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20 Сентября 2016, 13:40 | Вкус жизни

На Камчатку сошла туристская лавина

Событийный туризм сегодня является одним из самых перспективных туристических направлений, доля которого в секторе туруслуг постоянно растет. Регионы заинтересованы в развитии этого поистине неисчерпаемого вида туризма, поскольку он выступает действенным механизмом в продвижении имиджа территории. Камчатка, идущая по пути событийного туризма, каждый год наращивает количество массовых мероприятий, которые приобретают все большую популярность. И одним из самых сильных туристических магнитов территории выступает краевой праздник День вулкана.

Современных путешественников все больше интересуют не только традиционные достопримечательности, но и мероприятия, которые проходят на территории, стиль и ритм жизни местного населения. И, несмотря на то что в общемировой индустрии событийный туризм прочно укрепился лишь в конце прошлого столетия, за последние годы он показал впечатляющие темпы роста: миллионы людей ежегодно приезжают на уникальные праздники и фестивали, чтобы получить яркие и исключительные эмоции.

Мероприятия, использующиеся как повод для событийного туризма, встраиваются в существующий социально-культурный ландшафт и могут сочетать в себе не только ценности и культуру местного населения, но и достопримечательности территории. Благодаря синергии этих составляющих событие формирует мощный туристический магнит. Примером успешного проекта событийного туризма на Камчатке стал праздник День вулкана.

«Развитие событийного туризма - это мировой тренд, - утверждает Геворк ШХИЯН, руководитель агентства по туризму и внешним связям правительства Камчатского края. - У многих территорий есть уникальные праздники и фестивали, посвященные самым разным поводам. И на Камчатке, где сконцентрировано большое количество действующих и потухших вулканов, каждый из которых интересен сам по себе, давно уже созревал бренд Дня вулкана. И правительство, поддерживая этот бренд, приняло решение создать краевой праздник».


 

 

 

 

На территории двух исполинов

Дню вулкана на Камчатке в августе исполнилось семь лет. За эти годы количество привлеченных мероприятием туристов увеличилось с 800 до нескольких тысяч. В этот раз главное событие туристического сезона посетило около 9000 человек, которые распределились между двумя площадками: Козельским и Авачинским вулканами. На каждой из них туристам предлагают свою программу.

Более 7000 человек отдали предпочтение Козельскому вулкану, где была организована насыщенная спортивно-культурная программа. Гости праздника могли стать участниками мастер-классов, насладиться выступлениями спортсменов, а также посетить «Город мастеров», где работали резчики по дереву, стеклодувы, мастера бисероплетения. На склонах Козельского вулкана проходили соревнования по вертикальному заезду. А вечером гостей праздника ожидал фестиваль «Высота» с музыкально-танцевальной программой, которая продлилась до самого утра.

Праздник у подножия Авачинского вулкана привлек около 2000 человек и предложил туристам другой вид отдыха - эколого-просветительский и спортивный. Здесь для гостей мероприятия были организованы встречи с вулканологами и работниками природного парка «Вулканы Камчатки». Главным же событием праздника является традиционное массовое восхождение. Первыми на исполин восходят спортсмены, которые участвуют в соревнованиях по скайраннингу, а вслед за профессионалами вершину покоряют обычные туристы, среди которых очень много иностранцев.

Природные регуляторы

В таком формате праздник существовал не всегда. Изначально площадкой для проведения был только Авачинский перевал, который находится на территории кластера «Налычево» природного парка «Вулканы Камчатки». Огромное количество людей приезжали к подножию Авачинского вулкана не для того, чтобы совершить восхождение на его вершину или отправиться на ботаническую экскурсию, а для того, чтобы принять участие в развлекательной программе. Громкая музыка, несанкционированное разведение костров и замусоривание лагеря за дни праздника наносили существенный урон окружающей среде. В последующем организаторы пришли к выводу, что необходимо разделить проведение мероприятия на несколько площадок.

«В первые годы проведения праздника на территории Авачинского перевала собиралось огромное количество туристов, которые мешали друг другу, так как территория лагеря ограничена, - поделился Шхиян. - К тому же гости праздника наносили серьезный вред хрупкой природе: здесь произрастает свыше 20 видов растений-эндемиков, и у нас существуют специальные тропы, по которым с ранней весны и до поздней осени путешествуют люди, желающие полюбоваться цветением этих уникальных растений. Поэтому мы решили разделить туристический поток и собрать у подножия Авачинского вулкана такое количество людей, которое не потревожит природу и позволит туристам окунуться в эколого-познавательный отдых».

По мнению Шхияна, в России не так много мест, куда путешественники приезжают не ради развлекательной программы, а ради общения с природой. Камчатка является именно таким местом, и главная цель визита каждого туриста - научиться гармонично сосуществовать с природой и стараться ее сохранять. Именно поэтому программа праздника День вулкана всегда заканчивается экологической акцией по сбору мусора у Козельского и Авачинского вулканов, в которой может принять участие каждый желающий.

По словам Валерия СИМАКОВА, руководителя экологической инспекции Камчатского края, в этом году участники праздника более ответственно подошли к сохранению окружающей среды. Мусора, брошенного в неустановленных местах, было гораздо меньше.

Впрочем, туристам, отмечающим День вулкана, стоит помнить не только о сохранении природы, но и о собственной безопасности. Если путешественник решил покорить вершину Авачинского вулкана, ему предстоит довольно сложное испытание. «Это только на первый взгляд подъем кажется простым, на самом деле он достаточно напряженный для неподготовленного человека. Восхождение не терпит никаких лихачеств, нужно внимательно следить за реакциями своего организма, - советует Шхиян. - Нам важно, чтобы люди получали истинное удовольствие, а не страдали. Поэтому мы серьезно относимся к безопасности восхождения и наблюдаем за нашими туристами». 

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.

Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2016 год. 

Теги: туризм  Камчатка  день вулкана 


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