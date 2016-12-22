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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Аэропорт, морской вокзал, гостиницы, визит-центры: Камчатка обустраивается
Первые изменения, которые давно напрашиваются в сфере, связаны с приемом туристов. Парадоксально, что территория, которая омывается океаном и двумя морями, оказалась отрезана от круизных маршрутов по причине отсутствия морского вокзала. «Круизные суда сейчас мы принимаем на рейде в бухте. Они швартуются, и пассажиров до пункта пропуска на берегу везут более мелкие морские суда. Понятно, что эта процедура не устраивает туристов, так как их оформление длится слишком долго, - рассказал Юрий ЗУБАРЬ, заместитель председателя правительства Камчатского края. - Поэтому у нас существует проект создания туристической зоны в Авачинской бухте, в рамках которой будет функционировать морской вокзал. Также в мае следующего года завершится реконструкция причала, где начнет работать современный пункт пропуска».
Нуждаются в модернизации и воздушные ворота Камчатки - краю необходим новый аэровокзальный комплекс. «Аэровокзал нам нужен, так как мы находимся в активной зоне авиаполетов, - говорит Зубарь. - Безусловно, новый комплекс повлияет на объемы перевозок и позволит значительно увеличить количество туристов. В данный момент проект комплекса уже изготовлен и прошел госэкспертизу, ведутся переговоры с потенциальными инвесторами».
Создание комфортных условий для туристов невозможно и без развития гостиничного бизнеса. В данный момент Камчатский край испытывает острую нехватку номерного фонда, да и уровень сервиса в отелях оставляет желать лучшего. «Мы встречались с представителями практически всех мировых брендов гостиничного бизнеса, но отельеры на Камчатку боялись заходить, так как считали, что хорошие отели никогда не окупятся, - поделился Владимир ИЛЮХИН, губернатор Камчатского края. - Сейчас у предпринимателей появилась уверенность, что стабильный туристический поток обеспечит окупаемость. Теперь у нас существует проект пятизвездочного современного отеля, который будет сдан через два года. Можно сказать, что это наша небольшая победа».
Но чтобы Камчатский край туристы могли посещать массово, необходимо предложить им разные стоимостные пакеты услуг от вип-отдыха до «эконом». «Каждый желающий должен получить доступ к нашей природе. И в зависимости от возможностей туриста необходимо гарантировать различные объекты показа, - считает Зубарь. - Сейчас мы активно работаем по всем направлениям: создаем и продукты для массового отдыха, и условия для вип-клиентов».
Чтобы облегчить доступ к объектам показа на Камчатке планируют ввести 26 визит-центров, которые станут точками привлекательности для туристов. «Эти точки помогут грамотно распределять туристические потоки. У нас уже существует один визит-центр на Халактырском пляже, и в этом году мы планируем ввести еще пять, - рассказал Геворк ШХИЯН, руководитель агентства по туризму и внешним связям правительства Камчатского края. - Мы будем постепенно увеличивать их количество и обеспечим соответствующей инфраструктурой для того, чтобы турист мог без труда добраться до визит-центра и получить там понятную информацию об объектах показа».
Безусловно, создание достойной инфраструктуры требует серьезных капиталовложений. Для поддержки регионального бизнеса в крае действует ТОР «Камчатка», которая объединяет три основных направления: аграрный, транспортно-логистический и туристический бизнес. «Те преференции, которые дает правительство РФ для Дальнего Востока, позволят местным предпринимателям свободно чувствовать себя в рамках ТОР. Сегодня мы можем смотреть в будущее с энтузиазмом, так как на нашей площадке зарегистрировалось достаточно резидентов. В течение 7-10 лет они инвестируют в территорию более 20 млрд руб., которые подтолкнут вперед экономику региона», - отметил Илюхин.
По его словам, новые возможности предпринимателям дает и режим порто-франко. Инвесторы, которые по каким-либо причинам не вошли в ТОР «Камчатка», могут стать резидентами свободного порта Петропавловск-Камчатский.
Наталья КОМИССАРОВА.
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