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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 20 Июля, 10:41 |
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По течению Амура
Лет 18 назад правительство Хабаровского края организовало для участников Дальневосточного медиафорума «Новый день», проходившего несколько лет подряд в столице ДФО в начале века, круиз на комфортабельном теплоходе до Комсомольска-на-Амуре и обратно. Амурской воды с тех пор утекло немало, но впечатления живы до сих пор. Журналистское сообщество успевало и собственное творчество обсудить, и красотами реки полюбоваться, и на берег сойти в каком-нибудь национальном селении. А вечером потанцевать в капитанской кают-компании.
По утрам мы встречали на палубе рассвет, вечерами провожали закат. Это было чудесно! К сожалению, так получилось, что нашим рейсом тема круизов на Амуре была закрыта. Многопалубные теплоходы распродали, причалы-дебаркадеры на пути до Николаевска-на-Амуре обветшали, опытные речники разбрелись, кто куда. Экономика России разваливалась, и стало не до развлечений, на жизнь бы копеечку наскрести.
Но разве можно запретить мечтать! И в наиболее пылких сердцах желание увидеть на Амуре белые теплоходы не только не угасло, но, наоборот, стало пробиваться наружу реальными идеями и проектами.
Досье «Дальневосточного капитала»: Начало круизного движения по реке Амур относится к 1977 году. Круизы проходили на судах типа «Николай Пржевальский», «Ерофей Хабаров», «30 лет ГДР», принадлежавших Амурскому речному пароходству. Организацию круизов осуществляли «Хабаровское Бюро путешествий и экскурсий», «Интурист» и БММТ «Спутник», имевшие свои филиалы в г.г. Николаевске, Комсомольске-на-Амуре и Биробиджане. Основные маршруты были определены по направлениям: Хабаровск - Благовещенск - Хабаровск, Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - Хабаровск и Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск. Основными участниками круизов были туристические группы из Приморского края, Камчатской, Сахалинской и Еврейской областей, а также жители Хабаровского края.
В 2013 году была принята государственная программа региона под названием «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае», рассчитанная до 2020 года. Ее стержнем стал проект круизного кластера «Остров Большой Уссурийский - Шантары», известный еще как «Амур-батюшка», который попал в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)». Из госбюджета на финансирование проекта выделили 632,5 млн рублей, которые равными долями были распределены на три года: с 2016 по 2018 включительно.
Хабаровские власти направили всю сумму на реконструкцию набережной в Центральном районе Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской, разбив работы на три этапа. Также были привлечены средства частных инвесторов в соотношении 1 рубль государственных инвестиций к 3 рублям частных инвестиций, которые также пошли на обустройство речного фасада Хабаровска и прилегающих к нему территорий, которые условно назвали «зоной инвесторов». По итогам 2017 года, к слову, объем частных вложений, инвестированных в набережную, составил 1,7 млрд рублей.
Инвесторы, в частности, вложились в реконструкцию открытого плавательного бассейна, смотровой площадки, аттракциона «Колесо обозрения» и пешеходного фонтана, которые примыкают непосредственно к набережной Хабаровска, превратив парк имени Ленина в один из самых благоустроенных и современных рекреационных зон восточной России.
- Преобразование главной прогулочной зоны в Хабаровске - это огромный импульс для развития туристической отрасли в крае. Видя, как меняется набережная, предприниматели сами выступают инициаторами создания новых объектов туризма, спорта и рекреации, - рассказал журналистам начальник отдела государственных программ и инвестиционных проектов в сфере туризма управления по туризму Министерства культуры Хабаровского края Михаил САФРОНОВ.
Инициатива предпринимателей, воодушевленных государственной поддержкой, шагнула далеко за пределы краевого центра. На «Заимке» под Хабаровском построена яхтенная лагуна на 70 судов, с речным вокзалом и пунктом пропуска для круизных и прогулочных судов. В Комсомольске-на-Амуре в рамках целевой федеральной программы по развитию «города президентского внимания» полным ходом идет реконструкция городской набережной. В стадии проработки сейчас находится создание Центра туристской маршрутизации северных районов края в Николаевске-на-Амуре.
В бухте Онгачан на южном побережье Охотского моря с 2015 года реализуется частный инвестиционный проект по созданию Центра приема туристов. Его целью является организация морских прогулочных и круизных маршрутов. Уже сейчас Центр может обеспечить прием и комфортное проживание до 50 туристов одновременно, осуществлять прогулочные и экскурсионные программы с посещением национального парка «Шантарские острова» и наблюдением за миграцией китов.
