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Заповедник "Командорский": Там, где киты держат землю
Все начинается в конце мая
Чтобы говорить предметно о посещении Командорских островов туристами, в первую очередь нужно исходить из погодных условий. От них здесь зависит многое. Начнем с сезонов.
Весной, с апреля по конец мая, добраться до островов можно только морем: взлетно-посадочную полосу в селе Никольском на острове Беринга размывают талые воды, делая ее непригодной - проще приземлиться в рисовом чеке, нежели здесь. При этом морское сообщение, отличающееся непостоянством в течение всего года, в мае практически прекращается.
Этот период особенно интересен для людей, увлекающихся наблюдением за птицами (birdwatching на буржуйский лад). В последние недели календарной весны (по-настоящему весна на Командорах переходит в лето не раньше середины июня) на острова прилетает множество птиц. Одни залетают ненадолго, другие остаются на несколько месяцев: из нескольких десятков видов куликов меньше десятка размножаются на островах, но среди них есть крайне любопытные экземпляры.
Например, монгольский зуек. Он предпочитает гнездиться на галечниках, лишенных растительности участках тундры, удаленных от океана. Но когда подрастают птенцы, зуйки перемещаются на побережье, после чего покидают Командоры.
Из залетных птиц, встречающихся не чаще одного раза в год-два, очень интересны канадский журавль и алеутская казарка. Birdwatcher’ам, готовым провести на Командорах месяц с лишком, посчастливится встретить гуся-белошея - крупную статную птицу, зимующую на Командорах, - и сибирскую гагу. Окончательно зимовки формируются к марту, а распадаются уже в апреле - птицы, в отличие от самолетов, не зависят от состояния ВПП.
Море шумит как скорый
Северная Пацифика редко бывает спокойной. Но было бы преступно говорить про Командорские острова и забыть упомянуть про морские экскурсии. Для удобства разделим их на две части: через море к острову и через море к чуду.
О первой части достаточно сказать, что заповедник «Командорский» проводит экскурсии с высадкой на острове Топорков. Крошечное плато, расположенное всего в четырех километрах от села Никольского (о. Беринга), летом невероятно красиво. Но видом острова и видами, открывающимися с него, дело не ограничивается. Самое любопытное - наблюдение за густонаселенными колониями морских птиц - топорков, которым остров обязан своим именем.
Этих чудесных птиц в лучшие месяцы на острове насчитывается до нескольких десятков тысяч. На земле они кажутся неуклюжими - не могут даже взлететь без значительного разбега, но их поведение в море и воздухе - незабываемое зрелище. А кроме топорков встречаются серокрылые чайки (размером с гуся, не меньше!) и ипатки - напоминающие топорков птицы.
О второй части можно говорить сутками напролет.
Основной целью морских экскурсий, проводимых сотрудниками научного отдела заповедника «Командорский», является наблюдение за китообразными. Лучшие месяцы для наблюдений - июль, август, сентябрь и первая половина октября. Впрочем, Командоры вообще лучше всего посещать в эти месяцы.
Свидания с китами, поистине удивительными созданиями, незабываемы.
Всего в акватории «Командорского» (30 морских миль вокруг островов Арий Камень, Беринга и Медный) встречается 21 вид китообразных - ¼ всех существующих в мире. Некоторых китов встречали лишь несколько раз за все время наблюдений, некоторые встречаются постоянно. Среди постоянных обитателей - кашалоты, горбатые киты, косатки, малые полосатики.
В зависимости от погоды выход в море может длиться до 8-9 часов, а маршрут - переваливать за сотню километров. Но, к сожалению, никто не может гарантировать, что во время пребывания на Командорах вам посчастливится вообще выйти в море. В таком случае наблюдать китов можно будет только с берега в подзорную трубу: Тихий океан на Севере не часто бывает спокойным.
Суша
Путешествие по острову Беринга не так сильно зависит от погоды. Туристические маршруты пролегают в основном по проходимым участкам, так что ни сильный дождь, ни что-либо еще не помешает посетить Столовые горы, бухты, долины рек, а также лежбища морских котиков и сивучей.
В северной части острова Беринга расположены два лежбища - Северное и Северо-Западное. Любой может понаблюдать с расстояния всего в несколько десятков метров за жизнью ушастых и обыкновенных тюленей, которые представлены сивучем, северным морским котиком и антуром. Последнего еще называют «тюлень-цветок» за необычайно сложную и красивую мозаику из черных, светло- и темно-серых пятнышек, покрывающих тело антура. Одним словом, морской далматинец.
Кроме посещения лежбищ, туристам доступны ночевки в тундре в палатках или на кордонах - в специально оборудованных комфортабельных домиках заповедника «Командорский». Провести ночь (а лучше не одну) в тундре, на удалении от цивилизации, - уникальное впечатление, которое не скоро вымоется временем из памяти.
В начале статьи мы упоминали, что туризм на Командорах начинается весной - и это верно на 100%, поскольку зимой акватория закрыта для посещений, а водный мир - ключевой объект в морском заповеднике «Командорский». Однако зимой тоже есть чем заняться.
Как только устанавливается постоянный снежный покров, аэродром села Никольского вновь начинает принимать воздушные суда, и добраться до острова Беринга так же легко зимой, как и летом.
В зимние месяцы любителям активного отдыха доступны поездки по острову Беринга на снегоходах, наблюдение за северным оленем, подледная рыбалка среди одетой в белое тундры, посещение лежбищ морских млекопитающих.
И хотя территория, на которой в летние месяцы буквально не протолкнуться от обилия морских котиков (их на Командорских островах насчитывается под 200 000), заметно пустеет, только зимой вы сможете вблизи наблюдать калана - крайне милого и симпатичного зверька, называемого еще морской выдрой. Летом он крайне осторожен и большую часть времени проводит в воде, а в зимние месяцы устраивает залежки прямо на берегу.
Быт
Что касается проживания. В здании визит-центра заповедника «Командорский» расположены несколько номеров различного уровня - от «эконом» до VIP, кухня и гостиный зал. Вы можете рассчитывать на горячие завтраки, обеды и ужины, которые для вас приготовит наш повар, или приехать со своим кулинарных дел мастером.
На время проведения экскурсий сотрудники отдела охраны заповедника «Командорский» будут сопровождать вас, всегда готовые прийти на помощь, а научные сотрудники всегда расскажут о своей работе и об обитателях Командор. Вылазки в остров осуществляются на мотовездеходах, снегоходах или нашем пятиметровом гиганте - Toyota Tundra, комфортабельном автомобиле повышенной проходимости. Выбор остается только за вами.
К сожалению, описать все разнообразие отдыха на Командорских островах на одной странице невозможно. Поэтому предлагаем вам изучить наш сайт - komandorsky.ru, где в разделе «Посетителям» вы найдете подробную информацию о проживании, видах экскурсий и многом другом, а также ознакомиться с ценами. Наш коллектив всегда рад поделиться частичкой своей любви к живой природе - дикой, необузданной и первозданной. Приезжайте в гости!
Досье «Дальневосточного капитала»: ФГБУ «Государственный природный биосферный заповедник «Командорский» имени С. В. Маракова». Заповедник был основан в 1993 году на базе заказника регионального значения. На протяжении многих лет «Командорский» остается практически единственным местом в России, где ведутся регулярные систематические наблюдения за китообразными, а также сивучами - северными морскими львами. В полевой сезон только научный отдел насчитывает до 10 сотрудников - специалистов по биологии различных видов животных. Кроме того, заповедник сотрудничает с крупнейшими в России центрами исследования морских обитателей, к примеру, Камчатским филиалом Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
Алексей ВЕЛЕДИНСКИЙ, пресс-секретарь заповедника «Командорский», специально для «Дальневосточного капитала»
Фото Евгения МАМАЕВА, Сергея КРАСНОЩЕКОВА.
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