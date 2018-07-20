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Тайные послания Сикачи-Аляна можно прочитать в Хабаровском крае
Сюда приезжают специально для того, чтобы увидеть «письмена богов», как называют знаменитые сикачи-алянские петроглифы - древние наскальные изображения, выполненные на каменных валунах. Здесь царит особая энергетика, недаром это место силы нанайцев и поклонения шаманов.
На огромных базальтовых камнях, расположенных на береговой полосе Амура, изображения узнаваемых и мифических животных, сцен из жизни древних народов, маски-личины… При взгляде на рисунки возникает стойкое ощущение, что они выполнялись по некогда мягкому материалу. У нанайцев есть легенда, что когда-то давно на небе сияло три солнца, из-за чего от жуткой жары страдало все живое. И только богам все было ни по чем: они упоенно рисовали на раскаленных камнях. Так продолжалось до тех пор, пока один меткий нанайский охотник не сбил два лишних солнца. Температура снизилась, и камни остыли, навеки запечатлев рисунки богов.
Путешествие по необычной каменной художественной галерее захватывает, у каждого есть шанс попытаться самостоятельно найти петроглиф, разгадать его символику и затем сверить свои ощущения с тем, что увидели в наскальном рисунке эксперты. Ранние петроглифы датируются XII-IX тысячелетиями до н. э. Есть предположения, что лошади, изображенные на камнях, относятся к эпохе Ледникового периода. В пользу этой гипотезы свидетельствуют и обнаруженные рисунки мамонтов. Встречаются среди камней и жертвенники - например, Каменная Старуха и другие.
Первое научное описание сикачи-алянских петроглифов было сделано еще в 1859 году, а после проведенных академиком Алексеем ОКЛАДНИКОВЫМ исследований они приобрели мировую известность. Поэтому помимо российских туристов сюда активно едут иностранцы.
Хабаровский край вообще богат на этнографические находки. И справедливости ради надо сказать, что отдельные наскальные изображения встречаются и в других его местах, но именно близ села Сикачи-Алян они представлены наиболее полно.
Сегодня число сохранившихся петроглифов - около 200, хотя считается, что их на самом деле куда больше, просто многие камни покоятся на дне Амура. Кроме того, памятник не напрасно считается «живым»: время от времени обнаруживаются новые изображения.
О некоторых из петроглифов ходит слава чудодейственных: местные жители уверены, что загаданные здесь желания непременно исполняются. С этим соглашаются и туристы, торопящиеся прикоснуться к заветным камням и попросить о самом важном. В любом случае, каждый находит здесь что-то свое, получает ответы на давно волнующие вопросы и трепетно вслушивается в дыхание истории: петроглифы Сикачи-Аляна рассказывают о прошлом Дальневосточного региона из первых уст.
Татьяна СУШЕНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", январь, 2015 год.
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Я про петроглифы. Эх, Татьяна, зачем преврачать петроглифы в сказку. Нанайцы здесь не жили, когда были созданы петроглифы. Нет среди них ни мамонтов, ни старухи, ни петроглифов 12 тыс до н. э. : старуха "проживает" в скалах Малышево, т. н. мамонты - это составные животные "иномира", лошадь - не натурального вида, она - божественное животное, которое возит по небу солнце, личина которого расположена у неё на боку, а сам лось - это ипостась Великого Бога-Творца, который создал нашу вселенную, строение которой представлено в его внутреннем поле. А нанайцы до сих пор боятся петроглифов и не пускают к ним своих детей. Святилище же их находится на берегу Малышево там, где старуха. Читать надо, а не только писать!
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