Хабаровский край в этом году завершает все мероприятия, запланированные в рамках Федеральной программы развития туризма до 2018 года. В конце года будут сданы в эксплуатацию все три очереди набережной Хабаровска, являющейся объектом обеспечивающей инфраструктуры проекта «Амур-Батюшка». За последние три года значительно выросла популярность региона как одного из туристических центров Дальнего Востока. По данным регионального управления туризма, в прошлом году Хабаровский край посетили более 50 тысяч иностранных туристов. Большая часть гостей - из стран АТР, особенно Китая.
Успехи региона в развитии туристической инфраструктуры отметил заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Николай КОРОЛЕВ в рамках рабочего визита в Хабаровск, который состоялся в июне. «Хабаровский край интересен иностранным туристам. Наша общая задача - сделать его еще более привлекательным, особенно в части круизного направления. Этот год - итоговый для одной федеральной целевой программы и подготовительный для другой, рассчитанной на 2019-2025 годы», - отметил Николай Королев.
Завершение первого этапа проекта «Амур-батюшка» по созданию специального кластера «Остров Большой Уссурийский - Шантары» позволило властям региона сделать следующие шаги и заявить два новых проекта. Это туристско-рекреационные кластеры «Амур - Хабаровск» и «Комсомольский» для включения в проект ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019 - 2025 годы». Оба проекта прошли конкурсный отбор и попали в нее. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Досье «Дальневосточного капитала»: Большой Уссурийский остров находится на Амурской протоке вблизи Хабаровска и соединен с городом двухполосным автомобильным мостом. Остров находится в совместном владении России и КНР. Шантарский архипелаг, состоящий из 15 островов общей площадью 2,5 тыс. кв. км, расположен в западной части Охотского моря. Самым крупным островом является Большой Шантар, его площадь - 1,8 кв. км. На островах обитают 240 видов птиц, в том числе краснокнижные, сивучи и ларги, в море плавают киты. Расстояние между Большим Уссурийским островом и Шантарами - около 1,5 тыс. км.
Напомним, что в соответствии с концепцией федеральной программы развития туризма на 2019 - 2025 годы в ДФО планируется создание трех туристических кластеров. В их числе «Амур - Хабаровск», целью которого является развитие круизного туризма по реке Амур в пределах трех субъектов Российской Федерации (Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область. Кластер «Приморье» (Приморский край), специализирующийся на деловом, спортивном и природном туризме, а также «Камчатка - Сахалин» (Камчатский край и Сахалинская область) - развитие морских круизов.
- Общий объем финансирования проекта «Амур - Хабаровск» составляет 4,6 млрд рублей, из которых более 1,1 млрд рублей будут направлены из федерального бюджета. Также предполагается привлечение внебюджетных источников финансирования - более 3,2 млрд рублей. Запланировано создание 310 дополнительных рабочих мест, - рассказал в интервью «ДК» заместитель министра - начальник управления по туризму министерства культуры Хабаровского края Виталий СЕЛЮКОВ.
Проектом предусматриваются строительство в западной части набережной Хабаровска, выходящей на ул. Советскую, центра яхтенного и круизного туризма, причальной стенки для швартовки круизных судов и дноуглубительные работы. Здесь также разместятся пятизвездочная гостиница, рестораны и другие сопутствующие объекты. Параллельно ведется поиск бизнесменов, которые заинтересуются идеей возрождения круизного флота на Амуре.
- Сейчас идут переговоры с инвестором из Перми, который заинтересован в строительстве судов на верфях Хабаровского края. По этому поводу мы вместе с ним встречались с руководством краевых судостроительных предприятий и обсуждали их возможности. Выбор пал на Амурский судостроительный завод, - сказал Виталий Селюков.
По его словам, пока рассматривается возможность строительства до десяти двух-трехпалубных судов вместимостью до 200 человек. Строительство одного корабля оценивается примерно в 1 млрд рублей. Но, подчеркивает чиновник, пока речь идет только о намерениях, хотя и очень серьезных. Тем не менее, проект круизного обустройства Амура продвигается сейчас такими темпами, что возможность увидеть на главной дальневосточной реке белый круизный теплоход уже не представляется утопией.
Олег КУЛЬГИН.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год.
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