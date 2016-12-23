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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Января, 09:38 |
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Единственный в России иглу-отель успешно работает на Камчатке
- В этом сезоне среди небольших снежных построек возведена и резиденция Деда Мороза - отдельное сооружение, выполненное также в этническом стиле коренных народов Севера. Прямо в центре резиденции - трон Деда Мороза. Резиденция занимает особое место в проекте, т. к. новый год в России начинается с Камчатки, - рассказал руководитель проекта Виталий ЛАЗО.
Иглу-отель уже второй год подряд создает клуб «Горная территория».
- Наш иглу-комплекс найти несложно, к нам может приехать любой желающий: иглу расположены на территории санатория «Начики» и их хорошо видно. Остаться у нас на ночь тоже можно: иглу - не просто этническая стилизация. Это действительно экологичное жилище, которое защищает от ветра и мороза. Многие гости отеля отмечали, что сон здесь - необычайно хорош и глубок, легко дышится, а утром ощущается прилив сил, - добавил Виталий Лазо.
По его словам, для комфортного сна в каждом иглу оборудованы специальные спальные системы - утепленные снежные основания, покрытые натуральными шкурами. Температура внутри домов держится около нуля градусов.
Первое открытие иглу-отеля состоялось в феврале 2016 года. Уже в марте отель принимал своих первых гостей. Любители экстрима, журналисты, фрирайдеры, блогеры, семьи с детьми и даже молодожены - за зимний сезон в иглу-отеле побывало около 100 постояльцев.
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