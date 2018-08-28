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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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18 Ноября 2012, 20:31 | Вкус жизни
Кочующий Северный кинофестиваль добрался до Камчатки
В октябре кочующий Северный кинофестиваль добрался и до Камчатки, представив ее жителям лучшие образцы документалистики и художественного кино о родном крае.
Фильмы российских, голландских, канадских авторов о великих исследователях и мореходах В. БЕРИНГЕ и В. БАРЕНЦЕ, уникальные архивные кинопроизведения начала ХХ века о Камчатке и ее народах, великолепная панорама современного фестивального документального и художественного кино - все это позволило жителям полуострова еще раз - со стороны - взглянуть на родной край, ощутив чувство огромной гордости за сопричастность к этой великой земле, сообщает «КамСити».
"Дальневосточный капитал"
Теги: культура
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30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.