|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 21 Апреля, 14:35 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
"Автоледи ННК" определилась в начале весны
Из этого и исходили на автозаправочных станциях «ННК», когда организовывали фотоконкурс «Автоледи ННК», который прошел с 8 по 15 марта на сайте «Всегда по пути». И голосование за его участниц было самое активное.
В компании «ННК» в Хабаровске в фотоконкурсе приняли участие более 90 девушек, которые 8 марта приезжали на АЗС ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт». Девушки фотографировались в праздничной фотозоне на АЗС, далее фотографии были размещены на страничке сайта «Всегда по пути». 20 марта были подведены итоги голосования. Победителями стали Ольга ШАЛЫГИНА, Елена ГРИЩУК и Кристина СОВА.
Торжественное поздравление прошло в кафе-зоне АЗС «ННК». Генеральный директор ПАО «ННК-Хабаровск- нефтепродукт» Ирина НОСОВА вручила победительницам топливные карты. Присутствие красивых девушек с букетами на АЗС не осталось без внимания окружающих мужчин - автолюбителей, заправлявшихся в это время.
Как признается автолюбитель Евгений СЕВОСТЬЯНОВ, он слышал об этом конкурсе, а многие его знакомые активно голосовали за девушек. «Действительно, конкурс получился лучезарным, так как все участницы на проекте были очень красивые» - говорит Евгений.
Конечно же, сами автоледи, участвовавшие в фотоконкурсе, получили массу позитива
«Огромное спасибо за подаренный праздник, а также за возможность поучаствовать в мега-крутом фотоконкурсе, - говорит одна из конкурсанток, Елена ГАВРИЛОВА. - Всегда с радостью буду участвовать. Личные слова благодарности хочу выразить компании «ННК», а также всем девчатам, которые принимали участие в проекте. Компании «ННК» желаю отзывчивых клиентов и процветания».
Ее поддерживает Кристина Сова: «Впервые участвовала в подобном мероприятии, и победа для меня стала большой неожиданностью! И это только благодаря тем, кто за меня проголосовал. Для меня осталось особым впечатлением, что на АЗС можно не только заправляться, но приятно проводить время за чашкой кофе в уютном кафе. Очень тронуло поздравление. Всегда заправлялась на АЗС «ННК», потому что нравится обслуживание и доверяю качеству бензина».
Эти признания прозвучали на торжественной части праздника, который завершился в уютном кафе на АЗС за чашкой чая с вкусной выпечкой и сладостями. Собственно, на АЗС «ННК» уже давно не только продают топливо, но и создают атмосферу гостеприимства для тех, кто заглянул к ним с дороги.
В компании «ННК» поблагодарили всех девушек, принявших участие в конкурсе, за поддержку проекта и пожелали успехов во всех начинаниях. Ну и, конечно же, пригласили заправляться на АЗС «ННК» качественным топливом производства Хабаровского НПЗ.
Своих Автоледи выбрали АЗС «ННК» во всех регионах присутствия компании.
- "Автоледи ННК" определилась в начале весны
- В Хабаровске прошел 15-й международный конкурс ледовых скульптур "Ледовая фантазия"
- Клятва вивекрата
- Граф Муравьев-Амурский возвращается в Хабаровск
- Ледовые скульптуры и зимний городок Хабаровска
- Хабаровчане обменялись взглядом с Рембрандтом
- Хабаровский край отметил праздник первой горбуши
- Необъятный капитал Анюйского нацпарка
- В Хабаровском крае еще одним объектом культурного наследия стало больше
- В Хабаровске готовится выставка "Деньги Гражданской войны: игра престолов"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.