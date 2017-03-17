Необъятный капитал Анюйского нацпарка

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 17 Марта, 18:15 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 62 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 840 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Регионы Дальнего Востока пересматривают структуру экспорта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2017

Регион сегодня
17.03 |
"Грузовой экспресс – 2" может увеличить ежемесячную погрузку контейнеров на станциях ДВЖД
17.03 |
Индийская корпорация KGK создаст в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов
17.03 |
В Республике Саха (Якутия) открывается съезд оленеводов
17.03 |
В Хабаровске стартовал деловой форум для клиентов Alfa Business Week
17.03 |
Индийская компания Tata Power будет участвовать в инвестиционном проекте на Камчатке
статьи раздела
Компании
17 Марта 2017, 12:00
ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:40
На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:25
На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
статьи раздела
Рынки
17 Марта 2017, 10:05
Новые угольные проекты в зоне риска На фоне нестабильной конъюнктуры рынка угля дальневосточные угледобывающие проекты попадают в зону риска.
статьи раздела
Партнеры
17 Марта 2017, 09:50
Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
17 Марта 2017, 09:20 | Вкус жизни |

Необъятный капитал Анюйского нацпарка

Национальный парк "Анюйский" расположен у отрогов Сихотэ-Алиня в 120 километрах к северо-востоку от Хабаровска в бассейне реки Анюй, одного из крупных притоков Амура. Его территория, составляющая свыше четырех тысяч квадратных километров, по конфигурации напоминает подкову. На севере парк ограничивает автомобильная дорога Лидога - Ванино, на западе - автотрасса Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре и река Пир. Южная граница проходит по северным склонам горы Три Сестры и водораздельному хребту, восточная - по Сихотэ-Алинским северным отрогам.

Сто лет назад здесь проходили маршруты экспедиции Владимира АРСЕНЬЕВА. Впечатления писателя отражены в его рассказах и повестях - «Сквозь тайгу», «В горах Сихотэ-Алиня», «Анюйский район». Ему принадлежат слова: «Такой заповедный Дальневосточный парк надо иметь как неприкосновенный капитал, на проценты с которого будет жить <...> население».

Владимир Арсеньев первым еще в 1920-х годах выдвинул идею создания заповедника в бессейне реки Анюй. В 1930-е годы территория парка вошла в состав Сихотэ-Алинского заповедника, но затем утратила охранный статус. Он был возвращен территории лишь в 2007 году, после официального образования национального парка «Анюйский».

Название прямо указывает на местоположение заповедной территории - это река Анюй, протянувшаяся от высшей точки Сихотэ-Алиня Тордоки-Яни до села Найхин, южнее которого река впадает в Амур. Анюй - экологически чистая горная река, которая является одной из наиболее ценных изюминок национального парка. Здесь есть чем заняться как опытному туристу-воднику, так и начинающему сплавщику или любителю рыбалки. Хариус, таймень, горбуша, кета - вот далеко не полный перечень того, что можно поймать на удочку.

Здесь обитает свыше 400 видов животных - только млекопитающих более 50, около 300 видов птиц, почти 80 - рыб. Разнообразен и растительный мир, насчитывающий свыше 860 видов. Из них около сорока - редкие растения, включенные в Красные книги России и Хабаровского края.

Обилие ягод, орехов и других даров тайги делает отдых в Анюйском парке не только интересным, но и «вкусным». Весной и в начале лета обильно вегетируют черемша и папоротник-орляк, возможен сбор березового сока, в июле созревают жимолость, земляника и малина, в августе - голубика, а в сентябре - виноград, лимонник, актинидия, брусника, клюква, созревают кедровые орехи.


 

 

 

 

Для тех, кто купит тур по Анюю

Тисовая роща, беседка из настоящих оленьих рогов, обустроенные домиками и банями кордоны, вышки наблюдения за дикими зверями, этнодеревня «Алима» - вот неполный список того, что увидит купивший тур по Анюю турист. Ему могут быть предложены экстремальные, с элементами скалолазания и альпинизма, зимние и летние маршруты на горы Тордоки-Яни и Яко, а также более простые - в пределах модельного леса «Гассинский», где имеется база для организации краткодневного отдыха, экскурсий и туристских маршрутов.

Особые возможности созданы в нацпарке для любителей водного туризма. Они смогут слиться с дикой природой, сплавляясь по реке под присмотром опытных проводников, наловить вдоволь вкуснейших ленков и поесть самой ароматной ухи в мире. Сплав по реке Анюй - это поразительная смена ландшафтов, практически нетронутая природа, много археологических и субэтнических объектов.

