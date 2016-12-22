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Восточное кольцо России: Земля медведей
Первая нерка заходит в озеро в конце апреля, а последняя - в феврале. Каждый лосось, идущий на нерест, проходит через рыбоучетное заграждение на стационаре КамчатНИРО (Камчатского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии). Ученые сотрудничают с рыбодобывающими предприятиями и устанавливают так называемые «проходные» дни, когда вылов не ведется, и рыба беспрепятственно поднимается в озеро. На нерест стараются пропустить от 1 до 2 млн рыб, но на деле в озеро попадают от 600 тыс. до 8 млн особей лосося.
В период массового хода нерки (с мая по ноябрь) озеро становится местом медвежьей рыбалки. Каждый косолапый обзавелся своей стратегией лова: кто-то наклоняет голову в воду, высматривая добычу, кто-то лакомится на мелководье. Полюбоваться этим увлекательным процессом на Курильское озеро ежегодно приезжают сотни туристов.
Бурые хозяева территории встречают восторженных гостей полным безразличием и продолжают заниматься своими важными медвежьими делами. Одна медведица со своими малышами гуляет по берегу, другая - греется на солнышке и медитирует, глядя на синюю гладь озера. Мишки-подростки носятся вдоль берега, распугивая жирных чаек, а два крупных самца неспешно приподнимаются на задние лапы и эффектно позируют на фоне вулкана под громогласный стрекот фотоаппаратов радостных туристов. Инспекторы с оружием снисходительно посматривают на почти детский восторг фотографов и понимающе переглядываются с медведями: постоянные обитатели озера к таким бурным эмоциям давно привыкли.
Впрочем, несмотря на то что мишки здесь больше похожи на больших и добрых собак, а не на опасных хищников, забывать о безопасности не стоит. От животных туристов ограждает только невысокий забор под напряжением, который могут снести даже расшалившиеся медвежата. Поэтому подходить ближе, чем на пять метров, привлекать внимание и смотреть в глаза медведям категорически запрещено. Инспекторы могут рассказать истории о том, как неудачливые туристы поплатились жизнью, неосторожно спровоцировав гнев бурого хищника. Хотя в атмосфере спокойствия Курильского озера эти реальные истории кажутся не более чем страшной байкой.
Досье «Дальневосточного капитала»: Курильское озеро - это второе по величине пресноводное озеро России, которое находится на Дальнем Востоке России, на крайнем юге Камчатки. Образовалось оно более 8000 лет назад в результате мощнейшего извержения вулкана и сдвига тектонических плит. Площадь озера составляет приблизительно 75 м кв., а максимальная глубина - около 300 м. В водоеме находятся сложенные из лавы острова: Чаячий, Низкий, Сердце Алаида и архипелаг Саманг. Озеро соседствует с двумя исполинами: Камбальной Сопкой и действующим вулканом Ильнская Сопка. Курильское озеро является частью Кроноцкого заповедника и внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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