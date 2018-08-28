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15 Февраля 2016, 09:04 | Вкус жизни

На карте Хабаровского края появился новый природный парк

У любителей экологического туризма появился еще один повод посетить Хабаровский край. Постановлением губернатора Вячеслава ШПОРТА здесь учрежден природный парк "Шереметьевский"

Он расположен на правобережье нижнего течения реки Уссури в 140 км к юго-западу от Хабаровска и 45 км к юго-западу от Вяземского. Его территория включает острова Птичий, Десятский и Цаплиный в окрестностях сел Шереметьево и Видное, а также участок базальтового плато, выходящего к Уссури близ с. Шереметьева. Общая площадь парка - 4,71 тыс. гектаров, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

По информации краевого министерства природных ресурсов, здесь встречается 51 редкий и исчезающий вид растений, включенных в Красную книгу Хабаровского края. В частности, в границах парка расположены памятники природы «Озеро Цветочное», «Озеро Птичье» и «Озеро Бархатное», на которых произрастают лотос Комарова и эвриала устрашающая, занесенные в Красную книгу РФ.

Фауна природного парка представлена 429 видами позвоночных, из которых 70 являются особо охраняемыми. В частности, только здесь в крае гнездятся большая белая цапля и кваква. Также в «Шереметьевском» находится крупнейшая в Приамурье смешанная колония веслоногих и аистообразных птиц.

К слову, до конца 2016 года на территории Хабаровского края планируется создать еще три особо охраняемые природные территории регионального значения. Это природный парк «Иркутское озеро» в Ульчском районе и государственные природные заказники - «Арсеньевский» в Амурском и Хабаровском районах и «Шаман-Яй» в Ульчском муниципальном районе. Их общая площадь превысит 275 тыс. гектаров.

В минприроды края подчеркивают, что создание и развитие особо охраняемых природных территорий остается практически единственным способом сохранить дикую природу, создать условия для последующего восстановления популяций редких видов растений и животных. А у гостей природного парка «Шереметьевский» есть возможность увидеть и запечатлеть всю эту красоту. Тем более что на его территории есть все возможности для развития любительского рыболовства, пешего и конного туризма.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год. 

Теги: Шереметьевский  экотуризм  нацпарк 


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