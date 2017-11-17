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Граф Муравьев-Амурский возвращается в Хабаровск
«Муравьев. Граф Амурский»
Главная премьера нового театрального сезона в Хабаровском краевом театре драмы посвящена выдающемуся человеку и государственному деятелю Николаю Николаевичу МУРАВЬЕВУ- АМУРСКОМУ, первому генерал-губернатору Восточной Сибири.
Благодаря его самоотверженности и выдающимся дипломатическим способностям обширные территории Дальнего Востока, на которых мы сегодня живем, стали принадлежать России. За подписание знаменитого Айгуньского договора Муравьеву был присвоен титул графа Амурского.
Современным дальневосточникам граф Муравьев знаком по именам улиц и памятникам, что высятся над Амуром в Хабаровске и над бухтой Золотой Рог во Владивостоке.
Наверное, мог он быть и таким, как представили его на хабаровской сцене, - решительным, жестким, порой своенравным и неугодным для высокого начальства, а также добрым и заботливым для близких и друзей. Автор пьесы - белорусский драматург Андрей КУРЕЙЧИК - скрупулезно работал над архивными материалами и документами, вплетая в текст художественного произведения исторические факты. Что же касается личной истории графа, его отношений с женой Екатериной Николаевной, которая поддерживала его в служении Отечеству, то здесь опираться пришлось главным образом на фотографии, иные материалы до нас не дошли.
На сцене чередуются картины купеческого Иркутска, экспедиции русских в устье реки Амур, долгих и изнуряющих переговоров с Империей Цин, подписания Айгуньского договора, переселения людей на восточную окраину страны. Из уст императора Николая I мы слышим ставшие теперь знаменитыми слова: «Где раз поднят русский флаг, там он опускаться не должен».
Те, кому удалось побывать на премьерных спектаклях, отметили масштабные декорации и великолепные костюмы, специально сшитые для спектакля в Москве. Все это стало возможным благодаря финансовой поддержке этого театрального проекта со стороны региональной и федеральной властей. Но успех спектакля кроется еще и в том, что театр предложил зрителю разговор о любви, мужской дружбе, служении Отечеству - понятиях, по которым в обществе, можно сказать, соскучились.
«Горький хлеб Албазина»
Эту потребность зрителя в разговоре о своих истоках почувствовали и в других театрах ДФО. Собственно говоря, хабаровчане в этом смысле словно бы приняли эстафетную палочку от Амурского областного драматического театра, который в сентябре 2016 года представил спектакль на местном материале «Горький хлеб Албазина». Гастроли благовещенского театра, в том числе и с этим спектаклем, с успехом прошли в Хабаровске и Владивостоке.
Действие спектакля происходит в 1649-1689 годы на территории Забайкалья и в Приамурье. Пьесу об истории героической защиты Албазинского острога написала амурская поэтесса и писательница Нина ДЬЯКОВА. Кстати говоря, это не первый ее опыт обращения к истории региона - еще в 2003 году с успехом на сцене театра был поставлен казачий сказ «Река любви» о приходе русских на Амур, возвращении Албазинской чудотворной иконы Божией Матери. Интересно, что в новом спектакле использован настоящий список иконы, переданный театру в 2003 году архиепископом Благовещенским и Тындинским Гавриилом.
Новое обращение к исторической теме словно бы уводит зрителя вглубь веков, рассказывая о том, как русские обустраивались на дальневосточных землях. По словам автора пьесы, постановка охватывает почти сорокалетний отрезок времени - так называемый Албазинский клинч. Защитники и строители Албазина пережили три долговременные осады и проявили себя как люди жертвенные, как истинные герои.
Несмотря на голод и другие тяготы осады, они на праздник Великой Пасхи испекли пудовый пирог противнику, чтобы знал: никакие лишения не сломят мужества защитников первого русского поселения на Амуре, основанного Ерофеем Хабаровым на месте городища даурского князца Албазы. На фоне этих событий разворачивается история любви, которая делает их ближе и понятней. В доказательство хочется привести один из отзывов, появившийся на сайте Амурского областного драматического театра после гастролей:
«Большое спасибо за гастроли во Владивостоке. Удалось сходить на спектакль «Горький хлеб Албазина». Очень понравилось все! Как получилось донести до нас - современников историческое величие подвига наших предков земляков-дальневосточников! С какой любовью и уважением это вами сделано. Работа режиссера, костюмеров, постановщиков танцевальных номеров, актеров - выше всяких похвал! Вам удалось погрузить всех зрителей в те непростые времена. Как завороженно смотрели спектакль курсанты на балконе!» - написала Виктория.
