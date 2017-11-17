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17 Ноября 2017, 10:15 | Вкус жизни
Хабаровчане обменялись взглядом с Рембрандтом
Работа известнейшего голландского живописца, офортиста и рисовальщика "золотого века" Харменса ван Рейна РЕМБРАНДТА в конце октября была представлена посетителям Дальневосточного художественного музея, что бывает очень редко.
В Дальневосточном художественном музее хранится только одна работа Рембрандта. Это маленький, размером с почтовую марку офорт - произведение печатной графики. В конце 20-х годов XVII столетия, когда Рембрандт жил в своем родном городе Лейдене, он активно писал свои портреты. На офорте, который смогли наблюдать хабаровчане, мастер изображает себя задумчивым, даже опечаленным. Гравюра получила название «Рембрандт в надвинутой на лоб шапке».
Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2017 год.
Теги: живопись
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