Туристы могут окунуться в мир древней нанайской культуры в селе Джари, где существует промысел изготовления одежды из рыбьей кожи, элементы которой можно даже заказать. Возрождает традиции своих предков руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Центра нанайской культуры с. Джари Валентина Бельды. Из рыбьих шкур она шьет олочи, которые нанайцы ценят за стойкость: крепкая, как орех, шкура тайменя не подводит даже в самую промозглую погоду.

Главное качество для нанайского кутюрье - выдержка: прежде чем распустить рыбью кожу на лоскуты, приходится месяцами ее обрабатывать. В руках мастерицы даже пузырь калуги находит свое применение: из него она варит далпо - клей. Современные аналоги ничто по сравнению с натурпродуктом.

За свою дизайнерскую карьеру Валентина Бельды выпустила две коллекции одежды. С дефиле объездила всю Россию, даже в Норвегии выставляла свои наряды.

Предлагают в нацпарке и активный отдых, к примеру - сходить на анюйские утесы и скалу Надге, посетить скальные останцы Тигрового дома и «крышу» Сихотэ-Алиня - гору Тордоки-Яни, устроить ночевки на кордонах нацпарка, расположенных в живописных местах, надышаться неповторимым воздухом диких горно-таежных урочищ; понаблюдать за реликтами и эндемиками: элеутерококом колючим, аралией маньчжурской, маакией амурской, лимонником китайским и виноградом амурским; прогуляться по тисовой роще, полюбоваться на таежное разнотравье.

Из окна автомобиля можно устроить фотосессию огромных диких вепрей, кормящихся на специальных подкормочных площадках. Последние оборудованы вышками, где, набравшись терпения, можно дождаться хозяина тайги - амурского тигра.

Про тигра и «ТигРус»

Полосатый хищник является одной из главных достопримечательностей нацпарка. На его территории по последней тигриной переписи (2015 г.) зафиксировано обитание до 20 особей. Сохранением самой северной в мире группировки тигра занимаются многие организации, при несомненном лидерстве Всемирного фонда дикой природы. В их числе и известный в мире ресторанный холдинг «ТигРус», который на протяжении последних лет реализует специальный Tigrus Project по сбору средств, направляемых на сохранение популяции амурских тигров.

В начале февраля текущего года состоялась встреча президента холдинга «ТигРус» датчанина Хенрика ВИНТЕРА с директором ФГБУ «Заповедное Приамурье», куда входит национальный парк «Анюйский», Владимиром АНДРОНОВЫМ и руководителем филиала «Анюйский» Степаном КИРИЛЛИНЫМ. Итогом встречи стало заключение соглашения о продолжении сотрудничества с НП «Анюйский». Согласно ему холдинг выделит нацпарку средства, которые будут направлены на поддержание популяции амурского тигра. Кроме того, часть средств пойдет на оснащение спецтехники, снаряжение госинспекторов, а также на борьбу с браконьерством.

В нацпарке успешно применяют инновационные технологии. Для мониторинга животных, в частности амурского тигра, на территории размещено более ста фотоловушек. Госинспекторы используют программу «СМАРТ», хорошо зарекомендовавшую себя в заповедниках Приморского края. Программа предполагает накопление информации, полученной с помощью спутников, о маршрутах передвижения оперативных групп по территории национального парка, локализации вскрытых случаев незаконного природопользования, встреч с редкими животными, главным образом с амурским тигром.

Большая работа в нацпарке проводится отделом экологического просвещения и туризма под руководством Марины Ридель. Валерий БАДУЛИН, специалист по экологическому туризму, - постоянный участник фотоконкурсов разного уровня, он непревзойденный знаток самых потаенных уголков нацпарка, профессиональный следопыт и мастер охотничьих зарисовок.

Разработка туристических маршрутов, экскурсий, популяризация национального парка среди населения и в СМИ - со всем этим успешно справляются сотрудники отдела.

Благодаря развитой дорожной сети в нацпарк можно попасть без проблем из любого города Хабаровского края - Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Ванино, Советской Гавани.

Фото Владимира ГНЕВАШЕВА, нацпарка «Анюйский»

Досье «Дальневосточного капитала»: Национальный парк «Анюйский» входит в ФГБУ «Заповедное Приамурье» наряду с заповедниками «Большехехцирский», «Болоньский», «Комсомольский», национальным парком «Шантарские острова» и заказниками федерального значения «Хехцирский», «Баджальский», «Ольджикансикий» и «Удыль». В рамках краевой программы по развитию туризма, рассчитанной до 2020 года, на базе национального парка «Анюйский» планируется создать центр экологического туризма в крае.

Вера КАЛИНИНА.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: Анюйский  национальный парк 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Проект ДК
16 Марта 2017, 16:53
Без вреда для экологии Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) запускают производства, выводя на рынок новые товары и услуги.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:14
ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:04
Здоровые инвестиции Частные вложения в медицину Приморья могут быть полезными для населения региона и выгодными для бизнеса
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:40
Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:30
Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика