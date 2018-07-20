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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 22 Июля, 17:48 |
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В Хабаровске провели "Бюджетный квест"
Креативные сотрудники ведомства посмотрели, какой вид досуга наиболее распространен в регионе, и увидели, что люди с удовольствием играют в различные квесты. Причем увлечены этим не только дети, но и достаточно взрослые люди. Тогда и решили использовать эту форму для повышения финансовой грамотности хабаровчан.
Причем игру обставили довольно серьезными конкурсами, которые тоже облекли подчас в креативную форму, и в мае предложили жителям региона поучаствовать сразу в четырех номинациях финансового конкурса. Названия номинаций звучали многообещающе: «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?»; «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах», «Бюджет в стихах» и «Бюджетный квест».
Первоначальная идея проводить конкурс только среди физических лиц в ходе обсуждения проекта дополнилась решением добавить в него и юридических лиц, которым тоже не мешает развивать свое финансовое мышление. Здесь темы звучали уже серьезнее. Например: «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Бюджетный календарь», «Бюджет для бизнеса», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан» и другие.
«Основная цель конкурса - выявление и распространение лучшей практики представления бюджета публично-правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами», - говорится в Положении о конкурсе.
На конкурс было прислано несколько десятков работ. Победителями конкурса среди физических лиц стали представители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикина и районного поселка Хор. Среди организаций лучшие проекты местного бюджета представили финансовые управления администраций Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Вяземского, Верхнебуреинского и имени Лазо районов. Полный список победителей конкурсов опубликован на сайте Минфина.
Конкурс проводится с 2016 года, и уже можно подводить не только частные, но и общие итоге. В Минфине региона по итогам мониторинга эффективности управления муниципальными финансами в 2017 году пришли к выводу, что расходование бюджетных средств в районах и городских округах улучшилось.
Как сообщили в министерстве, по итогам прошлого года тринадцати муниципальным образованиям края присвоена первая степень, что соответствует высокому качеству управления финансами. В их число вошли Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Аяно-Майский, Бикинский, Вяземский, Комсомольский, Солнечный, Охотский, Советско-Гаванский, Ульчский и район им. Лазо. Лидером рейтинга стал Хабаровский район.
В остальных муниципалитетах умение распоряжаться бюджетными средствами оценено как «надлежащее» (вторая степень). При этом в крае не выявлено территорий с ненадлежащим качеством управления финансами. Вот что значит - хорошо «поиграть».
Сергей БОБРОВ.
Журнал "Дальневосточный капитал", июль, 2018 год.
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