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17 Февраля 2017, 17:48 | Вкус жизни

В Хабаровске готовится выставка "Деньги Гражданской войны: игра престолов"

Историки из Гродековского музея Хабаровска весной этого года намерены представить хабаровчанам и гостям дальневосточной столицы выставку-игру "Деньги Гражданской войны: игра престолов". Одним из экспонатов планируется сделать купюру, почти сто лет ждавшую, когда ее найдут.

В позапрошлом году хабаровские музейщики получили в дар от частного лица несгораемый шкаф британской фирмы Ratner Safe Company, который попал в Хабаровск еще в позапрошлом веке. Внутри сейфа исследователей ожидал сюрприз: банкнота в 25 рублей, выпущенная в Североамериканских Соединенных штатах в 1918 году по заказу Всероссийского Временного правительства А. Ф. КЕРЕНСКОГО, утратившего власть еще в 1917 году.


 

Бывший хозяин сейфа, возможно, припрятал купюру до лучших времен или просто потерял ее, сейчас о тех обстоятельствах и дальнейшей судьбе владельца денег и стального шкафа можно лишь строить версии.

Начиная с Февральской революции и последовавшего за ней Октябрьского переворота в богатый золотом, рыбой, пушниной, лесом регион хлынули кто только мог - от аферистов всех мастей до организованных регулярных войск иностранных государств. С 1918 по 1922 годы на Дальнем Востоке как-то умудрялись существовать, воевать и торговать друг с другом самые разные личности и компании, наемники, солдаты и коммерсанты, социал-демократы, кадеты и монархисты.

- Во Владивостоке в январе 1920 года свергли режим КОЛЧАКА, и к власти пришло Временное правительство Приморской областной земской управы во главе с правым эсером МЕДВЕДЕВЫМ, - рассказывает заместитель гендиректора Хабаровского краевого музея им. Н. И. Гродекова, кандидат исторических наук Иван КРЮКОВ. - В связи с сильной инфляцией правительство приняло решение выпустить в обращение банкноты, заказанные в свое время в Америке еще правительством Керенского и не дошедшие до Петрограда.

Купюры на сумму около 3,5 млрд рублей, отпечатанные в Америке, были очень высокого качества, и местные власти без сомнений пустили их в оборот.

Именно через связь с банкнотами Гражданской войны сотрудники музея намерены рассказать посетителям о том, что происходило около ста лет назад в нашем регионе. Китайские контрабандисты, американские, японские, французские и английские интервенты, отряды белочехов, остатки армии Колчака, бандиты под руководством различных атаманов и местные партизаны, части Красной армии - чем не персонажи Джорджа МАРТИНА из серии фэнтези-романов «Песнь льда и огня», более известные зрителям по телевизионной мыльной опере «Игра престолов»?

Правда, в отличие от выдуманной магической средневековой вселенной, Гражданская на Дальнем Востоке в действительности перемалывала судьбы и жизни людей.


 

Уникальная коллекция музея насчитывает более 1 тыс. российских денежных знаков времен Гражданской. В том числе встречаются банкноты временных правительств севера и юга страны. Люди ехали в последний оплот Белого движения и везли с собой наличные, и судьба каждой купюры очень интересна.

В итоге, помимо японских иен, которыми на Дальнем Востоке официально расплачивались даже после окончания интервенции, здесь имели хождение и десятки купюр от самых разных «временных правительств», которые были хорошего качества и имели доверие у населения. Вся эта чехарда закончилась только к 1924 году, когда был введен «червонец», имевший обеспечение золотом.

- Это будет выставка-игра, - продолжает Иван Крюков. - Мы хотим вовлечь посетителя в более активное понимание того периода, в котором оказалась наша страна, чтобы человек почувствовал, прожил, попытался открыть для себя что-то новое.

Концепция будущей выставки находится в стадии уточнения деталей, и в ее канву историки постоянно вплетают новые рассказы и получают разные ситуации. Ориентировочно экспозиция откроется весной этого года.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2017 год. 

 

Теги: деньги  выставка-игра  гражданская война 


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