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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Быть в команде "ННК"
Презентация нового дизайна гоночных автомобилей команды ННК_Drift_Team состоялась в Хабаровске. Она считается одной из сильнейших в регионе и в прошлом году по итогам «РДС-Восток - 2017» стала «бронзовой» в общекомандном зачете гонки, а «ННК» является титульным спонсором этой команды.
На открытии дрифт-сезона этого года на площадке «Приморского кольца» команда ННК_Drift_Team, состоящая из двух пилотов, к сожалению, не показала победных результатов. Пилоту Валерии МАКОВОЗОВОЙ из Владивостока не хватило всего одной позиции, чтобы пройти квалификацию. Превратностей мокрой приморской трассы не смог преодолеть и второй пилот команды Евгений СОЛОНЕНКО из Хабаровска. Открытие «РДС-Восток» в этом году сопровождалось переменным дождем, который к концу соревнований перерос в настоящий ливень. Однако оба гонщика уверено смотрят вперед, сезон только начался.
В конце мая на набережной Хабаровска в рамках празднования 160-летия столицы ДФО пилоты ННК_Drift_Team представили на суд горожан и гостей краевого центра новый дизайн своих «болидов».
- Я с детства увлекалась техникой, и когда впервые попала на дрифт, поняла, что это - мое. И с 2015 года я стала заниматься этим автоспортом. Вот уже два года подряд я сотрудничаю с «ННК», и мне очень нравится быть в команде этой компании. Мы тренируемся и выступаем на лучшем топливе, нам помогают в техническом оснащении автомобилей. Я планирую много тренироваться и в течение этого сезона показать хорошие результаты, особенно на международной гонке Asia Pacific D1 Primring GP, которой завершится сезон», - поделилась планами Валерия Маковозова.
Валерия в ходе презентации на набережной Хабаровска общалась со зрителями, журналистами, рассказывала об особенностях своей машины, показывала ее устройство. Зелено-оранжевые автомобили выглядели на редкость привлекательно и буквально в течение всей презентации были облеплены детьми.
Охотно демонстрировал возможности своего автомобиля и Евгений Солоненко. В интервью СМИ он рассказал, что выступление в команде подарило ему возможность посещать дрифт-соревнования на профессиональном уровне в двух регионах: Приморье и Хабаровском крае. «Корпоративный дух компании «ННК» распространяется и на нашу команду. У нас все очень дружелюбны: и механики, и пилоты всегда открыты для общения. С Валерией мы также очень близко подружились. На мой взгляд, поддержку автоспорта со стороны «ННК» трудно переоценить - компания помогает нам не только в построении автомобилей и техническом сопровождении соревнований, но и предоставляет действительно лучшее топливо на Дальнем Востоке», - отметил Евгений Солоненко.
Презентация была насыщена целым рядом запоминающихся мероприятий. Участники соревновались в разбортировании колес на время, рисовали новый дизайн гоночных автомобилей, участвовали в конкурсе на лучший отзыв об АЗС «ННК» и в других интересных мероприятиях. Площадка, на которой проходила презентация, в течение нескольких часов была заполнена людьми, и не было отбоя от желающих поучаствовать в конкурсах. Их победители получили топливные карты на АЗС компании «ННК».
Организатором презентации выступило ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». Очередной заезд команды ННК_Drift_Team на автомобилях с обновленным дизайном прошел 2 июня в Хабаровске. Впереди очередной этап гонок, который состоится уже в Благовещенске 23 июня.
Фото авторов.
Наталья КОМИССАРОВА, Олег КУЛЬГИН.
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