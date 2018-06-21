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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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14 Апреля 2014, 16:47 | Вкус жизни
Хабаровск попал под обаяние "Неформата"
В руках творцов в произведение искусства может превратиться даже… мусор. Это в очередной раз продемонстрировала необычная хабаровская выставка "Неформат", приуроченная к Дню смеха и собравшая под своим крылом креативных художников со всего региона. С их помощью экспонатами стали даже те предметы, которым, казалось бы, нет и не может быть места в стенах галерей и музеев.
Необычная выставка прошла уже в четвертый раз. Помимо произведений живописи и графики различных техник, в экспозиции представлены арт-объекты из непривычных материалов, в т. ч. инсталляции. В ход шло все - пищевая пленка, коробки, остатки бумаги и куски арматуры. Ведь истинный художник может увидеть красоту даже в самых неожиданных проявлениях реальности. В мероприятии участвовали как титулованные художники, так и начинающие. Участники не были ограничены в творческом поиске. Креативность - одно из главных требований, выдвигаемых организаторами. Судя по зрительской активности, задуманное в очередной раз удалось.
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