно-познавательного туризма. Открытие музея запланировано на май 2017 года.
- Планируется разместить три больших зала, 15 секций, каждая из которых будет посвящена отдельному аспекту вулканологии и жизни вулканов. В качестве ключевого момента, который будет отличать наш музей от других музеев мира, будут действующие модели различных физических явлений, которые сопровождают вулканизмы: гейзер действующий, модель землетрясения, цунами. Проект уже получил широкую поддержку, основная - это частная инициатива, но он интересен и городу, и краю, - рассказал руководитель проекта, заместитель директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Сергей САМОЙЛЕНКО.
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