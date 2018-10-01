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В Хабаровском крае создан Центр компетенций по формированию комфортной городской среды
«Центр компетенций городской среды в Хабаровском крае - это новая, более глубокая форма развития идеи создания пространства для проживания современного человека. Люди устали от зимы, от скучных форм и красок, «задышали» энергетикой ярких эмоций, неожиданных творческих решений в подходе к повседневным образам мест проживания», - отметила заместитель министра ЖКХ края Полина ШУТОВА.
Первые работы в этой сфере были презентованы в рамках проведения Дня открытых дверей ТОГУ. Посетителям были представлены первые дизайн-проекты дворовых территорий и общественных пространств, которые разработали студенты вуза. Кроме привычных стандартных форм детских, спортивных площадок, скверов, будущие архитекторы продемонстрировали свой взгляд на современный облик города.
Замминистра добавила, что открытие Центра компетенций - первый шаг по ускорению темпов строительства современного комфортного жилья и созданию комфортной среды в рамках поручений Президента РФ.
Дизайн-проекты, разработанные студентами ТОГУ, будут размещены на сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства края. В дальнейшем, разработанные макеты могут быть частично или полностью воплощены при обустройстве общественных пространств.
Напомним, в рамках приоритетного проекта в 2018 году в 69 муниципальных образованиях планируется обустроить 219 дворовых и 83 общественных территории, 7 городских парков.
В 2017 году на этот проект из федерального бюджета бюджету Хабаровского края предоставлена субсидия в размере 235 375,82 тыс. рублей. Из бюджета края были выделены средства в размере 74 329,22 тыс. рублей. Бюджет муниципальных образований составил 41 321,62 тыс. рублей. Финансовое участие граждан - 5 650,00 тыс. рублей.
Всего стоимость мероприятий приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории Хабаровского края в 2017 году составила 356 667,66 тыс. рублей.
Участниками приоритетного проекта стали 19 муниципальных образований края (в том числе, административный центр городской округ «Город Хабаровск» и два моногорода: городское поселение «Рабочий поселок Чегдомын» и Эльбанское городское поселение).
Сергей ВАСИЛЬЕВ.
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