«Крейсера»
Для курсантов, впрочем, как и для многих других владивостоксих зрителей, историческая тема на сцене - далеко не нова. Вот уже несколько лет на сцене Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького с успехом идет спектакль по роману Валентина ПИКУЛЯ «Крейсера».
Премьера состоялась в декабре 2014 года и была приурочена к 110-летию начала Русско-японской войны. В юбилейный для театра год спектакль «Крейсера» с успехом прошел в Москве на сцене Центрального театра Российской Армии, а режиссер-постановщик, художественный руководитель Приморского академического драматического театра имени Максима Горького Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ и артист театра Валентин ЗАПОРОЖЕЦ были отмечены Премией Правительства России в области культуры.
«Событие трагическое, неоднозначно оцениваемое, сыгравшее незабываемую роль в истории России и ее глобальном развитии. Своей очередной постановкой наш театр предлагает зрителю взглянуть на события той поры глазами непосредственных участников боевых действий - моряков Владивостокского отряда крейсеров, - говорится в анонсе спектакля. - В центре повествования судьба молодого мичмана, образованного, интеллигентного, и при этом профессионального офицера, для которого (как и тысяч других русских людей) преданность Родине и присяге - далеко не пустые слова».
На сцене представлены яркая жизнь Владивостока начала прошлого века с реальными историческими фактами, морские сражения той тяжелой войны, подвиги российских офицеров и матросов, японский плен русских моряков и горечь утраты веры в справедливость. Работа над спектаклем велась при поддержке Минвостокразвития России, и, как заметил его глава Александр ГАЛУШКА, «создан спектакль, который заставляет задуматься об истории, о нашем сегодняшнем дне, о нашем пути и предназначении, о нашей судьбе, и главное - о судьбе нашего родного края - российского Дальнего Востока. Мужество, доблесть и честь русских моряков и офицеров, их подвиг, столь талантливо воспетые в спектакле, наполняют сердце каждого зрителя гордостью за свое Отечество».
«Алмазный крест»
Спектакль «Два берега одной Победы», поставленный не сцене якутского Государственного академического русского драматического театра имени А.С. Пушкина, уводит зрителя не в такую далекую, но не менее драматичную историю, написанную также на местном материале. Это рассказ о мужестве, проявлявшемся в тяжелых северных условиях у советских летчиков и… американских летчиц, перегонявших с Аляски американские истребители и бомбардировщики. По мнению автора пьесы Владимира ФЕДОРОВА, это был настоящий боевой союз летчиков СССР и США: заокеанские истребители, добравшиеся до якутских аэродромов, затем летели под Москву и Сталинград, Орел и Курск сбивать «мессеры» и «фокке-вульфы».
Театр продолжает сотрудничество с драматургом, а также региональную тему. Сегодня идут репетиции нового спектакля по пьесе Владимира Федорова «Алмазный крест». «Главный герой пьесы Святитель Иннокентий ВЕНИАМИНОВ - уникальная историческая личность, великий миссионер, ученый и просветитель Русской Америки, Камчатки, Якутии и Приамурья. В конце своего самоотверженного и многотрудного служения на самых дальних окраинах Российской Империи этот бывший мальчишка-сирота из маленькой сибирской деревни стал митрополитом Московским, и уже в наше время был возведен в сонм православных святых», - написал Владимир Николаевич на своей странице в соцсети.
А художественный руководитель театра Александр ЛОБАНОВ на сайте театра поделился планами: «Завершит календарный год долгожданная постановка - событие, приуроченное к 220-летию со дня рождения и 40-летию со дня канонизации православного деятеля Святителя Иннокентия Вениаминова, по пьесе Владимира Федорова «Алмазный крест». Премьерный показ спектакля состоится в Москве в декабре. Приурочен он будет к 385-летию со дня вступления Якутии в состав Российского Государства».
Можно лишь поприветствовать стремление региональных театров вывести на сцену подвижников, собиравших и защищавших земли на восточной окраине России, познакомить с ними современное поколение зрителей и породить чувство гордости этими замечательными людьми.
По материалам сайтов дальневосточных театров.
Ирина БАРАННИК.
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