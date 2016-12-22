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Обитатели заповедника "Командорский" добрались до Москвы
На каждом снимке запечатлен один из видов, обитающих на Командорских островах и в окружающей архипелаг акватории Тихого океана. Общая длина выставочных стендов достигает 18 м и равна длине горбатого кита – живой и прекрасной «визитной карточки» заповедника.
Выставка под открытым небом позволит зрителям перенестись на заснеженные Командорские острова и познакомиться на близком расстоянии с резвыми косатками, хитрым песцом и усатыми северными морскими котиками, увидеть, как прячутся на фоне снега тундряная куропатка и полярная сова, как проводят время зимующие на Командорах гуси-белошеи. Не выходя из парка можно приложить ладонь к хвосту кита и погладить калана, полюбоваться величавым сивучем и прекрасным антуром, называемым тюленем-цветком за необычайный окрас.
«Мы рады возможности пригласить жителей и гостей столицы в зимнюю заповедную сказку Командорских островов, – говорит директор заповедника «Командорский» Анастасия КУЗНЕЦОВА. – Хотелось бы поздравить всех посетителей выставки с наступающим Новым, 2017-м, годом – годом 100-летия заповедной системы России».
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