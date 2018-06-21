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24 Сентября 2015, 13:21 | Вкус жизни

Восточное кольцо России: В гостях у медведей и лосося

У любого путешественника возникает своя личная, определенная, ассоциация с местом, где он побывал. Возьмем, к примеру, Камчатку. У одних она ассоциируется с Долиной гейзеров, у других - с Паратункой, у третьих - с заснеженными конусами "домашних" вулканов… Я же при одном упоминании названия полуострова отчетливо вижу картинку: кишащее лососем, а оттого практически розовое Курильское озеро, беззастенчиво лакомящиеся свежевыловленной рыбой (буквально в нескольких метрах от меня!) камчатские бурые медведи, неспешно проплывающие над головой облака, "любующиеся" своим отражением в озерной глади, и ощущение какого-то невероятного слияния с живой природой. Именно такой в памяти всплывает моя Камчатка.

Досье «Дальневосточного капитала»: Курильское озеро находится на крайнем юге Камчатки, на высоте чуть более 100 метров над уровнем моря. Его котловина размером 12,5х8 км образовалась более 8000 лет назад в результате мощного извержения и последовавшего за ним опускания земной коры. В среднем его глубина составляет 195 метров, максимальная же величина - 316 метров. На озере находятся сложенные из лавы острова: Чаячий, Низкий, Сердце Алаида и архипелаг Саманг. Здесь часто можно встретить выдр и лисиц. Зимой здесь собираются сотни крупных хищных птиц, включая беркутов и орланов - белоплечих и белохвостов, - тысячи лебедей и уток. Также здесь находится одна из крупнейших колоний тихоокеанской чайки. Но настоящими хозяевами здешних мест являются медведи и лосось.

От Петропавловска-Камчатского до Курильского озера вертолетом лететь чуть более часа. Приземлившись на кордоне «Озерный» Кроноцкого заповедника, попадаешь в другую реальность. Встречающие нас начальник кордона Сергей ТРАВИН и старший госинспектор Кроноцкого заповедника Сергей ШУРУНОВ сразу предупреждают: здесь хозяева - медведи, а мы, люди, у них в гостях.

И действительно, бурые камчатские медведи чувствуют себя вольготно и расслабленно, с достоинством прогуливаясь по берегу, плескаясь в воде, нежась на солнышке… Они снисходительно поглядывают на инспекторов заповедника и, кажется, совсем не обращают внимания на нас, туристов, выглядящих, надо признаться, чуточку… глуповато: блаженные улыбки не сходят с наших счастливых лиц, мы не расстаемся с фотоаппаратами и прочими гаджетами, пытаясь зафиксировать мгновения невероятного волшебства. Инспекторы с улыбкой переглядываются: подобные эмоции они наблюдают ежедневно, стоит вертолету с очередной порцией туристов приземлиться на кордоне. Впрочем, такие идиллические картинки здесь можно было наблюдать не всегда…

Это сегодня Курильское озеро кишит рыбой, принимая до 8 млн особей лосося за сезон, который длится с июля по март, и располагает самой большой в мире популяцией бурого камчатского медведя - более 1000 особей! А еще несколько лет назад вместо лосося и медведя здесь царили браконьеры.

Берега озера и окрестные леса были в буквальном смысле усеяны медвежьими трупами - без голов и лап, со вспоротыми животами (и лапы, и желчь этого животного, как известно, широко используются в восточной медицине). О том, чтобы медведь мог близко подпустить к себе человека, и речи не было. Не лучше обстояли дела и с лососем, вылавливаемым сетями ради икры. Тогда казалось, что покончить с беспределом, творящимся в здешних местах, невозможно.

Ситуация начала потихоньку меняться, лишь когда для наведения порядка в заповедной зоне была вызвана бригада мужественных инспекторов с кавказского заповедника, не связанных с местным населением ни дружественными, ни родственными связями, а потому способных беспристрастно решать поставленные задачи. Возглавляющий бригаду старший госинспектор Сергей Шурунов - человек-легенда на полуострове. Под его руководством борьба с браконьерами превратилась в настоящую войну. Прежде чем вернуть Курильскому озеру реальный статус заповедной территории, пришлось найти и уничтожить десятки браконьерских тайников и баз. А популяцию лосося - основного медвежьего корма - сотрудники Кроноцкого заповедника восстанавливали несколько лет.

Мы стоим на мостике «загородки», где ведется учет лосося, наблюдаем за медведями и слушаем байки инспекторов о том, как им живется по-соседству с косолапыми подопечными. Многих из них ребята знают, что называется, «в лицо»: «О, а вот и Казанова появился. Нагулялся братишка, пришел силы восполнить», «Что-то Матрена сегодня грустна…» Медведи, создается впечатление, тоже знают «шефов» в лицо. Случается, и «в гости» к ним заходят: агрессии не проявляют, разве что «пошалят» немного. Им простительно: как-никак, хозяева Камчатки.

Мы садимся на катер и отправляемся на прогулку по озеру. И снова - тут и там медведи: зрелые особи, малышня, молодежь… Кто лакомится рыбой на глубине, кто лениво цепляет ее лапой прямо с берега… И снова - им нет никакого дела до двуногих гостей, у них полно своих забот, и они чрезвычайно убедительны в своем великодушии.

Это и притягивает на Курильское озеро непрекращающийся поток туристов, стремящихся лично прочувствовать неповторимый магнетизм этого места.

Фотографии Ольги ВАСИК

Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2015 год. 

 

Теги: Восточное кольцо России  туризм 


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