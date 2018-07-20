Тайные послания Сикачи-Аляна можно прочитать в Хабаровском крае

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 25 Июля, 13:21 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5600 р.
10 CNY 920 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
На Дальнем Востоке земля до сих пор не стала источником дохода
свежий номер
Дальневосточный капитал № 7, 2018

Регион сегодня
25.07 |
Резидент ТОР "Южная" начал поставки молока на рынок Сахалина
25.07 |
Путину "хочется очень помочь" исполнить мечту жителей Сахалина
25.07 |
"МАЙНЕКС ДВ - 2018" собрал в Магадане около 300 российский и иностранных специалистов
25.07 |
Валдайский клуб соберется во Владивостоке на ВЭФ-2018
24.07 |
Правительство Якутии возглавит Владимир Солодов
статьи раздела
Компании
20 Июля 2018, 18:40
"Газпром" успеет Ответил глава корпорации на вопрос журналиста ИК "Золотой Рог"
статьи раздела
Отрасль
20 Июля 2018, 11:00
Суда made in Хабаровский край Предприятия судостроительной отрасли Хабаровского края отвечают на запросы рынка
статьи раздела
Регион сегодня
18 Июля 2018, 12:21
"Встреча Путина и Трампа - подготовка к переменам, которые произойдут после ВЭФ" Один из крупнейших в Японии специалистов по России и международной политике Ицуро Накамура сделал прогноз о будущем Азии и роли России после ВЭФ во Владивостоке
статьи раздела
Среда обитания
17 Июля 2018, 16:20
Якутск собирает идеи В республиканской столице прошла третья международная конференция "Города и люди" и шестнадцатое пленарное совещание сессии Международной Ассамблеи столиц и крупных городов.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 16:07
По течению Амура В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Вкус жизни
21 Января 2015, 23:50 | Вкус жизни

Тайные послания Сикачи-Аляна можно прочитать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае, в 75 км от краевой столицы, рядом с национальным селом Сикачи-Алян, на берегу Амура есть необычный музей под открытым небом. Это филиал Хабаровского краевого музея им. Гродекова.

Сюда приезжают специально для того, чтобы увидеть «письмена богов», как называют знаменитые сикачи-алянские петроглифы - древние наскальные изображения, выполненные на каменных валунах. Здесь царит особая энергетика, недаром это место силы нанайцев и поклонения шаманов.

На огромных базальтовых камнях, расположенных на береговой полосе Амура, изображения узнаваемых и мифических животных, сцен из жизни древних народов, маски-личины… При взгляде на рисунки возникает стойкое ощущение, что они выполнялись по некогда мягкому материалу. У нанайцев есть легенда, что когда-то давно на небе сияло три солнца, из-за чего от жуткой жары страдало все живое. И только богам все было ни по чем: они упоенно рисовали на раскаленных камнях. Так продолжалось до тех пор, пока один меткий нанайский охотник не сбил два лишних солнца. Температура снизилась, и камни остыли, навеки запечатлев рисунки богов.

Путешествие по необычной каменной художественной галерее захватывает, у каждого есть шанс попытаться самостоятельно найти петроглиф, разгадать его символику и затем сверить свои ощущения с тем, что увидели в наскальном рисунке эксперты. Ранние петроглифы датируются XII-IX тысячелетиями до н. э. Есть предположения, что лошади, изображенные на камнях, относятся к эпохе Ледникового периода. В пользу этой гипотезы свидетельствуют и обнаруженные рисунки мамонтов. Встречаются среди камней и жертвенники - например, Каменная Старуха и другие.

Первое научное описание сикачи-алянских петроглифов было сделано еще в 1859 году, а после проведенных академиком Алексеем ОКЛАДНИКОВЫМ исследований они приобрели мировую известность. Поэтому помимо российских туристов сюда активно едут иностранцы.

Хабаровский край вообще богат на этнографические находки. И справедливости ради надо сказать, что отдельные наскальные изображения встречаются и в других его местах, но именно близ села Сикачи-Алян они представлены наиболее полно.

Сегодня число сохранившихся петроглифов - около 200, хотя считается, что их на самом деле куда больше, просто многие камни покоятся на дне Амура. Кроме того, памятник не напрасно считается «живым»: время от времени обнаруживаются новые изображения.

О некоторых из петроглифов ходит слава чудодейственных: местные жители уверены, что загаданные здесь желания непременно исполняются. С этим соглашаются и туристы, торопящиеся прикоснуться к заветным камням и попросить о самом важном. В любом случае, каждый находит здесь что-то свое, получает ответы на давно волнующие вопросы и трепетно вслушивается в дыхание истории: петроглифы Сикачи-Аляна рассказывают о прошлом Дальневосточного региона из первых уст.

Татьяна СУШЕНЦОВА.  Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.

 

Теги: петроглифы  музей 


Loading...







Комментарии
  • Чихильбургский22:50, 03.03.2015

    Я про петроглифы. Эх, Татьяна, зачем преврачать петроглифы в сказку. Нанайцы здесь не жили, когда были созданы петроглифы. Нет среди них ни мамонтов, ни старухи, ни петроглифов 12 тыс до н. э. : старуха "проживает" в скалах Малышево, т. н. мамонты - это составные животные "иномира", лошадь - не натурального вида, она - божественное животное, которое возит по небу солнце, личина которого расположена у неё на боку, а сам лось - это ипостась Великого Бога-Творца, который создал нашу вселенную, строение которой представлено в его внутреннем поле. А нанайцы до сих пор боятся петроглифов и не пускают к ним своих детей. Святилище же их находится на берегу Малышево там, где старуха. Читать надо, а не только писать!
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:15
Люди из бизнеса помогут привлечь инвесторов в Приморье Создание благоприятного инвестиционного климата - залог экономического процветания любого субъекта России. И сегодня регионы Дальнего Востока конкурируют за инвестиции, ведь конкуренция - это самый важный рыночный стимул.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
17 Июля 2018, 10:00
Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае: Вопросы развития бизнеса входят в повестку дня региональной власти Институт бизнес-омбудсмена действует в Приморском крае пять лет. Благодаря активности Уполномоченного по защите прав предпринимателей и позиции руководства края, реакция на обращения бизнеса стала более оперативной.
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:30
Приморская стройка меняет правила игры Строительный рынок Приморья пополняется новыми игроками, главным образом, открывающими свои ниши в статусе резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ).
статьи раздела
Проект ДК
17 Июля 2018, 09:15
Приморские экспортеры расширяют рынки Азиатские рынки, интерес к которым все больше и больше проявляют приморские производители, постепенно открываются не только традиционным российским товарам, например, пищевой отрасли или сельского хозяйства, но и эксклюзивным продуктам.
статьи раздела
Вкус жизни
17 Июля 2018, 09:00
Море Приморья готово к приему туристов В 2018 году в Приморье для жителей и гостей края будут работать около 80 официально одобренных и подготовленных пляжей.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика