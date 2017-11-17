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19 Декабря 2017, 17:33 | Вкус жизни

Клятва вивекрата

В Хабаровском консультативно - диагностическом центре "Вивея" внедряют современные методы обследования и сохраняют бережное отношение к пациентам

Хабаровскому краевому консультативно-диагностическому центру «Вивея» в ноябре 2017 года исполнилось 85 лет. Если следовать за аналогией с человеческим возрастом, то глазам должно было предстать одряхлевшее здание с трескучими деревянными ступеньками, плохо закрывающимися дверями и продуваемыми окнами. Но здесь не тот случай. В центре Хабаровска стоит комплекс новых зданий в пластике и стекле, с выносным прозрачным лифтом на фасаде и с красивыми лестницами, вписывающими его в архитектуру старой улочки. Посетителей встречает вышколенный (в лучшем значении слова) персонал, в распоряжении которого находится медицинское оборудование последнего поколения.

 


 

Без малого тридцать лет руководит образцовой клиникой энергичная и обаятельная Наталья БОЛОНЯЕВА.

Главный врач «Вивеи» поведала мне историю становления бывшей поликлиники партактива, показала книгу приказов 1932 года, которую бережет с особой тщательностью. Затем рассказала о 102-летней санитарке Анне Терентьевне КАМЕНЕВОЙ, которая полвека проработала в коллективе и жива до сих пор, а закончила неожиданно: «Чего стариной трясти, когда на дворе динамичный 21-й век. Людям о вчерашнем дне думать некогда, их волнует сегодняшнее состояние здоровья и где его можно поправить. Наш центр предоставляет такие медицинские услуги, за которыми раньше ехали в Москву или заграницу. Сейчас этого делать не нужно. По подбору специалистов и наличию оборудования «Вивея» стоит в ряду ведущих клиник».

Заместитель главврача по организационной работе Елена ДЕНИСОВА провела меня по этажам медицинского комплекса и показала, каким профессиональным и технологическим потенциалом располагает «Вивея». Экскурсия вышла совсем не скучной.

Не так давно ведущая программа «Жить здорово» Елена МАЛЫШЕВА презентовала на Первом канала технологию генетического анализатора. Чтобы стало понятно, о чем речь, коротко скажу, что генетический анализ - это совокупность клинических исследований, целью которых является изучение свойства генов и определение наследственных признаков у человека. Зная генотип пациента, медики могут предсказать многие его характерные черты. Причем не только цвет глаз и рост, но и предрасположенность к заболеваниям. Теперь этот медицинский инструмент есть и в распоряжении диагностов хабаровской клиники. Здесь не только купили дорогостоящее оборудование, но и научили персонал эффективно работать на нем. С помощью анализатора мы можем «читать» наследственную предрасположенность человека ко многим тяжелым заболеваниям (сахарный диабет, онкология, сердечно - сосудистые заболевания) и рекомендовать методы их профилактики, - рассказывает заведующая клинико - диагностической лабораторией Татьяна ЮДИНА. Также мы начали заниматься спортивной генетикой. На основании сделанного анализа даем рекомендации, каким, например, спортом предпочтительнее заниматься детям, прописываем допустимые нагрузки и необходимые диеты, позволяющие корректировать развитие организма с учетом генетического кода ребенка.

Еще одной актуальной новацией центра является внедрение иммуногистохимии. Это высокоточный метод диагностики, который позволяет выявить и идентифицировать антигены опухолей - такие специфические вещества, которые присущи раковым клеткам. Иммуногистохимический анализ используется для диагностики злокачественных опухолей и установления точного диагноза. Кроме того, с его помощью врач может оценить, какой будет ответная реакция на лечение, определить объем необходимой дозы препаратов.

- Иммуногистохимическое исследование позволяет верифицировать результаты ранее проведенных исследований, а также исключить другие возможные раковые заболевания. Мы работаем в тесном сотрудничестве с Хабаровским онкоцентром, являющимся передовой клиникой по лечению рака на Дальнем Востоке, и значение проводимых у нас профильных исследований трудно переоценить, - говорит Татьяна Юдина.

Наша экскурсия продолжается, и мы оказываемся в эндоскопическом отделении. Здесь собрано лучшее эндоскопическое оборудование, позволяющее проводить диагностику желудочно - кишечного тракта на уровне мировых стандартов. Я невольно сравнил оснащенность центра с оборудованием в клиниках Сеула, которые недавно посетил по приглашению ассоциации медицинского туризма Республики Корея. Исследования кишечника среди корейцев старше 40 лет проводятся у них в обязательном порядке два раза в год с целью выявления рака на ранних стадиях. Пациенты российских больниц зачастую избегают этой диагностики из-за неприятных, болезненных ощущений. В хабаровском центре решили эту проблему.

- По желанию пациентов колоно- и гастроскопию мы теперь делаем под наркозом. Это безболезненно и доступно. По итогу пациент получает не просто результат, а историю в динамике. Значение такого обследования для здоровья человека крайне важно, - делится заведующий эндоскопическим отделением Александр ПЫРХ.

Мы переходим на следующий этаж и оказываемся в Центре амбулаторной хирургии, в котором работают специалисты разных профилей. Это урологи, гинекологи, хирурги, флебологи, офтальмологи. В арсенале центра - серьезное малотравматичное оборудование, которое обеспечивает минимальное вмешательство в организм человека, но дает максимальный результат. Нахождение здесь составляет не более суток, а эффект ощутимый. Центр становится все более востребованным, так как люди научились ценить свое время и здоровье. Ежегодно здесь делается свыше полутора тысяч операций различного профиля.

Недавно здесь внедрили аутоплазмотерапию, являющуюся новым словом в лечении суставов. Основан метод на использовании собственных резервов человека благодаря применению богатой тромбоцитами аутоплазмы. Врачи научились выделять из крови инъекционную форму, которая вводится непосредственно в полость сустава и в окружающие ее мягкие ткани. В отличие от многих других методов, эта процедура одновременно и эффективна, и безопасна, так как не имеет побочных явлений - ведь для нее используется «родная» плазма пациента.

- Инъекции аутоплазмы позволяют уменьшить воспалительный процесс, купировать боль и восстановить объем движений в суставах, сокращают сроки лечения в 2-3 раза. Этот метод востребован в ревматологии, неврологии, травматологии, эстетической гинекологии, косметологии. Человек буквально оживает, - комментирует заведующая центром амбулаторной хирургии Наталья ВОЙТЕНКО.

Отделение лучевой диагностики - наш следующий адресат - оснащено 128-срезовым мультиспиральным компьютерным томографом. Его полностью цифровая «начинка» позволяет получать изображения самого высокого качества и отличается исключительной производительностью. Эффективно используется для раннего выявления различных заболеваний в области неврологии, онкологии, патологии малого таза, брюшной полости, болезней сердечно-сосудистой системы, легких. Специалисты клиники являются единственными в регионе, которые умеют делать при помощи этого цифрового аппарата автоматическую «сшивку» изображения нижних конечностей и позвоночника.

- Обучающую конференцию по его использованию провел в «Вивее» член-корреспондент РАН, профессор, член европейского общества радиологии Григорий Кармазановский - настоящая легенда в мире медицины. Он поделился с нашими врачами всеми тонкостями работы на сложнейшем оборудовании, - подчеркнула Елена Денисова. - Практика приглашения специалистов мирового уровня для повышения квалификация врачей центра является нашей стратегией. И она будет продолжена, потому что мы хотим предоставлять нашим посетителям только самые передовые и качественные услуги.

Все самое лучше, что есть в медицинской реабилитации, также собрано в «Вивее». В этом я убедился, побывав в физиотерапевтических кабинетах. Здесь есть и аппаратное лечение, озон, лазер, мануальная терапия, рефлексотерапия, массаж. Специалисты работают с технологиями, которые поднимают на ноги буквально в первые дни острого болевого поражения при остеохондрозе.

Только в «Вивее» вас примут и Д-доктора, которые умеют «читать» гормональный статус человека. Словом, в этом центре диагностируют, лечат и омолаживают по последнему слову медицинской науки и техники.

- В основе работы коллектива лежит корпоративная философия, наше осмысление клятвы Гиппократа. Мы не просто ставим диагнозы, а даем каждому пациенту выверенную, точную и результативную тактику лечения. Мы свято бережем то, что дано каждому только один раз - это здоровье, - подытожила экскурс по «Вивее» Наталья Болоняева. 

Олег КУЛЬГИН.

Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2017 год. 

Теги: медицина  Вивея 


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