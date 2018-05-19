Быть в команде "ННК"

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 16 Июня, 01:41 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 72 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 970 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Особая привилегия: Жить на вулкане
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
15.06 |
Около 20 предприятий с китайским капиталом зашли в Приморье в статусе резидентов
15.06 |
Во Владивостоке на Международном дальневосточном морском салоне обсудят место России
15.06 |
Владивосток "обречен на оптимизм"
15.06 |
В Приморье заявлен еще один новый фестиваль
15.06 |
Дольщиков Хабаровского края защитят от недобросовестных застройщиков
статьи раздела
Территория
19 Мая 2018, 15:42
Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век Городу в нынешнем мае исполнилось 160 лет, а он свеж, энергичен и устремлен в будущее.
статьи раздела
Финансы
17 Мая 2018, 11:49
Азиатско-Тихоокеанская пирамида Совладелец АТБ Андрей ВДОВИН формально уже находится под арестом по двум эпизода мошенничества
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 15:38
Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:55
Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 13:48
Связь для резидентов Представители телеком-сектора готовы обеспечить современную инфраструктуру для ТОР и Свободного порта
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11 | Вкус жизни |

Быть в команде "ННК"

Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске

Презентация нового дизайна гоночных автомобилей команды ННК_Drift_Team состоялась в Хабаровске. Она считается одной из сильнейших в регионе и в прошлом году по итогам «РДС-Восток - 2017» стала «бронзовой» в общекомандном зачете гонки, а «ННК» является титульным спонсором этой команды.

На открытии дрифт-сезона этого года на площадке «Приморского кольца» команда ННК_Drift_Team, состоящая из двух пилотов, к сожалению, не показала победных результатов. Пилоту Валерии МАКОВОЗОВОЙ из Владивостока не хватило всего одной позиции, чтобы пройти квалификацию. Превратностей мокрой приморской трассы не смог преодолеть и второй пилот команды Евгений СОЛОНЕНКО из Хабаровска. Открытие «РДС-Восток» в этом году сопровождалось переменным дождем, который к концу соревнований перерос в настоящий ливень. Однако оба гонщика уверено смотрят вперед, сезон только начался.

В конце мая на набережной Хабаровска в рамках празднования 160-летия столицы ДФО пилоты ННК_Drift_Team представили на суд горожан и гостей краевого центра новый дизайн своих «болидов».

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Я с детства увлекалась техникой, и когда впервые попала на дрифт, поняла, что это - мое. И с 2015 года я стала заниматься этим автоспортом. Вот уже два года подряд я сотрудничаю с «ННК», и мне очень нравится быть в команде этой компании. Мы тренируемся и выступаем на лучшем топливе, нам помогают в техническом оснащении автомобилей. Я планирую много тренироваться и в течение этого сезона показать хорошие результаты, особенно на международной гонке Asia Pacific D1 Primring GP, которой завершится сезон», - поделилась планами Валерия Маковозова.

Валерия в ходе презентации на набережной Хабаровска общалась со зрителями, журналистами, рассказывала об особенностях своей машины, показывала ее устройство. Зелено-оранжевые автомобили выглядели на редкость привлекательно и буквально в течение всей презентации были облеплены детьми.

Охотно демонстрировал возможности своего автомобиля и Евгений Солоненко. В интервью СМИ он рассказал, что выступление в команде подарило ему возможность посещать дрифт-соревнования на профессиональном уровне в двух регионах: Приморье и Хабаровском крае. «Корпоративный дух компании «ННК» распространяется и на нашу команду. У нас все очень дружелюбны: и механики, и пилоты всегда открыты для общения. С Валерией мы также очень близко подружились. На мой взгляд, поддержку автоспорта со стороны «ННК» трудно переоценить - компания помогает нам не только в построении автомобилей и техническом сопровождении соревнований, но и предоставляет действительно лучшее топливо на Дальнем Востоке», - отметил Евгений Солоненко.

Презентация была насыщена целым рядом запоминающихся мероприятий. Участники соревновались в разбортировании колес на время, рисовали новый дизайн гоночных автомобилей, участвовали в конкурсе на лучший отзыв об АЗС «ННК» и в других интересных мероприятиях. Площадка, на которой проходила презентация, в течение нескольких часов была заполнена людьми, и не было отбоя от желающих поучаствовать в конкурсах. Их победители получили топливные карты на АЗС компании «ННК».

Организатором презентации выступило ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». Очередной заезд команды ННК_Drift_Team на автомобилях с обновленным дизайном прошел 2 июня в Хабаровске. Впереди очередной этап гонок, который состоится уже в Благовещенске 23 июня.

Фото авторов.

Наталья КОМИССАРОВА, Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

Теги: ННК_drift_team  ННК 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Тема номера
22 Мая 2018, 11:10
Особая привилегия: Жить на вулкане Музей вулканов на Камчатке должен был появиться. Где, как не здесь, на земле, которая просто дышит подземным теплом, которая может поспорить с любой частью мира по количеству действующих вулканов?
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
21 Мая 2018, 09:30
Определены даты Сахалинского международного кинофестиваля "Край света" Сахалинский международный кинофестиваль "Край света" пройдет с 24 по 31 августа
статьи раздела
Территория
18 Мая 2018, 09:34
Завещание полковника Ванкова Хабаровск сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся городов Дальнего Востока. Он растет, здесь открываются новые производства, с каждым годом увеличивается и потребность в энергии… Так необходимые городу электроэнергию и тепло дают три хабаровские электростанции. Бесконечный путь развития, который начался для энергетической отрасли Хабаровска в 1906 году, продолжают специалисты АО "Дальневосточная генерирующая компания".
статьи раздела
Отрасль
16 Мая 2018, 11:09
Авиация "без человека": Дальневосточный рынок АэроНета замер в ожидании полета Дальнему Востоку с его многочисленными ресурсными проектами все больше требуются современные беспилотные летательные аппараты
статьи раздела
Проект ДК
15 Мая 2018, 14:55
"Приморское кольцо" в кластерной концепции Туристко-рекреационный кластер "Приморское кольцо" прошел путь от идеи до успешно реализованного проекта всего за восемь лет. Сегодня "Примринг" - крупнейший автоспортивный объект Дальнего Востока, соответствующий международным стандартам.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика