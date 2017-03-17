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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На Камчатке отмечают День открытия Долины гейзеров
Долина гейзеров - одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии. Долина гейзеров труднодоступна, на ее территории действует заповедный режим. Ее экосистема является уникальной для России и весьма уязвимой к внешним воздействиям, поэтому количество туристов на ее территории ограничивается. Туристические компании по договору с заповедником организовывают вертолетные экскурсии, к которым предъявляется строгая система правил.
С 1985 года Долина гейзеров входит в международную сеть биосферных резерватов, а в 1996 году была включена в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. В 2008 году по итогам всероссийского голосования Долина гейзеров признана одним из семи чудес России.
Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год.
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