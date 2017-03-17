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Необъятный капитал Анюйского нацпарка
Сто лет назад здесь проходили маршруты экспедиции Владимира АРСЕНЬЕВА. Впечатления писателя отражены в его рассказах и повестях - «Сквозь тайгу», «В горах Сихотэ-Алиня», «Анюйский район». Ему принадлежат слова: «Такой заповедный Дальневосточный парк надо иметь как неприкосновенный капитал, на проценты с которого будет жить <...> население».
Владимир Арсеньев первым еще в 1920-х годах выдвинул идею создания заповедника в бессейне реки Анюй. В 1930-е годы территория парка вошла в состав Сихотэ-Алинского заповедника, но затем утратила охранный статус. Он был возвращен территории лишь в 2007 году, после официального образования национального парка «Анюйский».
Название прямо указывает на местоположение заповедной территории - это река Анюй, протянувшаяся от высшей точки Сихотэ-Алиня Тордоки-Яни до села Найхин, южнее которого река впадает в Амур. Анюй - экологически чистая горная река, которая является одной из наиболее ценных изюминок национального парка. Здесь есть чем заняться как опытному туристу-воднику, так и начинающему сплавщику или любителю рыбалки. Хариус, таймень, горбуша, кета - вот далеко не полный перечень того, что можно поймать на удочку.
Здесь обитает свыше 400 видов животных - только млекопитающих более 50, около 300 видов птиц, почти 80 - рыб. Разнообразен и растительный мир, насчитывающий свыше 860 видов. Из них около сорока - редкие растения, включенные в Красные книги России и Хабаровского края.
Обилие ягод, орехов и других даров тайги делает отдых в Анюйском парке не только интересным, но и «вкусным». Весной и в начале лета обильно вегетируют черемша и папоротник-орляк, возможен сбор березового сока, в июле созревают жимолость, земляника и малина, в августе - голубика, а в сентябре - виноград, лимонник, актинидия, брусника, клюква, созревают кедровые орехи.
Для тех, кто купит тур по Анюю
Тисовая роща, беседка из настоящих оленьих рогов, обустроенные домиками и банями кордоны, вышки наблюдения за дикими зверями, этнодеревня «Алима» - вот неполный список того, что увидит купивший тур по Анюю турист. Ему могут быть предложены экстремальные, с элементами скалолазания и альпинизма, зимние и летние маршруты на горы Тордоки-Яни и Яко, а также более простые - в пределах модельного леса «Гассинский», где имеется база для организации краткодневного отдыха, экскурсий и туристских маршрутов.
Особые возможности созданы в нацпарке для любителей водного туризма. Они смогут слиться с дикой природой, сплавляясь по реке под присмотром опытных проводников, наловить вдоволь вкуснейших ленков и поесть самой ароматной ухи в мире. Сплав по реке Анюй - это поразительная смена ландшафтов, практически нетронутая природа, много археологических и субэтнических объектов.
Туристы могут окунуться в мир древней нанайской культуры в селе Джари, где существует промысел изготовления одежды из рыбьей кожи, элементы которой можно даже заказать. Возрождает традиции своих предков руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Центра нанайской культуры с. Джари Валентина Бельды. Из рыбьих шкур она шьет олочи, которые нанайцы ценят за стойкость: крепкая, как орех, шкура тайменя не подводит даже в самую промозглую погоду.
Главное качество для нанайского кутюрье - выдержка: прежде чем распустить рыбью кожу на лоскуты, приходится месяцами ее обрабатывать. В руках мастерицы даже пузырь калуги находит свое применение: из него она варит далпо - клей. Современные аналоги ничто по сравнению с натурпродуктом.
За свою дизайнерскую карьеру Валентина Бельды выпустила две коллекции одежды. С дефиле объездила всю Россию, даже в Норвегии выставляла свои наряды.
Предлагают в нацпарке и активный отдых, к примеру - сходить на анюйские утесы и скалу Надге, посетить скальные останцы Тигрового дома и «крышу» Сихотэ-Алиня - гору Тордоки-Яни, устроить ночевки на кордонах нацпарка, расположенных в живописных местах, надышаться неповторимым воздухом диких горно-таежных урочищ; понаблюдать за реликтами и эндемиками: элеутерококом колючим, аралией маньчжурской, маакией амурской, лимонником китайским и виноградом амурским; прогуляться по тисовой роще, полюбоваться на таежное разнотравье.
Из окна автомобиля можно устроить фотосессию огромных диких вепрей, кормящихся на специальных подкормочных площадках. Последние оборудованы вышками, где, набравшись терпения, можно дождаться хозяина тайги - амурского тигра.
Про тигра и «ТигРус»
Полосатый хищник является одной из главных достопримечательностей нацпарка. На его территории по последней тигриной переписи (2015 г.) зафиксировано обитание до 20 особей. Сохранением самой северной в мире группировки тигра занимаются многие организации, при несомненном лидерстве Всемирного фонда дикой природы. В их числе и известный в мире ресторанный холдинг «ТигРус», который на протяжении последних лет реализует специальный Tigrus Project по сбору средств, направляемых на сохранение популяции амурских тигров.
В начале февраля текущего года состоялась встреча президента холдинга «ТигРус» датчанина Хенрика ВИНТЕРА с директором ФГБУ «Заповедное Приамурье», куда входит национальный парк «Анюйский», Владимиром АНДРОНОВЫМ и руководителем филиала «Анюйский» Степаном КИРИЛЛИНЫМ. Итогом встречи стало заключение соглашения о продолжении сотрудничества с НП «Анюйский». Согласно ему холдинг выделит нацпарку средства, которые будут направлены на поддержание популяции амурского тигра. Кроме того, часть средств пойдет на оснащение спецтехники, снаряжение госинспекторов, а также на борьбу с браконьерством.
В нацпарке успешно применяют инновационные технологии. Для мониторинга животных, в частности амурского тигра, на территории размещено более ста фотоловушек. Госинспекторы используют программу «СМАРТ», хорошо зарекомендовавшую себя в заповедниках Приморского края. Программа предполагает накопление информации, полученной с помощью спутников, о маршрутах передвижения оперативных групп по территории национального парка, локализации вскрытых случаев незаконного природопользования, встреч с редкими животными, главным образом с амурским тигром.
Большая работа в нацпарке проводится отделом экологического просвещения и туризма под руководством Марины Ридель. Валерий БАДУЛИН, специалист по экологическому туризму, - постоянный участник фотоконкурсов разного уровня, он непревзойденный знаток самых потаенных уголков нацпарка, профессиональный следопыт и мастер охотничьих зарисовок.
Разработка туристических маршрутов, экскурсий, популяризация национального парка среди населения и в СМИ - со всем этим успешно справляются сотрудники отдела.
Благодаря развитой дорожной сети в нацпарк можно попасть без проблем из любого города Хабаровского края - Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Советской Гавани.
Фото Владимира ГНЕВАШЕВА, нацпарка «Анюйский»
Досье «Дальневосточного капитала»: Национальный парк «Анюйский» входит в ФГБУ «Заповедное Приамурье» наряду с заповедниками «Большехехцирский», «Болоньский», «Комсомольский», национальным парком «Шантарские острова» и заказниками федерального значения «Хехцирский», «Баджальский», «Ольджикансикий» и «Удыль». В рамках краевой программы по развитию туризма, рассчитанной до 2020 года, на базе национального парка «Анюйский» планируется создать центр экологического туризма в крае.
Вера КАЛИНИНА.
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