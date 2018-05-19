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Красота: среди бегущих первых нет и отстающих

В последнее воскресенье мая на набережной Хабаровска прошел зеленый марафон "Бегущие сердца", организованный Сбербанком и Фондом "Обнаженные сердца". В забеге приняли участие профессиональные спортсмены и любители, в их числе взрослые и дети, мужчины и женщины.

На старт также вышли политики, бизнесмены, представители творческой элиты. В числе марафонцев, в частности, был замечен председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей ЛУГОВСКОЙ. Перед забегом он тепло поприветствовал любителей бега и пожелал всем дружить со спортом и заниматься благотворительностью.

Дистанция марафона составляет 4,2 километра. Как объяснили организаторы, такое расстояние позволяет всем желающим, вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, приобщиться к здоровому образу жизни. Дальневосточники первыми вышли на старт марафона и передали затем эстафету жителям других регионов.

В этом году забег проходил в 56 городах России, а также в других странах присутствия Группы Сбербанк - Казахстане и Республике Беларусь. В стартах приняли участие порядка 1500 жителей региона - 396 в Хабаровске, 169 - в Комсомольске-на-Амуре, 268 в Благовещенске и 658 во Владивостоке. В целом мероприятие посетили около 6000 дальневосточников.

Зеленый марафон стал настоящим праздником для участников и гостей. Их традиционно ждали различные спортивные и игровые площадки, номера и выступления ярких творческих коллективов. А в Хабаровске, ко всему, ассоциация спортивных мам «Студия 38» показала уникальный танец с грудными детьми.

На площадках марафона также был организован сбор средств для благотворительного фонда «Обнаженные сердца». В этом году в целом по России в этот фонд передали 40,5 млн рублей. По информации пресс-службы Дальневосточного Сбербанка, деньги будут направлены на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми. Родителям такие службы не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.

- У нас с женой Светланой трое детей, они окружены любовью, - рассказал военнослужащий Сергей КОРНИЕНКО сразу после финиша. - Но есть дети, у которых нет семьи, или они тяжело больны, а у родителей не хватает средств для полноценного лечения. Мы сделали свой благотворительный взнос, чтобы хоть немного облегчить жизнь таким детям. Спасибо организаторам за то, что они устраивают подобные акции и пробуждают в людях гуманные чувства.

В рамках марафона Сбербанк, по словам председателя Хабаровского филиала, традиционно устраивает социальные акции, направленные на оказание помощи нуждающимся. В Хабаровске, например, были выделены денежные средства на закупку жизненно необходимых медикаментов для детей-отказников Хабаровской городской больницы № 9. В Приморье банк организовал выезд воспитанников из центров содействия семейному устройству из Уссурийска и Артема на Зеленый марафон, а в Благовещенске - организует комнату матери и ребенка в городском парке.

«В этом году наш марафон носит название «Бегущие сердца». Сердце есть у каждого человека, и оно - символ жизни и доброты. Мы с вами готовы заботиться не только о своем здоровье, но и о здоровье других, нуждающихся в этом людей. Любой желающий сегодня мог присоединиться к нам и сделать доброе дело - внести взнос в фонд «Обнаженные сердца». Вместе мы сделали этот мир чуточку лучше!» - подчеркнул председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрий СУХОВЕРХОВ.

Первый Зеленый марафон Сбербанка состоялся семь лет назад. С тех пор его участниками стали более 600 тысяч человек. Проект был удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему». С 2017 года Зеленый марафон «Бегущие сердца» проводится совместно с фондом «Обнаженные сердца».

Фото пресс-службы Дальневосточного Сбербанка.

Олег УССУРИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2018 год. 

 

Теги: марафон  Бегущие сердца 


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