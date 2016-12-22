|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 22 Декабря, 23:55 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Киносеанс для незрячих прошел в Хабаровске в рамках Года кино
Для презентации возможностей аппаратуры была выбрана документальная лента «По следам Золотой Ригмы», посвященная жизни и творчеству писателя-краеведа Всеволода СЫСОЕВА, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. «В кинотеатре «Совкино» реализована система прямого тифлокомментирования. Специалист видит происходящее на экране и в микрофон диктует комментарии. Люди с ограниченными возможностями здоровья слышат их через индивидуальные аудиогарнитуры. В настоящее время подготовкой тифлокомментариев занимается специалист Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых. Она дает лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны слепому или слабовидящему без специальных словесных пояснений», – отметила министр культуры края Наталья ЯКУТИНА.
- Киносеанс для незрячих прошел в Хабаровске в рамках Года кино
- Хабаровск накрыла "Ночь искусств"
- "Амурские волны" накрыли Хабаровск
- Международный фестиваль-конкурс "Серебряная корюшка" пройдет в Советской Гавани
- На карте Хабаровского края появился новый природный парк
- Хабаровск искупался в "Амурских волнах"
- IV Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" накроет Хабаровск
- Хабаровск встречает "музыкальную весну" Башмета
- Анна Ридняк стала самым молодым депутатом думы Хабаровска
- Хабаровск стал столицей мирового бенди
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.