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05 Сентября 2018, 13:43 | Вкус жизни

В гости к амурскому тигру

Одним из знаковых мест Хабаровского края, которое обязательно хотят посетить иностранные и российские туристы, является реабилитационный центр для диких животных "Утес".

Прославился на весь мир этот центр благодаря эпопее с несчастным тигром Жориком, у которого в результате таежной схватки оказалась оторванной нижняя часть челюсти. В живой природе этот зверь был обречен на неминуемую гибель. Охотоведы нашли его в тайге и поместили в «Утесе».

Здесь на средства, собранные в результате благотворительной акции, маститые хирурги провели несколько операций для спасения Жорика, как назвали этого тигра люди. К сожалению, тигр не выжил, но сама идея гуманности по отношению к диким животным благодаря его истории поднялась на качественно новый уровень.

Сегодня в центре «Утес» содержатся тигры, которые «обвиняются» в нападении на людей. Но отношение к ним здесь хорошее и здоровое. Тигр - это ведь хищный зверь. Также в центре прописались гималайские медвежата, косули и множество других зверей, найденных охотоведами в тайге в беспомощном состоянии.

Для медведей построен просторный вольер, сейчас собираются средства на вольер для косуль. Нужны средства центру и для того, чтобы рацион у диких животных был хорошим. С этой целью центр обращается к благотворителям за поддержкой и развивает экотуризм.

«Утес» был основан в 1991 году профессиональным тигроловом Владимиром КРУГЛОВЫМ, отловившим более 40 тигров в уссурийской тайге. Расположен он в селе Кутузовка района имени Лазо, в центре Уссурийской тайги, в двух часах езды на автомобиле от г. Хабаровска. Это один из немногих центров в стране по сохранению амурского тигра.

В настоящее время, рассказали «Дальневосточному капиталу» в дирекции центра, только на Сихотэ-Алине сохранилась единственная в мире жизнеспособная популяция амурского тигра. Территория памятника природы вблизи Центра дает необычайно широкие возможности для знакомства с уникальной природой среднего течения реки Хор и смешанной тайги предгорий Сихотэ-Алиня.

На территории памятника природы - Центра «Утес» - и в его окрестностях работает несколько маршрутов приключенческого туризма. В настоящее время администрация Центра «Утес», совместно с Хабаровской туристско-экспедиционной фирмой «Мир приключений», активно разрабатывают ряд туристических маршрутов, позволяющих полноценно познакомиться с животным и растительным миром.

Ефим ЗВЯГИНЦЕВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2018 год. 

Теги: Мир приключений  Утес 


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