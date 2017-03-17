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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 17 Марта, 18:15 |
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В Хабаровском крае еще одним объектом культурного наследия стало больше
Объекты, входящие в реестр культурного наследия федерального значения, обладают историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью. Шереметьевские петроглифы выполнены при помощи каменных инструментов художниками мезолита и неолита, принадлежавшими к палеоазиатам и к тунгусо-маньчжурским переселенцам.
Петроглифы у с. Шереметьева (Вяземский район) расположены на отвесных скалах на правом берегу реки Уссури, в 1,5-4 км ниже по течению от села. Это изображения личин (масок), зверей, птиц, лодок, антропоморфные изображения. Всего обнаружено 33 рисунка в трех пунктах. Рисунки выполнены методом глубокой желобчатой выбивки. Изображения относятся к эпохам неолита и раннего железного века и датируются III тыс. до н. э. - I тыс. до н. э.
На Дальнем Востоке известно всего шесть памятников древнего наскального искусства. Три из них находятся в нижнем течении Амура: петроглифы у сел Сикачи-Алян и Малышево (Хабаровский район), камень с изображениями у села Калиновка и наскальные рисунки у стойбища Май (Ульчский район). Кроме этого, существуют три памятника, расположенные на притоках нижнего течения Амура: петроглифы у села Шереметьева на реке Уссури (Вяземский район), петроглифы на реке Кие и сукпайская писаница (район им. Лазо).
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